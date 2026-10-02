スタッド・ドゥ・フランスで行われたUEFAネーションズリーグの一戦は、欧州の2強によるビッグマッチとして注目を集め、その期待通りのドラマをもたらした。負傷したキリアン・エンバペを欠くジダン率いるフランスは、55分にミカエル・オリーズが均衡を破り、勝ち点3獲得に近づいたかに見えた。バイエルン・ミュンヘンのスターは、ラヤン・シェルキのFKからボックス端で強烈なシュートを放つと、ボールはわずかにディフレクトしてクロスバーの裏側を叩き、ゴールに吸い込まれた。

しかし、イタリアはプレッシャーの中でも崩れず、13分後に同点弾を奪った。このゴールは意外な形から生まれた。デビュー戦のアントニオ・ベルガラが主導したカウンターの場面で、センターバックのアレッサンドロ・バストーニが前線に攻め上がった。ルーカス・ダ・クーニャを含むフランス守備陣が一瞬注意を欠いたように見えた中、バストーニは自ら主導権を握ってボールを奪い、ペナルティーエリア端から冷静にフィニッシュ。この一撃はスコアを動かしただけでなく、ジダン体制のフランスにとって初の失点となった点でも大きな意味を持った。