ルッソが2025-26シーズンのイングランド女子代表年間最優秀選手に選ばれた。アーセナルのFWは、サポーターによる投票でこの栄誉を手にした。

27歳のルッソがこの代表チームの賞を受賞するのは、キャリアで2度目。2023-24シーズンにも受賞しており、代表としての舞台で安定して高いパフォーマンスを発揮していることを示した。今回は代表のチームメイトとの激しい競争を制し、ファン投票の最終結果でブロンズとハンプトンを上回った。