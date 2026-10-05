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アレックス・スコットがネーションズリーグで圧巻の活躍後に2カ月離脱、イングランドとボーンマスに大打撃
イングランドに二重の負傷打撃
ボーンマスMFスコットは太ももの負傷により、イングランド代表からの離脱を余儀なくされた。23歳の同選手は大腿四頭筋の問題により、6〜8週間の離脱が見込まれている。スコットは火曜日にウェンブリーで行われるチェコ代表戦を欠場し、トーマス・トゥヘル監督のチームは中盤の重要な選択肢を欠くことになった。
アーセナルDFコンサも、この一戦の欠場が決まった。28歳の同選手は詳細不明の負傷の治療を受けるため所属クラブへ戻ることになっており、国際Aマッチ期間中のイングランドの負傷者問題に追い打ちをかけている。
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ほろ苦いフル代表デビュー
この負傷は、スコットにとってあまりにも残酷な痛手だ。イングランド代表で初先発を果たした試合で、見事なパフォーマンスを披露していたからだ。土曜日のネーションズリーグでイングランドがクロアチアに7-0で圧勝した一戦では、エリオット・アンダーソンとともに中盤の中央で70分間プレーした。
試合前から太ももの問題を抱えていたにもかかわらず、スコットは痛みをこらえてプレーし、自身の存在を示した。そのパフォーマンスは、イングランド代表のトゥヘル監督から絶賛を受けた。
「初先発で、なんというスタートだ。なんというパフォーマンスだ」とトゥヘル監督は語った。「ボールを持った時のプレーはとても滑らかで、判断力は最高レベルにある。まさにすべてを兼ね備えた選手だ。ピッチ中央で高い機動力、多様性、そして献身性を我々にもたらしてくれた」
マルコ・ローゼに次々と問題が降りかかる
スコットの離脱が目前に迫っていることは、今後1カ月にわたって過密日程に直面するボーンマスにとって大きな懸念材料だ。マルコ・ローズ監督のチームはすでに負傷者リストが膨らんでおり、フランス人FWエリ・ジュニオール・クルーピはプレシーズンに足の問題を負って以降、引き続き戦列を離れている。
ボーンマスは現在プレミアリーグで17位に沈んでおり、5試合を終えても国内リーグ初勝利をまだ挙げられていない。一方でカップ戦では結果を残しており、カラバオカップでリンカーンを破ったほか、欧州デビュー戦ではレアル・ソシエダに2-1で勝利した。
ボーンマスは10月10日から11月8日にかけて、9試合を戦う予定となっている。この過密日程には、ヨーロッパリーグでのシュトゥルム・グラーツ、ACミラン、スパルタ・プラハとの試合に加え、アストン・ビラとのカラバオカップも含まれており、週半ばの試合が4試合連続で組まれている。
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スコットの次は？
スコットは今後リハビリを開始し、過密な年末年始の日程を前に戦列復帰を目指すことになる。イングランドにとっては、クロアチアに快勝した勢いを維持したい中、トゥヘル監督は火曜日のチェコ共和国戦をスコットとコンサの両名を欠いたまま戦わなければならない。
一方のボーンマスも、プレミアリーグ再開に向けて中盤の原動力を欠く状況への対応を迫られる。土曜日にスタンフォード・ブリッジでチェルシーと対戦した後、11月の国際Aマッチウィーク前にはサンダーランド、マンチェスター・ユナイテッド、リーズ、イプスウィッチとの試合を控えている。
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