アレッシア・ルッソがアーセナルとイングランド代表のスター選手として、いかにして欧州屈指の脅威的なストライカーとなったか。そして、再びバロンドール候補に名を連ねるまで

ルッソは、元監督のヨナス・アイデヴァル在任中にアーセナルへフリー移籍した。実はアイデヴァルは、その半年前にも当時世界最高額となる移籍金で彼女をユナイテッドから引き抜こうとしていたのだ。 2022-23シーズンの途中という時期だったこともあり、ユナイテッドが女子スーパーリーグのライバルからの50万ポンド（62万ドル）というオファーを受け入れなかったのは当然のことだが、アーセナルがそこまで尽力した事実こそが、アイデヴァル監督がこの選手をいかに高く評価していたかを物語っていた。

しかし、ルッソが北ロンドンに加入して以来、アイデヴァル監督は彼女の得点力について頻繁に質問を受けるようになった。イングランド代表の彼女は明らかに多くの面で卓越していた。ボールキープ能力は世界トップクラスであり、深く下がったりサイドに流れたりしてビルドアップに加わり、その中心となる能力はすぐに明らかだった。 しかし、ゴールネットを揺らすこととなると、ルッソは必ずしも天性の才能を見せているようには見えなかった。それは、彼女が典型的なセンターフォワードが取るようなポジションを常に確保していたわけではないことも一因だった。

「早い段階で、彼女のフィニッシュ能力は私がこれまで指導してきた中で最高だと話していました」と、アイデヴァルは2024-25シーズンを前に語った。 「アレッシアにとって重要なのは、成長し、プレーし、そして得点チャンスが生まれるポジションに自ら進んで入っていくことだ。フォワードとして、常に正しいポジションに身を置くことを目指すべきだと思う。そうすれば、ゴールは自然とついてくるものだ。彼女に十分な得点チャンスがあれば、ゴールは間違いなく生まれるだろう」