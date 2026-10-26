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ライブ
FIFPRO World 11 2024FIFPRO
Jacob Schneider
翻訳者：

アレックス・モーガン、トビン・ヒース、アイタナ・ボンマティら、2015年以降のFIFPRO女子ワールドイレブン選出者全員

Analysis
特集＆コラム

FIFPROワールドイレブンは、プロサッカー選手だけの投票で決まる唯一の世界的なサッカー賞だ。

FIFPRO女子ワールドイレブンは、現代サッカーのトップ選手たちによる投票で毎年選ばれる。2015年に始まったこの賞は、世界の舞台で優れた活躍を見せた選手をたたえるものだ。

2026年の選出は第11回となる。各ポジションで最多得票を獲得した計11人がFIFPROワールドイレブンに選ばれ、11月9日に発表される。 

アレックス・モーガン、トビン・ヒース、サム・カー、アイタナ・ボンマティら世界的スターが名を連ねてきた、歴代の選出メンバーを振り返る。

  • FIFPRO World 11 Women's 2025FIFPRO World 11

    2025年

    GK：ハンナ・ハンプトン（イングランド）

    DF：オナ・バトジェ（スペイン）、ミリー・ブライト（イングランド）、リア・ウィリアムソン（イングランド）、ルーシー・ブロンズ（イングランド）

    MF：ギズラン・シェバック（モロッコ）、アレクシア・プテジャス（スペイン）、アイタナ・ボンマティ（スペイン）

    FW：  アレッシア・ルッソ（イングランド）、バーブラ・バンダ（ザンビア）、クロエ・ケリー（イングランド）

  • FIFPRO World 11 Women's 2024FIFPRO World 11

    2024年

    GK： メアリー・アープス（イングランド）

    DF： オルガ・カルモナ（スペイン）、アレックス・グリーンウッド（イングランド）、ルーシー・ブロンズ（イングランド）

    MF アレクシア・プテジャス（スペイン）、キーラ・ウォルシュ（イングランド）、アイタナ・ボンマティ（スペイン）

    FW： ローレン・ジェームズ（イングランド）、マルタ（ブラジル）、バーブラ・バンダ（ザンビア）、リンダ・カイセド（コロンビア）

  • FIFPRO World 11 Women's 2023FIFPRO World 11

    2023年

    GK：メアリー・アープス（イングランド）

    DF：オルガ・カルモナ（スペイン）、アレックス・グリーンウッド（イングランド）、ルーシー・ブロンズ（イングランド）

    MF：キーラ・ウォルシュ（イングランド）、アイタナ・ボンマティ（スペイン）、エラ・トゥーン（イングランド）

    FW：アレッシア・ルッソ（イングランド）、アレックス・モーガン（アメリカ）、サム・カー（オーストラリア）、ローレン・ジェームズ（イングランド）

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  • FIFPRO World 11 Women's 2022FIFPRO World 11

    2022年

    GK：クリスティアネ・エンドレル（チリ）

    DF： マリア・レオン（スペイン）、ウェンディ・ルナール（フランス）、リア・ウィリアムソン（イングランド）、ルーシー・ブロンズ（イングランド）

    MF： アレクシア・プテジャス（スペイン）、キーラ・ウォルシュ（イングランド）、レナ・オーバードルフ（ドイツ）

    FW： アレックス・モーガン（アメリカ）、サム・カー（オーストラリア）、ベス・ミード（イングランド）

  • FIFPRO World 11 Women's 2021FIFPRO World 11

    2021年

    GK：クリスティアネ・エンドレル（チリ）

    DF：マグダレーナ・エリクソン（スウェーデン）、ウェンディ・ルナール（フランス）、ミリー・ブライト（イングランド）、ルーシー・ブロンズ（イングランド）

    MF：バルバラ・ボナンセア（イタリア）、カーリー・ロイド（アメリカ）、エステファニア・バニーニ（アルゼンチン）

    FW：マルタ（ブラジル）、アレックス・モーガン（アメリカ）、ヴィヴィアンヌ・ミーデマ（オランダ）

  • FIFPRO World 11 Women's 2020FIFPRO World 11

    2020年

    GK：クリスティアネ・エンドレル（チリ）

    DF： ミリー・ブライト（イングランド）、ウェンディ・ルナール（フランス）、ルーシー・ブロンズ（イングランド）

    MF：バルバラ・ボナンセア（イタリア）、ベロニカ・ボケーテ（スペイン）、デルフィーヌ・カスカリーノ（フランス）

    FW： メーガン・ラピノー（アメリカ）、ペルニレ・ハーダー（デンマーク）、ヴィヴィアンヌ・ミーデマ（オランダ）、トビン・ヒース（アメリカ）

  • FIFPRO World 11 Women's 2019FIFPRO World 11

    2019年

    ゴールキーパー：ヘドヴィグ・リンダール（スウェーデン）

    ディフェンダー：イレネ・パレデス（スペイン）、ウェンディ・ルナール（フランス）、ニラ・フィッシャー（スウェーデン）、ルーシー・ブロンズ（イングランド）

    ミッドフィールダー：マルタ（ブラジル）、カミーユ・アビリー（フランス）、ジェニファー・マロジャン（ドイツ）

    フォワード：リーケ・マルテンス（オランダ）、アレックス・モーガン（アメリカ）、ペルニレ・ハルダー（デンマーク）

  • FIFPRO World 11 Women's 2017FIFPRO World 11

    2017年

    ゴールキーパー： ヘドヴィグ・リンダール（スウェーデン）

    ディフェンダー：イレーネ・パレデス（スペイン）、ウェンディ・ルナール（フランス）、ニラ・フィッシャー（スウェーデン）、ルーシー・ブロンズ（イングランド）

    ミッドフィルダー： マルタ（ブラジル）、カミーユ・アビリー（フランス）、ジェニファー・マロジャン（ドイツ）

    フォワード： リーケ・マルテンス（オランダ）、アレックス・モーガン（アメリカ）、ペルニレ・ハルダー（デンマーク）

  • FIFPRO World 11 Women's 2016Getty Images

    2016年

    GK：ホープ・ソロ（アメリカ）

    DF：レオニー・マイヤー（ドイツ）、ウェンディ・ルナール（フランス）、ニラ・フィッシャー（スウェーデン）、アリ・クリーガー（アメリカ）

    MF：マルタ（ブラジル）、カーリー・ロイド（アメリカ）、ジェニファー・マロザン（ドイツ）

    FW：ウジェニー・ル・ソメール（フランス）、アレックス・モーガン（アメリカ）、アダ・ヘーゲルベルグ（ノルウェー）

  • FIFPRO World 11 Women's 2015FIFPRO World 11

    2015年

    GK：ホープ・ソロ（アメリカ）

    DF：メーガン・クリンゲンバーグ（アメリカ）、ウェンディ・ルナール（フランス）、カデイシャ・ブキャナン（カナダ）、ジュリー・ジョンストン（アメリカ）

    MF： 宮間あや（日本）；カーリー・ロイド（アメリカ）、アマンディーヌ・アンリ（フランス）

    FW：ウジェニー・ル・ソメール（フランス）、セリア・シャシッチ（ドイツ）、アニャ・ミッターク（ドイツ）