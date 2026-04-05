アレハンドロ・ガルナチョ、もう移籍か？！ チェルシーは元マンチェスター・ユナイテッドのウインガーに対し、この移籍金を得られると見込んでいることが明らかになった

このウイング選手が北西部からロンドンへ移籍した際、多くの人が、彼が「選手を長期的な柱ではなく、単なる資産としてしか見なさない」システムに足を踏み入れることになるだろうと警告していた。チェルシーの現在のビジネスモデルは、転売価値の高い若手選手の獲得に重点を置いており、クラブが財政の均衡を図ろうとする中、彼はこの「回転ドア式」の方針の最新の犠牲者となる可能性があるようだ。 彼の基礎的な数字はこの苦戦を如実に物語っている。全大会通算37試合に出場し、1,935分のプレー時間でわずか8ゴール、4アシストにとどまっている。特にプレミアリーグでの成績は期待外れで、20試合で1ゴール、4アシストしか記録できていない。 国内カップ戦ではある程度調子を上げ、EFLカップ4試合で4得点、FAカップ4試合で2得点を挙げたものの、UEFAチャンピオンズリーグ9試合での1得点だけでは、定位置を確保するには不十分だった。エステヴァオ、ジェイミー・ギッテンズ、ペドロ・ネトといった選手たちがサイドでの出場時間を争う中、ガルナチョは序列において確実に後退してしまった。