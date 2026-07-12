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アレハンドロ・ガルナチョがチェルシーのプレシーズン練習を欠席。4000万ポンドの“失敗作”は夏の移籍を強く希望している。
コバムでの無断欠勤
チェルシーの新監督シャビ・アロンソが木曜日、コバムで正式に指揮を執り始めた。しかし練習場にはガルナチョの姿がなかった。退団を希望する彼はトップチームへの合流を許可されていない。
加入時に大きな期待を背負った22歳は、攻撃陣の刷新を図るクラブでは不要と見なされている。
この決定は、クラブが7月25日のオーストラリア・プレシーズンツアー出発に向けて準備を進める中で下された。The Athleticによると、ガルナチョはレギュラー出場が保証される新天地での再出発を望んでいる。首都でのデビューシーズンは出場機会が限られ、 frustration を感じたという。
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フロップの状況が確認された
ガルナチョは4000万ポンドでオールド・トラッフォードからチェルシーへ移籍したが、期待外れだ。7年契約を結んだものの、このウインガーは期待に応えられなかった。
昨季プレミアリーグでの先発は14試合にとどまり、高額で獲得された他の選手たちの陰に隠れた。
全大会で8得点を挙げたものの、リーグ戦では24試合で1得点のみと、影響力は限定的だった。
出口専用（再入場不可）
『The Athletic』によると、チェルシーは当初の投資額を回収するため、完全移籍のオファーしか受け付けない。同クラブはこのウインガーに5000万ユーロ（4250万ポンド）の評価額を付け、実現すればわずかな利益となる。
プレミアリーグや欧州の複数クラブが関心を寄せ、サウジ・プロリーグも選択肢に挙がっている。チェルシーは2週間以内の成立を楽観視する。なお、マンチェスター・ユナイテッドも動向を注視。ガルナチョ移籍時に取り交わした合意により、移籍金の10％を受け取る権利を有している。
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アロンソによる人事異動
ガルナチョの退団は、アロンソ監督が進める戦略転換の一環だ。チェルシーはすでに移籍市場で動き、タイリック・ジョージを最大2400万ポンドでエバートンへ売却し、ジェシー・デリーをスポルティングCPへ期限付き移籍させた。
今夏最も注目されたのは、マルク・ククレジャを5500万ユーロでレアル・マドリードへ売却した取引だ。これらの売却益はチーム再投資に充てられ、昨季10位だったクラブは順位向上を狙う。
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