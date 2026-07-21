アストン・ヴィラはガルナチョの獲得に向けて最終交渉中だ。21歳の同選手にチェルシーでの苦境を脱する機会を提供する。バーミンガムを本拠地とする同クラブは、このウインガーをまずレンタルでヴィラ・パークに迎え入れ、将来的な買い取り義務を伴う契約交渉を迅速に進めている。BBCによると、アストン・ヴィラはチェルシーに正式オファーを提示した。

チェルシーは加入からわずか1年後の先月、このウインガーを約4300万ポンド（5800万ドル）で売却対象とした。巨額投資にもかかわらず、現在は段階的な放出に前向きだ。

この動きは、チェルシーがヴィラからモーガン・ロジャースをクラブ最高額1億1700万ポンド（1億5700万ドル）で獲得した時期と重なり、両クラブを結びつける複雑な移籍網を浮き彫りにしている。



