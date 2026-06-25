このポルトガル人選手は6月30日にミュンヘンとの契約が切れ、移籍金なしで新クラブへ加入できる。

プレーの巧みな左サイドバックで、B04のグリマルドと似たタイプだが、守備に課題があり、典型的な左SBの資質とは言い難い。

それでも32歳の彼は非常に多才で、セントラルMF、ウイング、トップ下でもプレーできる。バイエルンでは昨季、コンパニー監督がケインの背後で「10番」として起用した。

その他、降格したウェストハムのコンスタンティノス・マヴロパノス、FCロリアンのアルセーヌ・クアシも候補に挙げられており、新監督カルレス・マルティネスは特にクアシを評価しているという。