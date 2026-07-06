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アレハンドロ・ガルナチョが移籍市場に出た！ マンチェスター・ユナイテッドから4000万ポンドで加入してからわずか1年、チェルシーはこのウインガーの放出に踏み切る構えだ
チェルシー、ガルナチョの退団に前向き
Football Londonによると、チェルシーはガルナチョの完全移籍を容認する方針だ。昨夏4000万ポンドで加入した22歳のウインガーは、1シーズンで定位置を確保できず、首脳陣を納得させられなかった。
2032年までという異例の長期間契約を結んだにもかかわらず、アルゼンチン代表はトップチームの戦力外となった。デビューシーズンに43試合に出場したものの、3人の監督が交代する混沌の中でレギュラーの座を掴めなかった。
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イタリアではガルナチョの評価は依然として高い。
ガルナチョは昨夏、約4000万ポンドの移籍金でチェルシーへ移籍。契約には将来的な売却益の10％をマンチェスター・ユナイテッドへ支払う条項が含まれていた。しかし、投資に対する見返りはごくわずかだ。 全大会通じて8ゴール、プレミアリーグとチャンピオンズリーグではそれぞれ1ゴールにとどまった。得点不足に加え、不安定なパフォーマンスも響き、チーム内序列は低下した。
それでもイタリアでは評価が高く、ナポリ、ユヴェントス、ミランが興味を示し、ローマはレンタルでの獲得を狙う。
チェルシーは完全移籍のオファーのみを受け付ける
チェルシーのスカウトチームは妥協を許さない。レンタル移籍の提案は一切受け付けず、初期投資を回収できる完全移籍のオファーのみを検討する。
現在、欧州の複数クラブがガルナチョの状況を注視しているが、正式交渉は始まっていない。クラブは、夏の移籍市場が加熱するにつれ、この若きフォワードのポテンシャルが具体的で高額なオファーをもたらすと確信し、焦らず時機を待つ構えだ。
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タイリック・ジョージ、エバートンへの移籍決定。
ガルナチョ放出は、財政均衡とトップチーム戦力のスリム化を目的とした大胆な選手整理の一環だ。左ウイングのタイリック・ジョージ（コバム・アカデミー出身）は、昨シーズン後半のレンタル移籍で成功を収めたエバートンへの完全移籍に向け、すでにメディカルチェックを完了している。
さらにチェルシーは、トレヴォ・チャロバ、フィリップ・ヨルゲンセン、アンドレイ・サントス、マロ・グスト、そして中盤のスター、エンツォ・フェルナンデスまで、適切な移籍金が提示されれば主力選手も放出する方針だ。
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