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アレッシア・ルッソ、2025-26年のイングランド女子代表年間最優秀選手に選出
ルッソがイングランドの最高賞を受賞
ルッソが2025-26シーズンのイングランド女子代表年間最優秀選手に選ばれた。アーセナルのFWは、サポーターによる投票でこの栄誉を手にした。
27歳のルッソがこの代表チームの賞を受賞するのは、キャリアで2度目。2023-24シーズンにも受賞しており、代表としての舞台で安定して高いパフォーマンスを発揮していることを示した。今回は代表のチームメイトとの激しい競争を制し、ファン投票の最終結果でブロンズとハンプトンを上回った。
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ストライカーにとって特別な瞬間
ファン投票で選ばれる栄誉は、アーセナルのスター選手にとって非常に大きな意味を持つ。ここ数年、彼女は代表チームのファンから根強い人気を得ている。
「この賞を受け取れるのは本当に特別なこと。特に、ファンから直接贈られるものだから」とルッソは発表後に語った。「イングランド代表でプレーできる一瞬一瞬が本当に大好き。この先、私たちにとって本当に大きなシーズンになればと思う」
クラブでも代表でも圧巻のパフォーマンス
ルッソの今回の受賞は、アーセナルでの目覚ましい国内リーグでの活躍に続くものだ。昨季の女子スーパーリーグでは13ゴール、6アシストを記録し、イングランド人選手として最多得点を挙げた。
5月のアストン・ヴィラ戦では、3-0の勝利に直結する重要な2ゴールを決め、クラブのチャンピオンズリーグ出場権獲得を決定づけた。クラブで見せた決定力は、代表でも遺憾なく発揮された。
ルッソは、イングランドの直近のワールドカップ予選でも中心的な役割を果たした。グループステージ全6試合に先発し、3ゴールを挙げた。
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イングランド女子代表を待ち受けるワールドカップのプレーオフ
ルッソには個人としての偉業を祝う時間はほとんどない。このFWは、次回のワールドカップ出場権を確保することに全神経を集中させている。
金曜日には、イングランドがプレーオフ第1戦でギリシャを3-1で下した試合で得点を挙げた。ルッソの重要なゴールは、この第1戦で大きなリードを築く一助となった。
チームは火曜日のギリシャ戦に向け、レスターへ移動する。ルッソは代表での得点数を伸ばし、チームを確実に次の予選段階へ導きたいところだ。
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