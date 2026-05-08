アレクシス・マカリストとエンツォ・フェルナンデスは、レアル・マドリードが長年狙ってきた選手だ。しかし今シーズンは懸念が多く、獲得は見送るべきだ。

マック・アリスターは、リヴァプールの厳しいシーズンをジョタの退団のせいにはしなかった。

「ディオゴのことは覚えているし、あの時期は複雑だった。だが、それが今年苦戦した理由だとは思わない」と元ブライトン所属の監督は語った。「シーズン初めに何を期待していたかと聞かれても、このチームはタイトルを勝ち取るためにあると答えただろう。だが残念ながら、実現しなかった。

「それでも努力を続けなければならない。今年の成績はこのクラブの真価を反映していない」

この結果は、イングランド屈指のMFとしての彼の評価にも見合わない。



