マック・アリスターの契約状況に関する最新情報は、リヴァプールが同ミッドフィルダーのライアン・グラヴェンベルフがクラブに将来を託すことを確認した直後に発表された。グラヴェンベルフは今週初め、新たな長期契約延長を提示され、バイエルン・ミュンヘンから加入以来、リヴァプール体制下で示した安定性と成長が評価された形だ。

マカリストは即座にチームメイトを称賛し、クラブの過去の成功におけるグレーヴェンベルクの重要な役割を認めた。「ライアンを祝福したい。彼にとって本当に良いことで、当然の結果だ」とミッドフィルダーは語った。「プレミアリーグ優勝を果たしたシーズンにおいて、彼は我々にとって非常に重要な選手だった。それは決して容易なことではない。だから彼に祝福を送りたい」