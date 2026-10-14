ペルージャは現在、セリエCのグループBで勝ち点13の8位につけている。首位スペツィア（勝ち点25）とは大きく離れているものの、プレーオフ圏内にはしっかりと入っている。経営陣は、週を追うごとにチームの成績が向上することを期待している。冬の補強に向け、「1月の移籍期間は重要になる」とガウッチは8月に語っていた。「上位にいれば、さらに資金を投じてチームを後押しすることで、すでに出資者たちと合意している。再び夢を見なければならない」。また、ガウッチはクラブに80万ユーロを投入した。収支を健全化し、クラブの経営と財務の安定を確保するためだ。今後は国際的なアカデミーの設立や屋内グラウンドの整備を通じて、プロジェクトの拡大を目指す。ペルージャはガウッチ家の歩みをたどりながら輝かしい未来を夢見るため、過去へと立ち返った。論争やショーが記者会見で繰り広げられることも、きっとあるだろう。