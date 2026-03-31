アレッシア・ルッソがアーセナルとイングランド代表のスター選手として、いかにして欧州屈指の脅威的なストライカーとなったか。そして、再びバロンドール候補に名を連ねるまで

先週の火曜日、このストライカーはチェルシー戦で、まさに圧巻のゴールを決めた。絶妙なファーストタッチでボールをコントロールし、そのままボレーシュートを叩き込んだこのゴールにより、アーセナルは水曜日にスタンフォード・ブリッジで行われるチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦に向けて、重要な3-1のリードを手にした。 その4日後、彼女は再びその実力を発揮し、北ロンドン・ダービーでアーセナルがトッテナムを5-2で圧倒する中、前半だけでハットトリックを達成した。
ヘディングで先制点を挙げ、トッテナムのGKリゼ・コップのミスを突いてハットトリックを完成させたが、ルッソの現在の状態を最もよく表していたのは、おそらく2点目のゴールだった。 スパーズのディフェンスの裏へ絶妙なタイミングで走り込み、コップをかわすと、ゴールの方向さえ確認することなく、ゴールライン上でカバーに入っていたトッテナムのディフェンダー、トコ・コガの脇をすり抜けるシュートを放った。これは、クラブと代表を合わせた直近8試合でルッソが記録した10ゴール目となった。
昨シーズン、ルッソは19得点を挙げ、アーセナルのチャンピオンズリーグ制覇とイングランド代表の欧州選手権優勝に貢献し、バロンドール投票で3位に入賞した。今シーズン、彼女はその記録をすでに上回り、23得点をマークしている。今シーズンは、このイングランド代表のスター選手が新たな形で適応し、成長を遂げ、アーセナルの欧州タイトル防衛を順調に進め、2026年のゴールデンボール受賞の可能性を強固なものにしている。