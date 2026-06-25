『ビルト』紙によると、ヴェルクスエルフはドイツの最多優勝クラブに所属するラファエル・ゲレイロを候補に挙げている。
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アレハンドロ・グリマルドの後継問題解決策：バイエル・レバークーゼンはバイエルンから選手を獲得か？
このポルトガル人選手は6月30日にミュンヘンとの契約が切れ、移籍金なしで新クラブへ加入できる。
プレーの巧みな左サイドバックで、B04のグリマルドと似たタイプだが、守備に課題があり、典型的な左SBの資質とは言い難い。
それでも32歳の彼は非常に多才で、セントラルMF、ウイング、トップ下でもプレーできる。バイエルンでは昨季、コンパニー監督がケインの背後で「10番」として起用した。
その他、降格したウェストハムのコンスタンティノス・マヴロパノス、FCロリアンのアルセーヌ・クアシも候補に挙げられており、新監督カルレス・マルティネスは特にクアシを評価しているという。
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レバークーゼンはアレハンドロ・グリマルドの後任を探している。
メディアによると、B04は来季、アトレティコ・マドリードへの移籍が間近とされるグリマルドの後任を務める。
複数メディアによると、ここ数日、アトレティコと30歳の選手間で集中的な交渉が行われた。スペイン復帰を望むレバークーゼン所属の同選手は、クラブに約2500万ユーロの移籍金をもたらす見込みだ。
2023年にベンフィカから加入した彼は、加入1年目でチームをリーグ優勝に導いた。
その後も2シーズンにわたってチームの中心だったが、来季はチャンピオンズリーグ出場がない。これまでもレアル・マドリードやバルセロナへの移籍が噂された。左利きの彼はバルサの下部組織で育った。