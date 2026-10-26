FIFPRO女子ワールドイレブンは、現代サッカーのトップ選手たちによる投票で毎年選ばれる。2015年に始まったこの賞は、世界の舞台で優れた活躍を見せた選手をたたえるものだ。
2026年の選出は第11回となる。各ポジションで最多得票を獲得した計11人がFIFPROワールドイレブンに選ばれ、11月9日に発表される。
アレックス・モーガン、トビン・ヒース、サム・カー、アイタナ・ボンマティら世界的スターが名を連ねてきた、歴代の選出メンバーを振り返る。
FIFPRO女子ワールドイレブンは、現代サッカーのトップ選手たちによる投票で毎年選ばれる。2015年に始まったこの賞は、世界の舞台で優れた活躍を見せた選手をたたえるものだ。
2026年の選出は第11回となる。各ポジションで最多得票を獲得した計11人がFIFPROワールドイレブンに選ばれ、11月9日に発表される。
アレックス・モーガン、トビン・ヒース、サム・カー、アイタナ・ボンマティら世界的スターが名を連ねてきた、歴代の選出メンバーを振り返る。
GK：ハンナ・ハンプトン（イングランド）
DF：オナ・バトジェ（スペイン）、ミリー・ブライト（イングランド）、リア・ウィリアムソン（イングランド）、ルーシー・ブロンズ（イングランド）
MF：ギズラン・シェバック（モロッコ）、アレクシア・プテジャス（スペイン）、アイタナ・ボンマティ（スペイン）
FW： アレッシア・ルッソ（イングランド）、バーブラ・バンダ（ザンビア）、クロエ・ケリー（イングランド）
GK： メアリー・アープス（イングランド）
DF： オルガ・カルモナ（スペイン）、アレックス・グリーンウッド（イングランド）、ルーシー・ブロンズ（イングランド）
MF アレクシア・プテジャス（スペイン）、キーラ・ウォルシュ（イングランド）、アイタナ・ボンマティ（スペイン）
FW： ローレン・ジェームズ（イングランド）、マルタ（ブラジル）、バーブラ・バンダ（ザンビア）、リンダ・カイセド（コロンビア）
GK：メアリー・アープス（イングランド）
DF：オルガ・カルモナ（スペイン）、アレックス・グリーンウッド（イングランド）、ルーシー・ブロンズ（イングランド）
MF：キーラ・ウォルシュ（イングランド）、アイタナ・ボンマティ（スペイン）、エラ・トゥーン（イングランド）
FW：アレッシア・ルッソ（イングランド）、アレックス・モーガン（アメリカ）、サム・カー（オーストラリア）、ローレン・ジェームズ（イングランド）
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GK：クリスティアネ・エンドレル（チリ）
DF： マリア・レオン（スペイン）、ウェンディ・ルナール（フランス）、リア・ウィリアムソン（イングランド）、ルーシー・ブロンズ（イングランド）
MF： アレクシア・プテジャス（スペイン）、キーラ・ウォルシュ（イングランド）、レナ・オーバードルフ（ドイツ）
FW： アレックス・モーガン（アメリカ）、サム・カー（オーストラリア）、ベス・ミード（イングランド）
GK：クリスティアネ・エンドレル（チリ）
DF：マグダレーナ・エリクソン（スウェーデン）、ウェンディ・ルナール（フランス）、ミリー・ブライト（イングランド）、ルーシー・ブロンズ（イングランド）
MF：バルバラ・ボナンセア（イタリア）、カーリー・ロイド（アメリカ）、エステファニア・バニーニ（アルゼンチン）
FW：マルタ（ブラジル）、アレックス・モーガン（アメリカ）、ヴィヴィアンヌ・ミーデマ（オランダ）
GK：クリスティアネ・エンドレル（チリ）
DF： ミリー・ブライト（イングランド）、ウェンディ・ルナール（フランス）、ルーシー・ブロンズ（イングランド）
MF：バルバラ・ボナンセア（イタリア）、ベロニカ・ボケーテ（スペイン）、デルフィーヌ・カスカリーノ（フランス）
FW： メーガン・ラピノー（アメリカ）、ペルニレ・ハーダー（デンマーク）、ヴィヴィアンヌ・ミーデマ（オランダ）、トビン・ヒース（アメリカ）
ゴールキーパー：ヘドヴィグ・リンダール（スウェーデン）
ディフェンダー：イレネ・パレデス（スペイン）、ウェンディ・ルナール（フランス）、ニラ・フィッシャー（スウェーデン）、ルーシー・ブロンズ（イングランド）
ミッドフィールダー：マルタ（ブラジル）、カミーユ・アビリー（フランス）、ジェニファー・マロジャン（ドイツ）
フォワード：リーケ・マルテンス（オランダ）、アレックス・モーガン（アメリカ）、ペルニレ・ハルダー（デンマーク）
ゴールキーパー： ヘドヴィグ・リンダール（スウェーデン）
ディフェンダー：イレーネ・パレデス（スペイン）、ウェンディ・ルナール（フランス）、ニラ・フィッシャー（スウェーデン）、ルーシー・ブロンズ（イングランド）
ミッドフィルダー： マルタ（ブラジル）、カミーユ・アビリー（フランス）、ジェニファー・マロジャン（ドイツ）
フォワード： リーケ・マルテンス（オランダ）、アレックス・モーガン（アメリカ）、ペルニレ・ハルダー（デンマーク）
GK：ホープ・ソロ（アメリカ）
DF：レオニー・マイヤー（ドイツ）、ウェンディ・ルナール（フランス）、ニラ・フィッシャー（スウェーデン）、アリ・クリーガー（アメリカ）
MF：マルタ（ブラジル）、カーリー・ロイド（アメリカ）、ジェニファー・マロザン（ドイツ）
FW：ウジェニー・ル・ソメール（フランス）、アレックス・モーガン（アメリカ）、アダ・ヘーゲルベルグ（ノルウェー）
GK：ホープ・ソロ（アメリカ）
DF：メーガン・クリンゲンバーグ（アメリカ）、ウェンディ・ルナール（フランス）、カデイシャ・ブキャナン（カナダ）、ジュリー・ジョンストン（アメリカ）
MF： 宮間あや（日本）；カーリー・ロイド（アメリカ）、アマンディーヌ・アンリ（フランス）
FW：ウジェニー・ル・ソメール（フランス）、セリア・シャシッチ（ドイツ）、アニャ・ミッターク（ドイツ）