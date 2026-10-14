新生ペルージャは、シーズン最初の公式戦を数日後に控えて誕生した。スタジアムの観客を再び楽しませるために「組み立てられた」チームだ。先ごろ、アレッサンドロ・ガウッチがグループ「ArenaCuri」を通じてクラブの所有権を取得する手続きが完了し、同氏はクラブの中心的な顔となった。今後は会長職への就任を待つ。ペルージャのサポーターにとっては、かつてを思い起こさせる出来事だ。長い年月がたった今も、「奇跡のグリフォ」のオーナーだった父ルチアーノの功績は、彼らの心に刻まれている。当時のチームには、中田英寿、ミラン・ラパイッチ、ジシス・ヴリーザスらが在籍した。
アレッサンドロ・ガウッチの新生ペルージャ：ショー、復活、論争、そして資格停止
所有権の移転
買収グループと、すでにクラブのトップを退いたハビエル・ファローニは8月3日、「全株式の譲渡に向けた予備契約」に署名していた。新経営陣がすぐに移籍市場で動き、レガ・プロで戦えるチームを作り、プレーオフ圏入りを争えるようにするためだった。「チームをほぼ全面的に作り直さなければならない。残っている選手は多くない」とガウッチは語っていた。監督には、解任されたジョヴァンニ・テデスコ（赤と白のユニフォームを着て通算183試合に出場したクラブの象徴的な選手）に代わってアイモ・ディアナが招かれた。その後、短期間のうちに多くの新戦力がディアナに与えられた。
ディアナのための補強
クラブ首脳陣は特に、加入後すぐにチームへ貢献できる経験豊富な選手と、育成して価値を高められる若手有望株の双方を獲得し、多彩な顔ぶれのチームを作ろうとした。前者には、例えば32歳のMFエルヴィス・カバシ（かつてレナーテとレッジョ・エミリアでディアーナとともに仕事をした経験がある）、30歳のFWペレ・ファン・アメルスフォールト（元ヘーレンフェーン）、28歳のサイドの選手アンドレア・チスコ（ウニオン・ブレシアからの期限付き移籍）がいる。一方、GKラドスワフ・ジェレズニ（ローマから加入）、左サイドバックのディミタル・パパゾフ（ボローニャから加入）、守備的MFのガブリエレ・コンティ（フィオレンティーナから加入）は、いずれも20歳だ。
ペルージャの成績
8月15日に行われたコッパ・イタリア1回戦での初陣は振るわず、大会敗退となった。一方、リーグ戦ではウンブリア州のチームが好スタートを切り、3試合連続で負けなしを記録。オスティアマーレとピネートに勝利し、その間には敵地でヴィス・ペーザロと引き分けた。その後はラヴェンナ、スペツィア、グロッセートに3連敗を喫したものの、レッジャーナとグッビオに勝利した。そして日曜日には、ディアナ率いるチームがヴァードに敗戦。この試合はさまざまな論争を呼び、ガウッチは主審ヴィンチェンツィに対して怒りをあらわにした（「誠実ではなかった」）。この発言がガウッチ自身にとって高くつき、スポーツ裁判官から3カ月間の資格停止処分を科された。
順位表での位置と今後の展望
ペルージャは現在、セリエCのグループBで勝ち点13の8位につけている。首位スペツィア（勝ち点25）とは大きく離れているものの、プレーオフ圏内にはしっかりと入っている。経営陣は、週を追うごとにチームの成績が向上することを期待している。冬の補強に向け、「1月の移籍期間は重要になる」とガウッチは8月に語っていた。「上位にいれば、さらに資金を投じてチームを後押しすることで、すでに出資者たちと合意している。再び夢を見なければならない」。また、ガウッチはクラブに80万ユーロを投入した。収支を健全化し、クラブの経営と財務の安定を確保するためだ。今後は国際的なアカデミーの設立や屋内グラウンドの整備を通じて、プロジェクトの拡大を目指す。ペルージャはガウッチ家の歩みをたどりながら輝かしい未来を夢見るため、過去へと立ち返った。論争やショーが記者会見で繰り広げられることも、きっとあるだろう。
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