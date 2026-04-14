アレハンドロ・ガルナチョは、マンチェスター・ユナイテッド退団を後悔していると認め、TikTokからチェルシー関連動画を削除した。

過去の過ちを認めつつ、ガルナチョはスタンフォード・ブリッジでの任務にプロとして臨んでいると強調した。

自身の心情とクラブの長期プロジェクトへの献身を語った彼はこう続けた。「あれは人生の一時的な出来事だった。決断しなければならない時もある。私は今ここ（チェルシー）にいて、このクラブでプレミアリーグでプレーし続けられることを誇りに思う。我々がどんなチームで何ができるかは皆が知っている。

良い時も悪い時もあるが、ここにいることを誇りに思う。ユナイテッドやチームメイトの悪口は言えない。ただ、人生の局面が変わっただけだ」