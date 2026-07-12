アレハンドロ・ガルナチョがチェルシーのプレシーズン練習を欠席。4000万ポンドの“失敗作”は夏の移籍を強く希望している。

チェルシーの新監督シャビ・アロンソが木曜日、コバムで正式に指揮を執り始めた。しかし練習場にはガルナチョの姿がなかった。退団を希望する彼はトップチームへの合流を許可されていない。

加入時に大きな期待を背負った22歳は、攻撃陣の刷新を図るクラブでは不要と見なされている。

この決定は、クラブが7月25日のオーストラリア・プレシーズンツアー出発に向けて準備を進める中で下された。The Athleticによると、ガルナチョはレギュラー出場が保証される新天地での再出発を望んでいる。首都でのデビューシーズンは出場機会が限られ、 frustration を感じたという。



