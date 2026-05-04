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Chelsea v Arsenal - Carabao Cup Semi Final First LegGetty Images Sport

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アレハンドロ・ガルナチョとペドロがノッティンガム・フォレスト戦のチェルシーメンバーから外れた理由。18歳のジェシー・デリーがプレミアリーグデビュー。

チェルシー
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ペドロ・ネト
アレハンドロ・ガルナチョ
ノッティンガム・フォレスト
チェルシー 対 ノッティンガム・フォレスト

チェルシーは、ペドロ・ネトとアレハンドロ・ガルナチョがノッティンガム・フォレスト戦の登録メンバーから外れ、大きな打撃を受けた。2人の欠場を受け、カルム・マクファーレン暫定監督はスタンフォード・ブリッジでの重要なプレミアリーグの試合に向けて布陣を再考する。

  • チェルシーの2選手がメンバー外となった

    月曜の試合を前に、チェルシーはネトとガルナチョの2選手がメンバーから外れた。キックオフ1時間前に提出されたスタメン表に2人の名前はなかった。

    スタンダード・スポーツ』紙は、2人が試合前の練習で負った軽傷と伝えている。クラブは詳細や離脱期間を明かしていない。

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    デリーがプレミアリーグで初先発出場を果たした

    負傷者が相次ぎ、暫定監督のマクファーレンはアカデミーに白羽の矢を立てた。18歳のウインガー、ジェシー・デリーが左サイドでプレミアリーグデビュー。元クリスタル・パレス、QPRのMFショーン・デリーを父に持つ彼は、今季途中出場経験があるものの、先発は初めてだ。

    この若者の起用は、過渡期にあるクラブが育成システムを信頼している証だ。U-21代表で好印象を残してきたデリーは、粘り強いノッティンガム・フォレストを相手に大舞台で存在感を示したい。

  • デリーは悪いスタートの中、担架で運び出された

    スタンフォード・ブリッジで行われた試合で、チェルシーは開始15分で0-2とリードを許した。タイウォ・アウォニイの先制点とイゴール・ジェズスのPKでノーフォークが2点を奪った。 前半終盤には、デリーとザック・アボットの頭部衝突でデリーが担架退場し、フォレストのディフェンダーも交代。チェルシーに与えたPKをコール・パーマーは前半中に決められなかった。

  • Chelsea v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    リバプール戦を前に、緊張の待ち時間。

    このタイミングでの負傷は、チェルシーにとって痛手だ。フォレスト戦の後、彼らは土曜正午にアンフィールドでリヴァプールと戦う。医療スタッフはネトとガルナチョが遠征に間に合うか、昼夜を問わず判断する。

    試合後、マクファーレン監督が2人の状態を詳しく説明すると見られる。現時点では、出場可能な選手に焦点が当てられている。

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