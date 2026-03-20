アレハンドロ・ガルナチョが、チェルシーでの4000万ポンドという移籍金を正当化する方法について語った。一方、ブルーズのレジェンドは、元マンチェスター・ユナイテッドのウインガーに何が欠けているかを解説した。

ガルナチョは、チェルシーのリアム・ローゼニオール監督の厚い信頼を得ている。ベンチから采配を振るう同監督は、現在の成績以上に活躍できる能力を明らかに秘めているこのフォワードの真価を引き出すことについて、次のように語っている。「ガルナはトップクラスの選手だ。 『私が就任して以来、戦術を少し変更した。中盤の支配力を高めたかったのだ。そのため、時にはウイングを1人しか起用しないこともあったが、ガルナは傑出した選手だ。この期間で私が特に気に入っているのは、スタメン外れに対する彼の反応だ』

ロゼニオール監督は続けた。「ガルナはまだ21歳だという点を考慮しなければならない。彼には並外れた能力と大きな可能性が秘められている。どの若手選手にとっても、最も試されるのは安定感だが、彼はトレーニングだけでなくミーティングでも、非常に良い兆しを見せており、確かな成長軌道に乗っている。今後のスケジュールを考えれば、彼には間違いなく出場機会が巡ってくるだろう。

「私は、状況が良い時だけでなく、困難な時にも、選手たちの真の資質を見極めたい。私が求めているのは、常に勝利を収められるチームだ。そして、そのようなチームを作るには、個々の状況にかかわらず、一貫した行動と習慣が必要となる。

「だからガーナだけでなく、すべての選手は私との会話を通じて、日々の振る舞い――トレーニングだけでなくミーティングでの態度も――が私の選手選考に影響することを理解している。そしてガーナはここ数週間で本当に素晴らしい状態を作り上げており、スタメン入りを強くアピールしている。

「人は見た目で判断しがちだ。ガーナは本当に素晴らしい人間性を持っており、毎日のトレーニングで懸命に努力している。最終的には、彼の真価が確固たる形で発揮されることを私は確信している。」