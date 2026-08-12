フリーデルは、チェルシーがアストン・ヴィラにつけ込んだわけではないと強調し、現代サッカーにおける財政面の現実を指摘した。

「このケースではそうは思わない。アストン・ヴィラにとっては、規制上の制約やPSRの下でやりくりしつつ、選手を売却して利益を得る適切なタイミングを選ぶということだ」とフリーデルは説明した。アストン・ヴィラはここ数シーズン、こうしたハードルを一貫して効率的に乗り越えてきた。「ヴィラのようなクラブが、現在のような水準に近い形で運営するなら、帳簿のバランスを取ることは重要だ」とフリーデルは付け加えた。

元GKは、最高レベルで競争力を維持しようとするクラブにとって、収支の均衡を図ることは単なる必要性にすぎないと考えている。