アルバート・リエラのアイントラハト・フランクフルトでの在籍期間は短かったが、強烈な印象を残した。スペイン人監督はわずか14試合、3ヶ月強ベンチに座っただけだが、インタビューで独特の鋭い口調で古巣を痛烈に批判した。
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アンジェリーナ・ジョリーに例えられるアルバート・リエラ、フランクフルト戦に出場
「僕たちは単に相性が良くなかった。例えば、美しいアンジェリーナ・ジョリーと魅力的なブラッド・ピットを見てごらん。二人とも素晴らしいが、相性は合わない」と44歳の彼はスロベニアのテレビ局「Sportklub」で語った。「なぜかって？ 重要のは外見だけじゃない。物事がうまくいくかは、些細な細部に左右されるんだ。」
2月初めにディノ・トッペモラーの後任としてフランクフルトの監督に就いたリエラは、特に脆弱な守備陣を立て直すことを期待されていた。現役時代にマンチェスター・シティ、リヴァプール、ガラタサライなどでプレーした彼は、際立った発言で注目を集め、フランクフルトでも度々物議を醸した。
「私は“間違った時期に、間違った場所”に来てしまった。それが現実だ。誰かがもっとうまくやれたかは分からないし、永遠に分からないだろう」と彼は総括した。その際、マリオ・ゲッツェを観客席に追いやったことを、在任期間の転機だったと指摘した。 「5週間で3勝1分、バイエルンに2-3で敗れた後に中断期間があった。その後に重要な選手をメンバーから外した。そこからドイツでのアルベルト・リエラの問題が始まった」と振り返った。
リエラはフランクフルトでの失敗について2つの理由を挙げている
リエラ氏は「話がまとまらなかった理由は2つある。クラブは結果より名声を重視していた。また、私が夏に獲得したかったタイプの選手をアイントラハトでは補強できないと悟った」と語った。
さらにリエラは「監督がスカウトや選手編成に関与できないクラブの方針は、私には合わず、長期的に共に歩むのは不可能だった」とアイントラハトを批判した。
アルバート・リエラはマルクス・クローシェとの関係を称賛した。
それでもスポーツディレクターのマルクス・クローシェとは良好な関係だったと彼は強調した。 「サッカー界で人の悪口を言っても得はない。私を招いてくれたスポーツディレクターには敬意を表するしかない」とリエラは語った。「私たちは協力し、別れの会話も前向きだった。彼は私の仕事と考え方を評価し、将来さらに大きなクラブを率いると確信していると伝えてくれた。」
ただ、「私はクラブの方針を変える立場にない。フランクフルトは売却する選手の方が多く、補強は難しいと理解していた」と語った。
一方で、チーム構成には間接的な批判も示した。「フランクフルトに悪い選手がいるわけではない。しかし、このチームには次に一緒に働きたいと思える選手が一人もいない。チェリェには、アイントラハトより、次のクラブで共になりたい選手が多い」