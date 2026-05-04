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アレハンドロ・ガルナチョは、1得点しか挙げられなかった不振のシーズンを受け、チェルシーでのキャリアを守るため「エゴを抑えるよう」求められた。
ライト＝フィリップス、アルゼンチン人スターにさらなる活躍を求める
チェルシーで120試合以上出場したライト＝フィリップスは、21歳の選手がプレミアリーグで成功するには姿勢を改める必要があると考えている。スカイ・ベットとのインタビューで彼は「彼はエゴを少し抑えるべきだ。プレミアリーグでは半シーズンや1シーズンでは不十分で、継続性が不可欠だからだ」と語った。 他チームが獲得したくなるレベルに達するには、安定したパフォーマンスが不可欠だ」
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スタンフォード・ブリッジでの不安定さ
今シーズンプレミアリーグ23試合に出場したガルナチョだが、得点はわずか1点。この低調な得点力はサポーターや評論家から批判されている。選手層が厚いチェルシーではポジション争いが激しく、ライト＝フィリップスも「誰も手を抜けない」と指摘した。
「たまに得点してもいいが、チェルシーのファンは常に110％の努力を求める。エンブレムのために全力で戦う姿を見せれば、彼らは必ず支持する。 戦術的な理由なのか、本人が不満なのかは不明だが、ウインガーは6、7人もいる。だから彼は何か手を打たなければならない。なぜなら、[ジェイミー]・ギッテンズがいつスイッチを入れるか分からないからだ。」
ガルナチョはチェルシーへの移籍を今も誇りに思っている
ガルナチョは、チームの調子が不安定でもクラブを代表できることを誇りに思うと語った。プレミアリーグ・プロダクションズに対し、「自分たちのチームが何ができるかは分かっている。良い時も悪い時もあるが、今ここにいることを誇りに思う」と述べた。
また、オールド・トラッフォードを去った件についても「マンチェスター・ユナイテッドやチームメイトに悪いことは言えない。人生の一局面が変わっただけ。前を向くだけだ」と語り、悪意はないと強調した。
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コール・パーマーを解放し、先頭に立たせる
ライト＝フィリップスは、批判の的となったガルナチョよりもコール・パーマーの役割に言及。イングランド代表の彼は守備に忙しく、最終ライン近くで影響力を発揮できていないと指摘し、チームは彼の才能を軸に再構築すべきだと主張した。
ライト＝フィリップスはこう続けた。「彼ほどの実力者が自陣ゴール前にいると、もったいないと感じる。後ろに味方がいれば、少しルールを破ってもいいから前へ運べる選手だ。あのパスを出せるFWの近くに置きたい。 彼を10番として起用する方法を考えるべきだ。彼はチームに必要な型破りな存在だからだ。彼のレベルと短期間で成し遂げたことを考えれば、チームは彼を中心に構築すべきだ。」