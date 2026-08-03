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翻訳者：
アレハンドロ・ガルナチョ、プレシーズンツアーでアストン・ヴィラのデビュー後にチェルシーを痛烈批判
ガルナチョ、インドネシアで好スタートを切る
ガルナチョがアストン・ビラのユニフォームで初出場を果たし、ウナイ・エメリ監督率いるチームはゲロラ・ブン・カルノ・スタジアムでインドネシア・オールスターズに快勝。プレシーズンツアー初戦を3-1の勝利で飾った。22歳の同選手は左ウイングで先発し、45分間プレーした後、ハーフタイムで交代。試合ではエミ・ブエンディア、ロス・バークリー、ブライアン・マドジョが得点を記録した。
このウインガーは、マンチェスター・ユナイテッドからチェルシーへ4000万ポンドで移籍したものの、その移籍が軌道に乗らなかった後、キャリアの立て直しを目指している。ロンドンで安定感を欠く苦戦が続いたにもかかわらず、ビラのエメリ監督は今季、この若手がチームに違いを生み出す存在になれると明らかに信じている。
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スタンフォード・ブリッジへのSNSでの当てこすり
試合後、ガルナチョはデビュー戦についての思いをインスタグラムで共有したが、その言葉選びはチェルシーのサポーターの間で疑問を呼んでいる。インドネシアでの試合の写真とともに、アルゼンチン代表は自身のインスタグラムのストーリーにこう記した。「またすぐに会おう、バンコク。3カ月ぶりの初先発。再びサッカーを楽しめてうれしい。毎日1パーセントずつ。ありがとう、インドネシア！」Instagram
なぜガルナチョはヴィラ・パーク移籍を選んだのか
ガルナチョのヴィラ・パークへの移籍は1シーズンのレンタルだが、出場数の条件達成に基づく4300万ポンドの条件付き買い取り義務条項が盛り込まれている。クラブ加入後初のインタビューで、このウインガーはチェルシーを離れる必要があると感じた理由について率直に語った。
「ヨーロッパの大会でプレーすることも重要だと思う」と同選手は語った。「自信を取り戻せるクラブを探していたし、マンチェスター・ユナイテッドでの最初の数年間の、何年も前の自分のような選手に戻ろうとしていた。
「チャンピオンズリーグでプレーするために加入することも重要だし、その一員になることも重要だ。チャンピオンズリーグは最高だ。今季はそこに出場する。本当にうれしいし、重要なことを成し遂げられればと思う」
今夏、アルゼンチン代表のこの選手が他の獲得候補ではなくビラを選ぶ決め手となったのは、エメリの影響力でもあった。ガルナチョは、スペイン人指揮官がヴィラ・パーク行きを決断させるうえで大きな役割を果たしたと明かし、エメリが「ここに来るための、あの自信を与えてくれた」と説明した。
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エメリ、新加入を喜ぶ
その称賛は明らかに相思相愛のものだった。アルゼンチン人WGの獲得を決めたアストン・ヴィラの指揮官は、さっそく喜びを口にした。クラブメディアに対し、エメリ監督はガルナチョの才能とクラブ加入への意欲を称賛し、次のように語っている。「アレハンドロを迎えられてうれしい。非常に才能があり、若く、そして彼はこのプロジェクトを助けたいという気持ちを示してくれた。本当にうれしく思っている」
その後、焦点はピッチ上での新戦力の融合へと移った。ジャカルタでの親善試合後、エメリ監督はチームの前進と新加入選手たちの適応について引き続き楽観的な見方を示した。
「ここで快適に過ごせているし、満足している」と、エメリ監督は『VillaTV』に語った。「最初の2週間を終え、バーミンガムでやるべき仕事はできた。今、このキャンプは重要なものになっている。どうやってコンディションを上げていくか、新しい選手たちとどう適応していくかという点でだ……。サポーターの皆さん全員に伝えたい。新たな精神、新たな章とともに、私たちは再び戻ってくる。今年、その新たな章をつくっていく。本当に楽しみだ」
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