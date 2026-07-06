Football Londonによると、チェルシーはガルナチョの完全移籍を容認する方針だ。昨夏4000万ポンドで加入した22歳のウインガーは、1シーズンで定位置を確保できず、首脳陣を納得させられなかった。

2032年までという異例の長期間契約を結んだにもかかわらず、アルゼンチン代表はトップチームの戦力外となった。デビューシーズンに43試合に出場したものの、3人の監督が交代する混沌の中でレギュラーの座を掴めなかった。



