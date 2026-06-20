「僕たちは単に相性が良くなかった。例えば、美しいアンジェリーナ・ジョリーと魅力的なブラッド・ピットを見てごらん。二人とも素晴らしいが、相性は合わない」と44歳の彼はスロベニアのテレビ局「Sportklub」で語った。「なぜかって？ 重要のは外見だけじゃない。物事がうまくいくかは、些細な細部に左右されるんだ。」

2月初めにディノ・トッペモラーの後任としてフランクフルトの監督に就いたリエラは、特に脆弱な守備陣を立て直すことを期待されていた。現役時代にマンチェスター・シティ、リヴァプール、ガラタサライなどでプレーした彼は、際立った発言で注目を集め、フランクフルトでも度々物議を醸した。

「私は“間違った時期に、間違った場所”に来てしまった。それが現実だ。誰かがもっとうまくやれたかは分からないし、永遠に分からないだろう」と彼は総括した。その際、マリオ・ゲッツェを観客席に追いやったことを、在任期間の転機だったと指摘した。 「5週間で3勝1分、バイエルンに2-3で敗れた後に中断期間があった。その後に重要な選手をメンバーから外した。そこからドイツでのアルベルト・リエラの問題が始まった」と振り返った。