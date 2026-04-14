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アレハンドロ・ガルナチョは、マンチェスター・ユナイテッド退団を後悔していると認め、TikTokからチェルシー関連動画を削除した。
スタンフォード・ブリッジで不満が高まっている
マンチェスター・ユナイテッドから4000万ポンドで移籍したガルナチョは、チェルシーでレギュラー定着に苦戦。今季は全大会38試合に出場したが、プレミアリーグでは14試合の先発にとどまり、ベンチを温めることが多かった。
talkSPORTによると、彼はTikTokからチェルシーの動画をすべて削除し、代わりにマンチェスター・ユナイテッドの動画2本を再投稿した。
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オールド・トラッフォード退団を振り返って
退団インタビューでガルナチョは、レッドデビルズで育った日々と、今も残るクラブへの深い絆を語った。マンチェスターでの時間が思うようにいかなかったことには自身の責任があると認めつつ、ユナイテッドのサポーターから受けた愛が今も自身のキャリアを支えていると明かした。
プレミアリーグ・プロダクションズに退団の理由と後悔を語った。 「おそらく後悔はある。あのクラブを愛していたから。スペインからアカデミーに招かれ、トップチームに昇格した。4、5年間、皆から大きな愛情を受けた。
マンチェスター・ユナイテッドでの最後の半年、以前のようにプレーできなくなった。ベンチ入りするようになり、20歳ながら「すべての試合に出場すべきだ」と考えていた。自分にも責任がある。悪いことをしてしまったんだ」
マンチェスターでの生活の後
過去の過ちを認めつつ、ガルナチョはスタンフォード・ブリッジでの任務にプロとして臨んでいると強調した。
自身の心情とクラブの長期プロジェクトへの献身を語った彼はこう続けた。「あれは人生の一時的な出来事だった。決断しなければならない時もある。私は今ここ（チェルシー）にいて、このクラブでプレミアリーグでプレーし続けられることを誇りに思う。我々がどんなチームで何ができるかは皆が知っている。
良い時も悪い時もあるが、ここにいることを誇りに思う。ユナイテッドやチームメイトの悪口は言えない。ただ、人生の局面が変わっただけだ」
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チェルシーの将来は不透明だ。
契約は2032年まであるが、チェルシーがSNS投稿を理由に処分すれば、ガルナチョの今夏は不透明だ。 副主将エンツォ・フェルナンデスはレアル・マドリード移籍を示唆したとして2試合出場停止となり、FAカップのポート・ヴェイル戦（勝利）とマンチェスター・シティ戦（敗戦）を欠場した。一方、マルク・ククレジャはバルセロナ復帰が「断りにくい」と語っても処分を免れた。ガナチョがクラブの長期計画に残るかはまだ不明で、リアム・ロゼニオ監督の下、チームは分裂と規律の乱れを見せている。