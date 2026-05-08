アレクシス・マカリストとエンツォ・フェルナンデスは、レアル・マドリードが長年狙ってきた選手だ。しかし今シーズンは懸念が多く、獲得は見送るべきだ。

マック・アリスターはリヴァプールのプレミアリーグ2度目の優勝に貢献。フェルナンデスはチェルシーのコンフェレンスリーグ制覇とクラブワールドカップ決勝でのパリ・サンジェルマン撃破の立役者だった。
しかし、現在両者が迎える状況は大きく異なる。土曜にアンフィールドで行われる一戦を前に、今シーズンの流れは2人とも予想していなかったはずだ。そこで疑問が生まれる。マカリストやフェルナンデスを獲得すれば、レアル・マドリードの中盤は本当に改善されるのか？
マック・アリスターはリヴァプールのプレミアリーグ2度目の優勝に貢献。フェルナンデスはチェルシーのコンフェレンスリーグ制覇とクラブワールドカップ決勝でのパリ・サンジェルマン撃破の立役者だった。
しかし、現在両者が迎える状況は大きく異なる。土曜にアンフィールドで行われる一戦を前に、今シーズンの流れは2人とも予想していなかったはずだ。そこで疑問が生まれる。マカリストやフェルナンデスを獲得すれば、レアル・マドリードの中盤は本当に改善されるのか？
現在、リヴァプールはチェルシーより明らかに調子がいい。プレミアリーグで4位に位置し、チェルシーより10ポイント多く、トップ5に入って来季チャンピオンズリーグ出場権を得る態勢を整えている。 それでも4億5000万ポンド超を投じて優勝候補に挙げられたチームにとって、今シーズンは失望以外の何物でもない。
代わりに、全大会で18敗（増加中）を喫し、無冠でシーズンを終える見込みだ。原因は、セットプレーでの苦戦、低ブロックを崩せないこと、負傷者の増加、モハメド・サラーとアルネ・スロット監督の不和などだ。
また、ディオゴ・ジョタの長期離脱がチームに与えた影響の全貌は、おそらく永遠に不明だ。
マック・アリスターは、リヴァプールの厳しいシーズンをジョタの退団のせいにはしなかった。
「ディオゴのことは覚えているし、あの時期は複雑だった。だが、それが今年苦戦した理由だとは思わない」と元ブライトン所属の監督は語った。「シーズン初めに何を期待していたかと聞かれても、このチームはタイトルを勝ち取るためにあると答えただろう。だが残念ながら、実現しなかった。
「それでも努力を続けなければならない。今年の成績はこのクラブの真価を反映していない」
この結果は、イングランド屈指のMFとしての彼の評価にも見合わない。
サラーの不振が話題になるのは、昨季の優勝に彼のゴールとアシストが欠かせなかったからだ。だが、マック・アリスターの低迷は不可解だ。まだ27歳のアルゼンチン代表が急に衰えるとは考えにくく、監督と衝突したわけでもない。彼はただ、良いプレーができなくなっている。理由は不明だ。
日曜のオールド・トラッフォードでは、リヴァプールがマンチェスター・ユナイテッドに2-3で敗れ、ロイ・キーンも「衝撃的」と評した。 マテウス・クーニャのシュートに背を向けてオウンゴールで先制点を献上し、拙いパスから2失点目につながった。コビー・マイヌーは彼のクリアミスを押し込み決勝点。
こうしたミスはリヴァプールファンにとってもはや驚きではない。加入1、2年目はクラブ史上屈指の補強と称えられたが、今季は一度も調子が上がっていない。
当初、マカリストの不調は軽傷が重なったためとされ、リヴァプールは2024-25シーズンの彼の出場を早期に終了させた。リーグ優勝が決定していたため、残り2試合を欠場させ、夏に十分な休養を取って次シーズンに万全の状態で戻ってくる予定だった。
しかし怪我で準備が滞り、守備数値は低下。中盤で相手に圧倒され、「脚力が衰えた」との声も聞かれる。
それでも、単に疲労が蓄積しているだけかもしれない。昨季の不調にもかかわらず、今季はチーム内で最も多くの試合に出場しており、起用過多を示唆している。しかし問題は、今夏も十分な休息が取れない見込みだということだ。間近に迫ったワールドカップでもアルゼンチン代表のスタメンが予想されており、休む暇がない。
この1年間、コンディションとパフォーマンスの両面で苦戦し、リヴァプールが売却を検討するほど落ち込んだ選手を、レアル・マドリードが獲得を検討するのは得策ではない。それ自体が、警戒すべきサインだ。
マドリードがフェルナンデスの獲得を長年検討していると報じられているが、反対意見も少なくない。
チェルシーの8番は今季、調子の波がなく、公式戦50試合で13得点をマーク。キャリア最多得点を更新中だ。25歳の彼はウェンブリーでのリーズ戦でも決勝点を決め、1-0でFAカップ決勝進出を決めた。
「彼は本当に才能に溢れている」と暫定監督のカルム・マクファーレンは試合後に語った。「闘志も旺盛だ。このチームにとって欠かせない存在で、何役もこなせるのが最大の魅力だ。厳しい局面では、チームを引っ張る姿、タックル、こぼれ球への執念が見える。」
だが5日前、彼はリーダーの姿を見せなかった。
リアム・ローゼニオールの短すぎる監督在任中、最大の過ちはフェルナンデスに信頼を置いたことだった。4月21日のブライトン戦（彼の最終戦）でフェルナンデスは1度もタックルに成功せず、キャプテンとしてまったく機能しなかった。
この試合でキャプテンマークを巻いた彼は、タックルを1度も成功させず、精彩を欠いた。もはやクラブに居たくないという態度が露骨に表れていた。実際、彼はレアル・マドリードへの移籍を強く示唆し、チェルシーの無能なオーナーたちでさえ2試合の出場停止処分を科すしかなかった。
シーズン途中でエンツォ・マレスカを解任したことがチェルシーの大きな過ちだったと感じているのは、スタンフォード・ブリッジの主要人物の中で彼だけではない。ロゼニオールが監督に就任したのも確かに馬鹿げた人事だった。さらにフェルナンデスは、不振のチームメイトを公然と批判しながらも自身はマドリードへの移籍を推し進め、チェルシーのロッカールーム内で「偽善的だ」と非難された。
さらに2023年1月、1億500万ポンド（約1億2000万ドル）でチェルシー移籍が交渉されていた際、彼の態度に怒ったルイ・コスタ会長は「もうトップチームのロッカールームに近づけたくない」と売却を決断した。
こうした経緯を考えると、現在リーダーシップが不足しているレアル・マドリードにフェルナンデスが本当に適しているのか疑問だ。
将来的にマック・アリスターの獲得には一定のメリットがある。ただし、移籍金が適切で、かつての躍動感を取り戻した場合に限る。チュアメニやカマヴィンガは依然として安定感を欠いている。
フェルナンデスはスペインで成功する能力はあるが、契約が残り6年あり、移籍金は1億ポンド超と予想される。その金額と手間をかける価値はない。
献身性に疑問のある選手をさらに加えることは、最も避けたい事態だ。