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アレハンドロ・ガルナチョ、4000万ポンドのチェルシーでの悪夢からの脱出道が提示された！アストン・ヴィラによる元マンチェスター・ユナイテッドのウインガーへの移籍オファーの詳細が明らかになった
アルゼンチン人ウインガーのヴィラ移籍
アストン・ヴィラはガルナチョの獲得に向けて最終交渉中だ。21歳の同選手にチェルシーでの苦境を脱する機会を提供する。バーミンガムを本拠地とする同クラブは、このウインガーをまずレンタルでヴィラ・パークに迎え入れ、将来的な買い取り義務を伴う契約交渉を迅速に進めている。BBCによると、アストン・ヴィラはチェルシーに正式オファーを提示した。
チェルシーは加入からわずか1年後の先月、このウインガーを約4300万ポンド（5800万ドル）で売却対象とした。巨額投資にもかかわらず、現在は段階的な放出に前向きだ。
この動きは、チェルシーがヴィラからモーガン・ロジャースをクラブ最高額1億1700万ポンド（1億5700万ドル）で獲得した時期と重なり、両クラブを結びつける複雑な移籍網を浮き彫りにしている。
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スタンフォード・ブリッジでの苦戦が続く
昨年9月、マンチェスター・ユナイテッドから4,000万ポンド（5,400万ドル）で移籍したガルナチョだが、西ロンドンでの生活は期待通りではない。
スタンフォード・ブリッジでの1シーズンで43試合に出場し8ゴール4アシストを記録したが、リーグ戦ではインパクトを残せなかった。
さらに、選手層の肥大化とサイドポジションへの新戦力加入が状況を複雑にしている。ロジャースやスポルティングCPのウインガー、ジオヴァニー・クエンダの獲得を受け、首脳陣は陣容整理の必要性を判断した。
マンチェスター・ユナイテッド退団の余波
ガルナチョのチェルシー移籍は、オールド・トラッフォードでルーベン・アモリム監督と激突したことがきっかけだった。マンチェスターでの将来を率直に批判したポルトガル人監督は、チーム全員の前で若手を公然と叱責。練習グラウンドでの激しい会議では、アモリムがガルナチョに「新しいクラブが見つかるよう祈れ」と言い放ち、関係は即座に決裂した。
関係が悪化した主因は、トッテナムとのヨーロッパリーグ決勝で敗れた際、ガルナチョが出場時間への不満を表明したことにある。ベンチスタートに不満を露わにし、後にSNSでそのシーズンを「クソみたいなシーズン」と表現した。この摩擦により彼の立場は維持できず、ユナイテッドは売却を余儀なくされた。
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エメリーは未来を見据える
この移籍が成立すれば、ガルナチョはウナイ・エメリ監督率いるアストン・ヴィラにとって今夏4人目の大型補強となる。ヴィラは選手売却で得た資金を再投資しており、ガルナチョはヨハン・マンザンビ、ジョアン・ゴメス、モドゥ・カバ・シセに続く新戦力だ。
ミッドランドからのオファーは、過渡期にあるチェルシーを離れ、この選手が評価を立て直す好機となる。
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