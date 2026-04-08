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アレハンドロ・ガルナチョ、チェルシーのウイング選手との接触があり、意外なクラブへの夏の移籍が浮上
首都での苦闘
ガルナチョのチェルシー移籍は当初、マンチェスター・ユナイテッドでルーベン・アモリム監督との間で起きた注目を集めた確執を経て、彼にとって待望の新たなスタートと見なされていた。しかし、このウインガーにとっての「ハネムーン期間」は、西ロンドンで確実に終わりを告げた。アルゼンチン代表の彼は、波乱に満ちた今シーズン、スタメンの座を確固たるものにすることができなかった。
統計的に見ても、この21歳の選手は期待に応えられていない。チェルシーでの全公式戦37試合で8ゴール4アシストを記録しているものの、その大半は国内カップ戦でのものだ。プレミアリーグ20試合でわずか1ゴールという貧弱な成績は、高い野心を抱くクラブにとって、彼が長期的に適任であるかについて深刻な疑問を投げかけている。
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リバー・プレートが衝撃的な接触
スタンフォード・ブリッジでの苦戦が続く中、意外な移籍先候補が浮上した。南米からの報道によると、リバー・プレートのエドゥアルド・クデット監督がガルナチョに直接連絡を取り、移籍の可能性について話し合ったという。TyC Sportsの記者ゴンサロ・キャロルが報じたこのニュースは、アルゼンチンの名門クラブが、この21歳の攻撃手との契約が可能かどうかを探っていることを示唆している。
報道によると、チェルシーは1年間のレンタル移籍を前向きに検討しており、これにより選手はイングランド・プレミアリーグの厳しい監視の目を離れて、自信を取り戻すことができるだろう。
移転の障壁
アルゼンチン国内ではリバー・プレートへの移籍説が勢いを増しているものの、依然としていくつかの大きな障壁が残っている。財政面では、このウインガーの年俸が南米のどのクラブにとっても大きな障害となるだろう。また、選手自身の母国への忠誠心という厄介な問題もある。 ガルナチョは以前、自身の家族が常にリバー・プレートの宿敵であるボカ・ジュニアーズを応援してきたと公言している。さらに、競技面から見ても、アルゼンチン・プリメーラ・ディビシオンへの移籍は、リオネル・スカローニ監督率いるアルゼンチン代表に復帰するためにガルナチョが必要とするステップアップの機会とはならないかもしれない。
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チェルシーの容赦ない移籍政策
報道によると、チェルシーの首脳陣は、高い転売価値とチーム編成の継続的な刷新を優先する広範な補強戦略の観点から、ガルナチョを評価し始めているという。チェルシーはすでにこの21歳の選手を売却して利益を得る準備が整っており、彼の移籍を容認する姿勢を示している。オファーには耳を傾けることを明確にすることで、クラブは昨夏マンチェスター・ユナイテッドに支払った4000万ポンドの移籍金のうち、依然として相当な額を回収できると考えている。 クラブ首脳陣が財政の均衡を図る中、ガルナチョはキャリアの岐路に立たされている。次のステップがアルゼンチンへの帰国となるか、あるいは欧州での新たな挑戦となるかはまだ定かではないが、スタンフォード・ブリッジにおける選手の入れ替わりが激しい状況を鑑みると、彼がブルーズで過ごす時間はますます不透明になりつつある。