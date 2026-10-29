アレッシア・ルッソが歴史に名を刻んだ。アーセナルがベンフィカに3-0で勝利した一戦で3得点を挙げ、女子チャンピオンズリーグで最多得点を記録したイングランド人選手となった。キャプテンマークを巻き、イングランド代表のサリナ・ウィーグマン監督が見守る中、元マンチェスター・ユナイテッドのルッソは欧州最高峰の舞台での通算得点を23に伸ばし、元チェルシーのFWフラン・カービー（21得点）を上回った。
Getty Images Sport
翻訳者：
アレッシア・ルッソが歴史に名を刻む。アーセナルでベンフィカ相手にハットトリックを達成し、UEFA女子チャンピオンズリーグのイングランド人最多得点者に
ルッソ、光栄なこと
BBCスポーツの報道によると、ルッソはベンフィカのペナルティーエリア内で14回ボールに触れた。これはチームメイトの誰よりも多い数字だ。ルッソはオリヴィア・スミスより後方のトップ下でプレーしていたにもかかわらず、この数字を記録した。試合後、アーセナルのレネー・スレガース監督はルッソについて「彼女を表現する言葉を見つけるのは難しい。彼女と関われることは光栄です」と語った。
トップ3入りはほど遠い
直近のバロンドールでは、アレクシア・プテジャスが受賞した選考で9位に入ったイングランド代表FWにとって、これは大きな節目だ。ただ、頂点までの道のりはまだ長い。最多記録はリヨンのアダ・ヘーゲルベルグが持つ69ゴール。リヨンのFWに続くのは、51ゴールのミッターク、50ゴールで並ぶル・ソメとハーダーだ。
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