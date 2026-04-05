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アレハンドロ・ガルナチョ、もう移籍か？！ チェルシーは元マンチェスター・ユナイテッドのウインガーに対し、この移籍金を得られると見込んでいることが明らかになった
チェルシーはオファーを検討する用意がある
ロンドンでのガルナチョの「ハネムーン期間」は正式に終了した。報道によると、チェルシーはすでにこの若き選手を売却して利益を得る準備を整えているという。 ジャーナリストのサイモン・フィリップスが自身のサブスタックで報じたところによると、チェルシーの首脳陣は現在、このウインガーの移籍を容認する姿勢を見せている。昨夏、4000万ポンド（5300万ドル）という巨額の移籍金で「目玉補強」として大々的に迎えられたにもかかわらず、21歳の彼はレギュラーの座を確立できていない。 クラブはその姿勢を明確にしており、フィリップスは次のように述べている。「チェルシーは、ガルナチョには、昨夏に彼を獲得した際とほぼ同額の移籍金を支払うことを厭わない多くの買い手が現れると見ている。クラブは昨夏、左サイドの選手市場が枯渇していると判断していたようだが、昨夏の補強に関しては後悔している点もあるようだ。」
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形式と国際的地位をめぐる苦闘
ガルナチョの移籍は、オールド・トラッフォードでの関係が深刻な亀裂を生じたことがきっかけだった。ヨーロッパリーグ決勝での敗戦後、ルベン・アモリム監督を激しく非難したこのウインガーは、「ベンチ要員」に降格させられた後、4000万ポンドで売却された。しかし、環境が変わっても彼の運勢は好転せず、パフォーマンスは急激に低下している。 国内での不振の影響は代表チームにも大きく及び、彼は最近、代表メンバーから外された。2026年のワールドカップを目前に控え、彼の代表としての地位は深刻な危機にさらされている。
冷酷な採用システム
このウイング選手が北西部からロンドンへ移籍した際、多くの人が、彼が「選手を長期的な柱ではなく、単なる資産としてしか見なさない」システムに足を踏み入れることになるだろうと警告していた。チェルシーの現在のビジネスモデルは、転売価値の高い若手選手の獲得に重点を置いており、クラブが財政の均衡を図ろうとする中、彼はこの「回転ドア式」の方針の最新の犠牲者となる可能性があるようだ。 彼の基礎的な数字はこの苦戦を如実に物語っている。全大会通算37試合に出場し、1,935分のプレー時間でわずか8ゴール、4アシストにとどまっている。特にプレミアリーグでの成績は期待外れで、20試合で1ゴール、4アシストしか記録できていない。 国内カップ戦ではある程度調子を上げ、EFLカップ4試合で4得点、FAカップ4試合で2得点を挙げたものの、UEFAチャンピオンズリーグ9試合での1得点だけでは、定位置を確保するには不十分だった。エステヴァオ、ジェイミー・ギッテンズ、ペドロ・ネトといった選手たちがサイドでの出場時間を争う中、ガルナチョは序列において確実に後退してしまった。
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スタンフォード・ブリッジにはすでに新戦力が到着している
マンチェスター・ユナイテッドはアカデミー出身の選手をマテウス・クーニャに交代させることで即座に戦力を強化したが、チェルシーもフォワード陣の再編に着手している。スポルティングCPからジオヴァニー・クエンダが間もなく加入する見込みであり、これにより不振に陥っているこのフォワードの出場機会はさらに狭まるだろう。一方、ユナイテッドのファンからは同情の声はほとんど聞かれない。ここ数試合でハーフタイムに交代させられているこの「忘れられた男」は、3年で3チーム目となる移籍先を探さざるを得なくなるかもしれない。