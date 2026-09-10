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Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

アレクシス・マック・アリスター、アトレティコ・マドリー戦でのチャンピオンズリーグ驚愕弾でリバプール首脳陣に契約メッセージ送る

アレクシス・マクアリスター
リヴァプール
リヴァプール 対 アトレティコ・マドリー
チャンピオンズ リーグ

アレクシス・マック・アリスターは、自身の契約を巡る不満に対するこれ以上ない答えとして、リバプールをアトレティコ・マドリー戦でのスリリングなチャンピオンズリーグ2-1勝利へ導いた。アルゼンチン代表は後半に圧巻のシュートを突き刺して勝利を決定づけ、将来を巡る不透明な状況が続くなかでも、アンフィールドのクラブへの揺るぎない献身を証明した。

  • マク・アリスターがリバプールの逆転勝利を決める

    マック・アリスターは、最近の契約をめぐる不満に対するこれ以上ない答えとして、リヴァプールのアトレティコ戦でチャンピオンズリーグ2-1の勝利を決定づけた。このMFは水曜日、ペナルティーエリア外から強烈なシュートを叩き込み、アンフィールドでの劇的な逆転勝利を完結させた。

    アルゼンチン代表の同選手はそのわずか前日、新契約のオファーがないことへの失望を口にしていた。しかし、そうした不満をすぐに脇へ置き、後半開始5分にヤン・オブラクの守るゴールを破る決勝弾を突き刺した。

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    MFは全力を尽くすと誓う

    この見事な決勝点は、試合前のメディア対応でマック・アリスターが見せていた重苦しいトーンとは鮮やかな対比を成した。しかし、このプレーメーカーは、自分の思いを率直に口にしたことで、スペインの強豪を相手に完全に自由な気持ちでプレーできたと強調した。

    「自分は誠実であろうとしている。それが少し自分を解放してくれた」と、マック・アリスターは『ESPNアルゼンチン』に語った。「ここでの最後の日まで、2年後であれ、もっと先であれ、あるいはもっと早く去ることになったとしても、自分はいつだって同じ人間でいる。最後の日まで全力を尽くすつもりだ。このクラブにいることを本当に楽しんでいるし、今この瞬間を生きられてとても幸せだ」

  • アンフィールドでおなじみの難敵を乗り越えて

    リヴァプールは試合序盤に因縁の相手に先制され、粘り強く戦うことを強いられた。マルコス・ジョレンテが17分に先制点を決め、マージーサイドでの直近3度のアウェー戦で5得点という驚異的な記録をさらに伸ばした。ドミニク・ソボスライが最終的に40分に同点弾を決め、マック・アリスターの英雄的活躍への道を開いた。

    「ああいう位置では、普段はシュートを打つのが好きなんだ」とマック・アリスターは語った。「そういうことはあまり頻繁には起こらないけれど、ゴールを決めるのは大好きだからうれしい。今日は良いゴールだったし、チームにとっても重要だった。それが僕の望んでいることだ。

    「僕たちは素晴らしいチームだと思う。クオリティーもあるし、意欲もあるし、成功するために必要なものはすべてそろっている。でも、それを示さなければならない。全員が同じ方向を向く必要があるし、そうすれば素晴らしいことを成し遂げられる」

    この勝利は、リヴァプールのアンドニ・イラオラ監督にとっても大きな節目となった。これまでアルゼンチン人指揮官ディエゴ・シメオネとの対戦では3敗1分けだったが、初めて監督として勝利を挙げた。

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  • Liverpool v Nottingham Forest FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    将来の成功に向けて勢いを築く

    チャンピオンズリーグで重要な勝利を確保したリヴァプールは、この結果を今後のシーズンに向けた弾みにしたいところだ。マック・アリスターは、今週末のプレミアリーグでアンフィールドにフルアムを迎える一戦でも、再びチームに貢献することを目指す。

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