Goal.com
ライブ
Alessia Russo Arsenal GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

翻訳者：

アレッシア・ルッソがアーセナルとイングランド代表のスター選手として、いかにして欧州屈指の脅威的なストライカーとなったか。そして、再びバロンドール候補に名を連ねるまで

Analysis
アーセナルウィメン
アレッシア・ルッソー
チャンピオンズ リーグ
WSL
女子サッカー
特集＆コラム
チェルシーFCウィメン 対 アーセナルウィメン

アレッシア・ルッソの得点能力については、これまでのシニアキャリアの大半において、このイングランド代表選手を巡る話題の中心となってきた。特に3年前にマンチェスター・ユナイテッドからアーセナルへ移籍して以来、その話題は一層注目を集めるようになった。移籍そのものに加え、彼女が「ライオネッス」の正センターフォワードとなったことも、彼女への注目度を高めた要因だ。しかし、特にこの1週間、ルッソはその話題が過去のものとなるべく、どれほど目覚ましい進歩を遂げたかを示した。

先週の火曜日、このストライカーはチェルシー戦で、まさに圧巻のゴールを決めた。絶妙なファーストタッチでボールをコントロールし、そのままボレーシュートを叩き込んだこのゴールにより、アーセナルは水曜日にスタンフォード・ブリッジで行われるチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦に向けて、重要な3-1のリードを手にした。 その4日後、彼女は再びその実力を発揮し、北ロンドン・ダービーでアーセナルがトッテナムを5-2で圧倒する中、前半だけでハットトリックを達成した。

ヘディングで先制点を挙げ、トッテナムのGKリゼ・コップのミスを突いてハットトリックを完成させたが、ルッソの現在の状態を最もよく表していたのは、おそらく2点目のゴールだった。 スパーズのディフェンスの裏へ絶妙なタイミングで走り込み、コップをかわすと、ゴールの方向さえ確認することなく、ゴールライン上でカバーに入っていたトッテナムのディフェンダー、トコ・コガの脇をすり抜けるシュートを放った。これは、クラブと代表を合わせた直近8試合でルッソが記録した10ゴール目となった。

昨シーズン、ルッソは19得点を挙げ、アーセナルのチャンピオンズリーグ制覇とイングランド代表の欧州選手権優勝に貢献し、バロンドール投票で3位に入賞した。今シーズン、彼女はその記録をすでに上回り、23得点をマークしている。今シーズンは、このイングランド代表のスター選手が新たな形で適応し、成長を遂げ、アーセナルの欧州タイトル防衛を順調に進め、2026年のゴールデンボール受賞の可能性を強固なものにしている。

  • Alessia Russo Arsenal WSL 2025-26Getty

    回答すべき質問

    ルッソは、元監督のヨナス・アイデヴァル在任中にアーセナルへフリー移籍した。実はアイデヴァルは、その半年前にも当時世界最高額となる移籍金で彼女をユナイテッドから引き抜こうとしていたのだ。 2022-23シーズンの途中という時期だったこともあり、ユナイテッドが女子スーパーリーグのライバルからの50万ポンド（62万ドル）というオファーを受け入れなかったのは当然のことだが、アーセナルがそこまで尽力した事実こそが、アイデヴァル監督がこの選手をいかに高く評価していたかを物語っていた。

    しかし、ルッソが北ロンドンに加入して以来、アイデヴァル監督は彼女の得点力について頻繁に質問を受けるようになった。イングランド代表の彼女は明らかに多くの面で卓越していた。ボールキープ能力は世界トップクラスであり、深く下がったりサイドに流れたりしてビルドアップに加わり、その中心となる能力はすぐに明らかだった。 しかし、ゴールネットを揺らすこととなると、ルッソは必ずしも天性の才能を見せているようには見えなかった。それは、彼女が典型的なセンターフォワードが取るようなポジションを常に確保していたわけではないことも一因だった。

    「早い段階で、彼女のフィニッシュ能力は私がこれまで指導してきた中で最高だと話していました」と、アイデヴァルは2024-25シーズンを前に語った。 「アレッシアにとって重要なのは、成長し、プレーし、そして得点チャンスが生まれるポジションに自ら進んで入っていくことだ。フォワードとして、常に正しいポジションに身を置くことを目指すべきだと思う。そうすれば、ゴールは自然とついてくるものだ。彼女に十分な得点チャンスがあれば、ゴールは間違いなく生まれるだろう」

    • 広告
  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-WOMEN-ARSENAL-CHELSEAAFP

    著しい改善

    イングランド代表もアーセナルも、ルッソをより頻繁に得点圏に送り込むよう工夫を重ねた。その結果、彼女の「アンダーライイング・スタッツ」は向上し、エイデヴァルが予測した通り、ゴール数も着実に増えていった。 2023-24シーズンにクラブの全大会で16ゴールを挙げたルッソは、昨シーズンは20ゴール、今シーズンは現在19ゴールを記録しており、マンチェスター・ユナイテッド時代の成績も含めれば、5シーズン連続で得点数を伸ばすことになりそうだ。

    アイデヴァルは、彼女のフィニッシュ能力は常に素晴らしいものだったと断言していたが、その点においても明らかな向上が見られる。その一因は、ゴール前で頻繁に決定的な場面に立ち会うことで培われたルッソの落ち着きにあるのかもしれない。しかし、先週のチェルシー戦で見せた見事なフィニッシュを見れば、たとえそれが最も改善すべき点ではなかったとしても、彼女がこの分野でも大きな進歩を遂げたと思わざるを得ない。

