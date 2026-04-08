アレハンドロ・ガルナチョ、チェルシーのウイング選手との接触があり、意外なクラブへの夏の移籍が浮上

ガルナチョのチェルシー移籍は当初、マンチェスター・ユナイテッドでルーベン・アモリム監督との間で起きた注目を集めた確執を経て、彼にとって待望の新たなスタートと見なされていた。しかし、このウインガーにとっての「ハネムーン期間」は、西ロンドンで確実に終わりを告げた。アルゼンチン代表の彼は、波乱に満ちた今シーズン、スタメンの座を確固たるものにすることができなかった。

統計的に見ても、この21歳の選手は期待に応えられていない。チェルシーでの全公式戦37試合で8ゴール4アシストを記録しているものの、その大半は国内カップ戦でのものだ。プレミアリーグ20試合でわずか1ゴールという貧弱な成績は、高い野心を抱くクラブにとって、彼が長期的に適任であるかについて深刻な疑問を投げかけている。