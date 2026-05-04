今シーズンプレミアリーグ23試合に出場したガルナチョだが、得点はわずか1点。この低調な得点力はサポーターや評論家から批判されている。選手層が厚いチェルシーではポジション争いが激しく、ライト＝フィリップスも「誰も手を抜けない」と指摘した。

「たまに得点してもいいが、チェルシーのファンは常に110％の努力を求める。エンブレムのために全力で戦う姿を見せれば、彼らは必ず支持する。 戦術的な理由なのか、本人が不満なのかは不明だが、ウインガーは6、7人もいる。だから彼は何か手を打たなければならない。なぜなら、[ジェイミー]・ギッテンズがいつスイッチを入れるか分からないからだ。」