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アレクシス・マック・アリスター、アトレティコ・マドリー戦でのチャンピオンズリーグ驚愕弾でリバプール首脳陣に契約メッセージ送る
マク・アリスターがリバプールの逆転勝利を決める
マック・アリスターは、最近の契約をめぐる不満に対するこれ以上ない答えとして、リヴァプールのアトレティコ戦でチャンピオンズリーグ2-1の勝利を決定づけた。このMFは水曜日、ペナルティーエリア外から強烈なシュートを叩き込み、アンフィールドでの劇的な逆転勝利を完結させた。
アルゼンチン代表の同選手はそのわずか前日、新契約のオファーがないことへの失望を口にしていた。しかし、そうした不満をすぐに脇へ置き、後半開始5分にヤン・オブラクの守るゴールを破る決勝弾を突き刺した。
- AFP
MFは全力を尽くすと誓う
この見事な決勝点は、試合前のメディア対応でマック・アリスターが見せていた重苦しいトーンとは鮮やかな対比を成した。しかし、このプレーメーカーは、自分の思いを率直に口にしたことで、スペインの強豪を相手に完全に自由な気持ちでプレーできたと強調した。
「自分は誠実であろうとしている。それが少し自分を解放してくれた」と、マック・アリスターは『ESPNアルゼンチン』に語った。「ここでの最後の日まで、2年後であれ、もっと先であれ、あるいはもっと早く去ることになったとしても、自分はいつだって同じ人間でいる。最後の日まで全力を尽くすつもりだ。このクラブにいることを本当に楽しんでいるし、今この瞬間を生きられてとても幸せだ」
アンフィールドでおなじみの難敵を乗り越えて
リヴァプールは試合序盤に因縁の相手に先制され、粘り強く戦うことを強いられた。マルコス・ジョレンテが17分に先制点を決め、マージーサイドでの直近3度のアウェー戦で5得点という驚異的な記録をさらに伸ばした。ドミニク・ソボスライが最終的に40分に同点弾を決め、マック・アリスターの英雄的活躍への道を開いた。
「ああいう位置では、普段はシュートを打つのが好きなんだ」とマック・アリスターは語った。「そういうことはあまり頻繁には起こらないけれど、ゴールを決めるのは大好きだからうれしい。今日は良いゴールだったし、チームにとっても重要だった。それが僕の望んでいることだ。
「僕たちは素晴らしいチームだと思う。クオリティーもあるし、意欲もあるし、成功するために必要なものはすべてそろっている。でも、それを示さなければならない。全員が同じ方向を向く必要があるし、そうすれば素晴らしいことを成し遂げられる」
この勝利は、リヴァプールのアンドニ・イラオラ監督にとっても大きな節目となった。これまでアルゼンチン人指揮官ディエゴ・シメオネとの対戦では3敗1分けだったが、初めて監督として勝利を挙げた。
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将来の成功に向けて勢いを築く
チャンピオンズリーグで重要な勝利を確保したリヴァプールは、この結果を今後のシーズンに向けた弾みにしたいところだ。マック・アリスターは、今週末のプレミアリーグでアンフィールドにフルアムを迎える一戦でも、再びチームに貢献することを目指す。
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