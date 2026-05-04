負傷者が相次ぎ、暫定監督のマクファーレンはアカデミーに白羽の矢を立てた。18歳のウインガー、ジェシー・デリーが左サイドでプレミアリーグデビュー。元クリスタル・パレス、QPRのMFショーン・デリーを父に持つ彼は、今季途中出場経験があるものの、先発は初めてだ。

この若者の起用は、過渡期にあるクラブが育成システムを信頼している証だ。U-21代表で好印象を残してきたデリーは、粘り強いノッティンガム・フォレストを相手に大舞台で存在感を示したい。