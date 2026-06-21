アレクシス・マッカリスターは、リオネル・メッシから学ぶのは非常に難しく、アルゼンチンの GOAT のような選手は二度と現れないと語った。

キャリアの晩年に差し掛かるメッシは、いまだ常識を覆し続ける。アルゼンチン代表のチームメイトも、彼への敬意を隠さない。2026年W杯開幕戦でアルジェリアを3-0で下した後、マック・アリスターは「メッシと同じピッチに立つのは特別な経験だ」と語った。

「レオとプレーするのは本当に楽しい。彼のような選手は二度と現れない」とマック・アリスターは語った。 「彼とプレーするのは別次元の体験だ。彼の行動は普通じゃない。僕はただその恩恵を受けている。彼がいて初めて勝てる。同時に彼への敬意もある。彼のプレーを真似るのは難しい。頭では分かっても、あのようにはできないからだ。僕が彼から学んでいるのは、彼の価値観と謙虚さだ」