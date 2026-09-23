アストン・ビラのカラバオカップでのコヴェントリー戦勝利後、エメリはガルナチョの限定的な役割について言及し、期限付き移籍で加わった同選手に対し、自身のポジションをつかむために努力するよう求めた。このスペイン人指揮官は、プレシーズンが中断を余儀なくされた後だけに、忍耐が必要だと強調した。

「働き続けることだ。働いて、働いて、トレーニングして、働くことだ」とエメリは記者団に語った。「出場時間を得られる時には、良いプレーをしようとすること。彼は前進しているが、今は彼の前にいる選手たちがいる。ジョージは素晴らしいプレーをしているし、アリソンも物事をよく理解していて、私が求めるものをチームにもたらしてくれている。ムバイェもまた良い反応を見せた」

ビラ指揮官は、チーム内での激しい競争を望む考えをあらためて示し、こう付け加えた。「我々は競争力のあるチームを望んでおり、選手たちにも我々のスタイルの中で競い合ってほしい。ガルナチョは、プレシーズンにいくつかの事情があったことで少し遅れている。彼に必要な時間については、今は辛抱強く見守る時だ」



