アレッシア・ルッソが歴史に名を刻む。アーセナルでベンフィカ相手にハットトリックを達成し、UEFA女子チャンピオンズリーグのイングランド人最多得点者に

BBCスポーツの報道によると、ルッソはベンフィカのペナルティーエリア内で14回ボールに触れた。これはチームメイトの誰よりも多い数字だ。ルッソはオリヴィア・スミスより後方のトップ下でプレーしていたにもかかわらず、この数字を記録した。試合後、アーセナルのレネー・スレガース監督はルッソについて「彼女を表現する言葉を見つけるのは難しい。彼女と関われることは光栄です」と語った。