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アレクシス・マッカリスターは、リオネル・メッシから学ぶのは非常に難しく、アルゼンチンの GOAT のような選手は二度と現れないと語った。
比類なき「GOAT」の魔法
キャリアの晩年に差し掛かるメッシは、いまだ常識を覆し続ける。アルゼンチン代表のチームメイトも、彼への敬意を隠さない。2026年W杯開幕戦でアルジェリアを3-0で下した後、マック・アリスターは「メッシと同じピッチに立つのは特別な経験だ」と語った。
「レオとプレーするのは本当に楽しい。彼のような選手は二度と現れない」とマック・アリスターは語った。 「彼とプレーするのは別次元の体験だ。彼の行動は普通じゃない。僕はただその恩恵を受けている。彼がいて初めて勝てる。同時に彼への敬意もある。彼のプレーを真似るのは難しい。頭では分かっても、あのようにはできないからだ。僕が彼から学んでいるのは、彼の価値観と謙虚さだ」
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アルジェリアの解体作戦を分析する
アルゼンチンは好スタート。メッシはハットトリックでワールドカップ通算最多得点タイ。
マック・アリスターは先制点につながる攻撃の組み立てで重要な役割を果たし、その戦術的知性によってインテル・マイアミのスター選手であるメッシが活躍できる環境を作り出した。
最初のゴールについてマック・アリスターは「私はライン間に位置し、後ろにレオがいるのを確認した」と語った。 ロドリゴ（デ・ポール）のパスは強くて私向けではないと理解していた。3点目は右から左へ展開し、レオへのバックパスからポスト横へ決めた魔法のようなシュート。これもまたレオの驚異的なプレーだ」
ワールドカップで記録を塗り替えた夜
この夜、アルゼンチンのアイコンは圧倒的な存在感を示した。通算6大会目の出場という新記録を達成したメッシは、3-0の勝利でミロスラフ・クローゼと並ぶワールドカップ最多17勝に到達した。
80分には拍手に包まれピッチを後にした。次戦は6月22日オーストリア、最終戦はヨルダンとのグループステージ最終戦。アルゼンチンは1962年のブラジル以来、大会連覇を狙う。
- AFP
オーストリアの挑戦に注目
勝ち点3を得たアルゼンチンは、ダラスでのグループステージ第2戦オーストリア戦に集中している。フィジカルが異なる欧州勢はアルジェリアとは別の難題を突きつける。マック・アリスター監督は油断すれば決勝トーナメント進出が危うくなると警告した。
「私たちは常に高みを目指すチームだ。それは誰の目にも明らかだ」とマック・アリスターは語った。「サッカーは多くの要素に左右されるが、私たちの唯一の課題は勝つことだ。最高の成績を目指す。ワールドカップが開幕すると、人々がどれほど興奮しているか、私たちも感じている。」