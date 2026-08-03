ガルナチョのヴィラ・パークへの移籍は1シーズンのレンタルだが、出場数の条件達成に基づく4300万ポンドの条件付き買い取り義務条項が盛り込まれている。クラブ加入後初のインタビューで、このウインガーはチェルシーを離れる必要があると感じた理由について率直に語った。

「ヨーロッパの大会でプレーすることも重要だと思う」と同選手は語った。「自信を取り戻せるクラブを探していたし、マンチェスター・ユナイテッドでの最初の数年間の、何年も前の自分のような選手に戻ろうとしていた。

「チャンピオンズリーグでプレーするために加入することも重要だし、その一員になることも重要だ。チャンピオンズリーグは最高だ。今季はそこに出場する。本当にうれしいし、重要なことを成し遂げられればと思う」

今夏、アルゼンチン代表のこの選手が他の獲得候補ではなくビラを選ぶ決め手となったのは、エメリの影響力でもあった。ガルナチョは、スペイン人指揮官がヴィラ・パーク行きを決断させるうえで大きな役割を果たしたと明かし、エメリが「ここに来るための、あの自信を与えてくれた」と説明した。