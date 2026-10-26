FIFPRO女子ワールドイレブンは、現代サッカーのトップ選手たちによる投票で毎年選ばれる。2015年に始まったこの賞は、世界の舞台で優れた活躍を見せた選手をたたえるものだ。

2026年の選出は第11回となる。各ポジションで最多得票を獲得した計11人がFIFPROワールドイレブンに選ばれ、11月9日に発表される。

アレックス・モーガン、トビン・ヒース、サム・カー、アイタナ・ボンマティら世界的スターが名を連ねてきた、歴代の選出メンバーを振り返る。