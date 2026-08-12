Getty Images Sport
翻訳者：
アレハンドロ・ガルナチョ、アストン・ビラでの厳しいスタートを受けてプレミアリーグのアイコン、ブラッド・フリーデルから重要な助言を受ける
ガルナチョに急激な低下ぶり
ガルナチョは波乱の時期を過ごしており、マンチェスター・ユナイテッドから4000万ポンドの移籍を完了した後、チェルシーでの短い在籍期間にリーグ戦でわずか1ゴールしか挙げられなかった。ルベン・アモリムの下での時間は、公の確執によって後味の悪い形で終わった。
現在、ガルナチョは買い取りオプション付きのレンタルでアストン・ヴィラに加入。最近1億1700万ポンドの契約でチェルシーに加入したロジャーズが残した穴を埋めることを目指している。
苦戦が続いているにもかかわらず、ガルナチョはキャリアの再生を望んでいる。ただ、進行中のUEFAスーパーカップでのPSG戦を脳震とうプロトコルにより欠場するという痛手をすでに負っている。『Daily Star Sport』がFootball Bettingを通じて行った独占インタビューによれば、この移籍は理にかなっている。
- Getty Images Sport
フリーデルが移籍戦略を擁護
フリーデルは、チェルシーがアストン・ヴィラにつけ込んだわけではないと強調し、現代サッカーにおける財政面の現実を指摘した。
「このケースではそうは思わない。アストン・ヴィラにとっては、規制上の制約やPSRの下でやりくりしつつ、選手を売却して利益を得る適切なタイミングを選ぶということだ」とフリーデルは説明した。アストン・ヴィラはここ数シーズン、こうしたハードルを一貫して効率的に乗り越えてきた。「ヴィラのようなクラブが、現在のような水準に近い形で運営するなら、帳簿のバランスを取ることは重要だ」とフリーデルは付け加えた。
元GKは、最高レベルで競争力を維持しようとするクラブにとって、収支の均衡を図ることは単なる必要性にすぎないと考えている。
エメリが鍵を握る
フリーデルは、エメリこそガルナチョを最高の状態へと引き戻すのに理想的な指揮官だと、極めて強い確信を抱いている。エメリはアストン・ヴィラを変貌させており、フリーデルはその判断を全面的に信頼している。
「さらに、アストン・ヴィラをチャンピオンズリーグ出場圏内、あるいはその周辺に維持できるほど有能なエメリのような監督がいれば、チームに価値を加えるためにどのタイプの選手を補強すべきかを分かっているはずだ」と同氏は指摘した。ヴィラ・パークの環境は、ガルナチョが再び輝くための完璧な土台となる可能性がある。「エメリには選手を指導してきた実績がある。だからこそ、ガルナチョはエメリが最高のプレーを引き出せるよう密接に取り組む選手の一人になるだろう」とフリーデルは締めくくった。
- Getty Images Sport
ガルナチョの次は？
ガルナチョは現在、アストン・ビラがUEFAスーパーカップでパリ・サンジェルマンと対戦するなか、ピッチ外から見守っている。脳振とうのプロトコルの解除が認められれば、クラブでのプレミアリーグデビューを果たし、批判的な声を見返すことを目指す。
一方、ロジャーズはワールドカップ後の休養が長引いたあと、今週末にスタンフォード・ブリッジで行われるレアル・ソシエダ戦で、待望のチェルシーデビューを飾る可能性がある。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。