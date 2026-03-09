Getty Images Sport
アレクシス・マカリスター、リヴァプールとの契約交渉は行われていないと表明 アルゼンチン代表がアンフィールドの将来について言及
マック・アリスター、アンフィールドの将来について楽観視
アルゼンチン代表選手は現在、2028年夏まで有効な長期契約を結んでいる。チームの他の主力選手たちは契約条件の見直しが行われているが、マカリストは自身の契約に動きがないことを懸念材料とは考えておらず、ピッチ上でのパフォーマンスに集中していると強調した。「契約交渉は行っていないが、急いでいるわけではない」と彼は説明した。「それは事実だ」
グレーヴェンベルフの新契約への称賛
マック・アリスターの契約状況に関する最新情報は、リヴァプールが同ミッドフィルダーのライアン・グラヴェンベルフがクラブに将来を託すことを確認した直後に発表された。グラヴェンベルフは今週初め、新たな長期契約延長を提示され、バイエルン・ミュンヘンから加入以来、リヴァプール体制下で示した安定性と成長が評価された形だ。
マカリストは即座にチームメイトを称賛し、クラブの過去の成功におけるグレーヴェンベルクの重要な役割を認めた。「ライアンを祝福したい。彼にとって本当に良いことで、当然の結果だ」とミッドフィルダーは語った。「プレミアリーグ優勝を果たしたシーズンにおいて、彼は我々にとって非常に重要な選手だった。それは決して容易なことではない。だから彼に祝福を送りたい」
チャンピオンズリーグの栄光を目指す
現在、リバプールがガラタサライとのチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦を控えてイスタンブールに滞在する中、マカリストは欧州の栄冠に照準を定めている。リバプールは、再編成された大会のグループステージでプレミアリーグ勢に苦戦を強いたトルコの強豪相手に好結果を収めようと狙っている。
アルゼンチン代表として既に世界制覇を経験しているこのミッドフィルダーは、輝かしい経歴にクラブサッカーで最も権威あるトロフィーを加えたいと熱望している。「それが今の僕の夢だ」とチャンピオンズリーグ制覇の可能性について語った。「ワールドカップの年なんだから、二度優勝してもおかしくない！でも今シーズンの重要な目標はチャンピオンズリーグだ」
リバプールにおける移行期間
マカリストの契約状況は、プレミアリーグ優勝防衛に失敗した後のアンフィールドにおける広範な変革期を反映している。クラブが今後の移籍市場で戦力強化に動くことが予想される中、首脳陣は現有戦力の維持とチーム活性化のための新戦力獲得の必要性の間でバランスを取っている。
グレーヴェンベルフの新契約期間は公式には明らかにされていないが、リヴァプールが中核選手を長期的に確保する意思を示している。現時点では、クラブの過密な試合日程と再建作業の中で、マカリスター自身の将来に関する正式な交渉がまだ焦点となっていないとはいえ、彼は依然としてその計画の中核を担う存在である。