    「彼女は私がこれまで見てきた中で最高のフィニッシャーの一人だ」と、アーセナルの現監督であり、アイデヴァル監督在任中にアシスタントを務めたレネー・スレガースは週末に語った。

    「試合で見られるのは、彼女が適切なタイミングで適切なスペースに飛び込んだ時、自分のプレーに圧倒的な確信を持っているということだ。それが彼女を新たなレベルへと引き上げたのだと思う」と、スレガースは数日前のチェルシー戦勝利直後に語っていた。「彼女はすでに最高レベルにほぼ達していたが、今はまさにそのわずかな差を勝ち取っているところだ」

  • Alessia Russo Arsenal Women 2025-26Getty Images

    適応し、成長する

    何よりも印象的なのは、ルッソが「10番」として起用された際にも、その実力を存分に発揮できていることだ。先週アーセナルがチェルシーをホームに迎えた試合や、先週末のウェストハム戦でも、彼女は10番として先発出場した。そして、両試合でゴールを決めている。

    「最初は少し苦労したかもしれません」とルッソは土曜日のトッテナム戦勝利後、スカイ・スポーツのインタビューで認めた。「今では10番の役割をもう少し理解できたので、少しやりやすくなりました。ボールを持った時のプレーについては、どちらも好きです。それぞれが私のプレーの異なる側面を引き出してくれるからです」

    ルッソに関しては、常にジレンマを感じていた。もし彼女を、常にペナルティエリア内でチャンスを伺う伝統的な「9番」として起用し、サイドへ流れたり、深く下がってチームメイトのためにチャンスを作ったりすることを控えるよう求めれば、彼女の素晴らしさの一部を失ってしまうのではないか？しかし、ルッソのプレーのあらゆる側面を輝かせるという点において、スレガーズ監督の采配は的を射ているのかもしれない。

  • Alessia Russo Stina Blackstenius Arsenal training 2026Getty Images

    最強のコンビ

    それは、スレゲルス監督が時折ルッソを「10番」の位置で起用しているからだけでなく、スティナ・ブラックステニウスと同じスタメンに彼女を並べることもより頻繁に行っているためでもある。これはアイデヴァル監督も時折試みていた戦術だが、実際に採用されることは稀だった。しかし、スレゲルス監督は、特に最近になってこの布陣をより頻繁に採用するようになり、二人の間に相性の良い連携が花開いている。

    これにより、アーセナルはペナルティエリア内での安定した存在感を失うことなく、ルッソがより深い位置を占めることが可能になる。同時に、ガナーズの攻撃に予測不可能性という要素も生み出している。というのも、ブラックステニウスが他のポジションもこなすという強みを発揮しているため、ルッソが9番の位置に飛び込んで、時には相手ディフェンスを不意を突くことができるからだ。

  • Alessia Russo Arsenal UWCL trophy 2025Getty Images

    全体像

    ルッソは、例えばマンチェスター・シティのハディジャ・ショーやバルセロナのエヴァ・パヨールのような得点王ではない。欧州の主要5リーグにおいて、今シーズン、ショー以上に得点を挙げている選手はいない。パヨールはそのランキングで3位につけている。より万能なフォワードであるバルセロナのクラウディア・ピナが、このリストに名を連ねる2人の正統派ストライカーの間に入っている。

    しかし、ルッソはその分野で成長を続けつつ、オールラウンドなプレーの輝きも失っていない。それこそが、彼女が所属するチームの成功にもつながっている。結局のところ、それがサッカーにおいて最も重要なことであり、バロンドールのような賞の選考においても重要な要素となるのだ。

    昨シーズン、ルッソがアーセナルとイングランド代表にもたらした貢献は、ゴールやアシストだけに留まらなかった。ボールを持っていない時のプレー、あるいはチームがボールを保持している際のオフザボールの動きも極めて重要であり、ガンナーズのチャンピオンズリーグ制覇とライオネスのユーロ2025優勝に貢献した。これら両方の功績が、ルッソのバロンドールランキング上昇に寄与したのだ。

    どのチームもセンターフォワードに求めるものはそれぞれ異なりますが、アーセナルにとってもイングランド代表にとっても、この27歳の選手はあらゆる要件を満たしています。

  • Arsenal v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    バロンドール受賞へのアピール

    2026年のゴールデンボール賞の争いは興味深いものになりそうだ。アイタナ・ボンマティは過去3回連続でゴールデンボール賞を受賞しているが、今回は怪我のためシーズンの大半を欠場することになり、王座を明け渡すことになるだろう。 それにもかかわらず、バルサは圧倒的な強さを見せ、チャンピオンズリーグの優勝候補筆頭と見られている。そのため、ピナ、パホル、アレクシア・プテラスが2026年の受賞候補として有力視されており、その他の候補は、この大きなトロフィーを巡ってカタルーニャのチームと戦う挑戦に誰が名乗りを上げるかによって決まるだろう。

    昨年、ルッソとアーセナルはまさにそれを実行し、決勝でバルサを破って大きな衝撃を与えた。その勝利は、今シーズン多くの人が期待していたWSL優勝争いのきっかけにはならなかったが、水曜日のスタンフォード・ブリッジでの試合で崩壊しない限り、ガナーズは欧州王座防衛への道を歩み続けている。

    その状況が続けば、ルッソはバロンドールの夜にも再び候補に名を連ねることになるだろう。彼女の着実な成長と安定したパフォーマンスは、彼女がその栄誉に値する理由を十分に示しているからだ。

チャンピオンズ リーグ
チェルシーFCウィメン crest
チェルシーFCウィメン
CHE
アーセナルウィメン crest
アーセナルウィメン
ARS