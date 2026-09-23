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アレハンドロ・ガルナチョが衝撃のラ・リーガ移籍へ？ チェルシーからのレンタル選手、アストン・ビラでの悪夢の後に復帰と関連付けられる
ビラ・パークで悪夢のようなスタート
ガルナチョはチェルシーからのシーズンローンで加入して以降、エメリ監督率いるチームでほとんど出場機会を得られていない。22歳のウインガーが記録した公式戦のプレー時間はわずか31分にとどまり、ビラの直近3試合ではベンチに座ったままだった。直近のトッテナム戦での3-2勝利では、ブラジル人ウインガーのアリソンが負傷したため、ようやくメンバー入りを果たした。
4300万ポンドでの完全移籍は、パフォーマンス関連の条件に左右される内容となっており、チェルシーは以前、その条件を容易に達成可能だと位置づけていた。しかし、現在のミッドランズでの立場を踏まえると、その条項が発動される可能性は今や極めて低く見える。現時点で、いずれのクラブも契約条件の変更を検討していない。
『デイリー・メール』によれば、スペインのクラブがこの状況を注視している。ラ・リーガ移籍となれば、マドリード生まれで、2020年にマンチェスター・ユナイテッドへ加入する前はアトレティコ・マドリーのアカデミーで育ったアルゼンチン代表にとって、なじみ深い環境への復帰となる。
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熾烈な競争とチェルシーでの戦力外生活
このワイドアタッカーは、ヴィラ・パークで序列の明確な最下位に置かれている。エメリ監督は台頭する若手を強く重用しており、左サイドでは若手のジョージ・ヘミングスが存在感を示しているほか、エミ・ブエンディア、イブラヒム・ムバイェ、ジョン・マッギンも現在は指揮官の構想でガルナチョより上にいる。
この出場機会の少なさは、このアタッカーにとって劇的な失墜に拍車をかけている。オールド・トラッフォードで144試合26ゴールを記録して地位を確立した後、昨夏に4000万ポンドでスタンフォード・ブリッジへ移籍した。
チェルシーでのデビューシーズンは公式戦43試合で8ゴールを記録したものの、プレミアリーグでの得点は1つだけだった。シャビ・アロンソがウェストロンドンで指揮を執ることになると、ガルナチョは新プロジェクトの一員ではないと早々に通告された。その方針により、このFWは現在アストン・ヴィラでプレーしている。なお、ブルーズとの契約はまだほぼ6年残っていた。
エメリが忍耐とハードワークを要求
アストン・ビラのカラバオカップでのコヴェントリー戦勝利後、エメリはガルナチョの限定的な役割について言及し、期限付き移籍で加わった同選手に対し、自身のポジションをつかむために努力するよう求めた。このスペイン人指揮官は、プレシーズンが中断を余儀なくされた後だけに、忍耐が必要だと強調した。
「働き続けることだ。働いて、働いて、トレーニングして、働くことだ」とエメリは記者団に語った。「出場時間を得られる時には、良いプレーをしようとすること。彼は前進しているが、今は彼の前にいる選手たちがいる。ジョージは素晴らしいプレーをしているし、アリソンも物事をよく理解していて、私が求めるものをチームにもたらしてくれている。ムバイェもまた良い反応を見せた」
ビラ指揮官は、チーム内での激しい競争を望む考えをあらためて示し、こう付け加えた。「我々は競争力のあるチームを望んでおり、選手たちにも我々のスタイルの中で競い合ってほしい。ガルナチョは、プレシーズンにいくつかの事情があったことで少し遅れている。彼に必要な時間については、今は辛抱強く見守る時だ」
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セビージャでの重要なキャンプ
最新のアルゼンチン代表メンバーから外れたガルナチョは、代表ウィークの中断期間にアストン・ヴィラとともにセビージャで行われるシーズン中のトレーニングキャンプに参加する。この遠征は、エメリ監督にアピールし、国内リーグ再開前に期限付き移籍での状況を立て直すための重要な機会となる。
ヴィラは10月10日のプレミアリーグでブレントフォードをホームに迎えるまで、約3週間の間隔が空く。その後には、チャンピオンズリーグのホーム初戦でフェネルバフチェを迎える予定となっており、過密日程の中でのターンオーバーが、ガルナチョにシーズンを立て直すための最後の望みをもたらす可能性がある。
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