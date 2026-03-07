Getty Images Sport
アレハンドロ・ガルナチョが「信じられない勝利」に輝きを放つ チェルシーのスターが延長戦でレックサムを沈め「今季最も厳しい試合」を制す
ガルナチョ、激闘の末のFAカップ勝利に反応
アウェーチームで決定的な役割を果たしたガルナチョは、試合終了のホイッスル後に対戦相手を称賛した。試合後のBBC Oneのインタビューでガルナチョはこう語った。「信じられない勝利だ。今季最も厳しい試合の一つだったと思う。 我々は誇りに思うし、次のラウンドに進めた。ダリオ［エッスゴ］の素晴らしいゴールとパスだったと思う。本当に嬉しい。こういう試合は特別だ。戦い抜く必要があり、相手も本当に良く戦った」
レックサムがチェルシーを追い詰める
ホームチームは好調なスタートを切り、スミスによる衝撃的な先制点を奪った。しかしアーサー・オコンクウォのオウンゴールでチェルシーが同点に追いついた。それでもレックサムは動じず、カラム・ドイルが巧みなフィニッシュで再びリードを奪い返した。このゴールについてドイルはBBCスポーツにこう語った。「あっという間だった。ジョシュ［ウィンダス］は俺が決めちゃったことに激怒してるよ。ほんの少しフリックしただけなのに、それが功を奏したんだ！」
しかし英雄的な活躍も束の間、ジョージ・ドブソンの退場で10人となったレックサムに流れが変わる。チェルシーはジョシュ・アチェンポンが同点弾を決め延長戦に持ち込み、数的優位を最終的に生かして勝利を収めた。 元イングランド代表FWアラン・シアラーはBBC Oneでこう評した。「チェルシーにとって厳しい試合だった。カップ戦はたとえ内容が悪くても勝ち上がることが重要だ。このレックサムは最後までチェルシーを追い詰め、信じられないほど厳しい夜を味合わせている」
ジョアン・ペドロが決定的な一撃を放つ
延長戦では、チェルシーの攻撃陣の質が最終的に勝敗を分けた。 ジョアン・ペドロとガルナチョがネットを揺らし、レックサムの心を打ち砕くと同時に、次ラウンド進出を確実なものにした。シアラーは特にブラジル人FWのインパクトに感銘を受け、こう付け加えた。「ジョアン・ペドロは冷静さとドリブル突破力で、このチェルシーチームに大きな違いをもたらしている。両サイドに選択肢があるにもかかわらず、自ら突破を選ぶ。チェルシーは次ラウンドへ進んだ」
この結果はレックサムにとって厳しいものだった。ルイス・ブラントが終了間際に3-3の同点弾を寸前で決める寸前だったが、オフサイドで取り消された。退場処分後もホームチームは脅威を与え続け、上位リーグの相手に対して試合の大部分で互角以上の戦いを見せたことを証明した。
次ラウンドに向けて
チェルシーが勝ち進みを祝う一方、レックサムのディフェンダー、ドイルは悔しさを噛みしめた。「強豪相手に厳しい結果だ。試合終盤までは本当に善戦できたと思う。退場処分が響いた。大きな試練だった。彼らはトップリーグの強豪であり、我々にとってトップ選手との良い試金石となった」 火曜日にも試合があるので、前を向いて進み続けなければならない」と語った。クラブの昇格目標について問われると、「それが目標だとは思うが、とにかく粘り強く取り組むしかない」と付け加えた。
ブルーズは次戦の対戦相手を待つことになるが、チームのパフォーマンスについては疑問の声が上がるだろう。
