この負傷は、スコットにとってあまりにも残酷な痛手だ。イングランド代表で初先発を果たした試合で、見事なパフォーマンスを披露していたからだ。土曜日のネーションズリーグでイングランドがクロアチアに7-0で圧勝した一戦では、エリオット・アンダーソンとともに中盤の中央で70分間プレーした。

試合前から太ももの問題を抱えていたにもかかわらず、スコットは痛みをこらえてプレーし、自身の存在を示した。そのパフォーマンスは、イングランド代表のトゥヘル監督から絶賛を受けた。

「初先発で、なんというスタートだ。なんというパフォーマンスだ」とトゥヘル監督は語った。「ボールを持った時のプレーはとても滑らかで、判断力は最高レベルにある。まさにすべてを兼ね備えた選手だ。ピッチ中央で高い機動力、多様性、そして献身性を我々にもたらしてくれた」