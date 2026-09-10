リヴァプールは試合序盤に因縁の相手に先制され、粘り強く戦うことを強いられた。マルコス・ジョレンテが17分に先制点を決め、マージーサイドでの直近3度のアウェー戦で5得点という驚異的な記録をさらに伸ばした。ドミニク・ソボスライが最終的に40分に同点弾を決め、マック・アリスターの英雄的活躍への道を開いた。

「ああいう位置では、普段はシュートを打つのが好きなんだ」とマック・アリスターは語った。「そういうことはあまり頻繁には起こらないけれど、ゴールを決めるのは大好きだからうれしい。今日は良いゴールだったし、チームにとっても重要だった。それが僕の望んでいることだ。

「僕たちは素晴らしいチームだと思う。クオリティーもあるし、意欲もあるし、成功するために必要なものはすべてそろっている。でも、それを示さなければならない。全員が同じ方向を向く必要があるし、そうすれば素晴らしいことを成し遂げられる」

この勝利は、リヴァプールのアンドニ・イラオラ監督にとっても大きな節目となった。これまでアルゼンチン人指揮官ディエゴ・シメオネとの対戦では3敗1分けだったが、初めて監督として勝利を挙げた。