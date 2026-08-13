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アレクシス・サンチェス、18年に及ぶ欧州キャリアに終止符 元バルセロナ＆アーセナルのスターがCFモントリオール加入でMLSでの「記憶に残る瞬間」を目指す
サンチェスがMLS行きを決断
バルセロナ、アーセナル、マンチェスター・ユナイテッド、インテル、マルセイユ、セビージャでプレーした元FWサンチェスが、MLSのモントリオールに正式に特別指定選手として加入した。37歳のベテランとの当初契約は来年5月までで、現行シーズンの残りに加え、2027年上半期に予定されているスプリントシーズンをカバーする内容となっている。さらにカナダのクラブは、スペインでの在籍期間終了後、2027-28シーズンに向けた1年間の契約延長オプションも保持している。
- ZUMA Press Wire
チリ代表スターが成功を目指す
チリ代表の歴代最多得点者である同選手は、代表168試合で51ゴールを記録しており、北米での新たな章を熱意をもって受け入れた。
クラブ公式メディアを通じて語ったFWは、自身の献身を改めて強調した。「CFモントリオールに加わり、この新たな挑戦に臨めることをとても嬉しく思う。自分に信頼を示してくれたクラブに感謝している。
「自分たちの目標を達成し、サポーターのために記憶に残る瞬間を生み出せるよう、自分の経験を生かしたいと思っている。クラブとこの街のために、持てるすべてをささげるつもりだ」
苦戦の中でリーダーシップがもたらされる
輝かしい実績を誇るアタッカーの加入は、モントリオールにとって極めて重要なタイミングで実現した。フィリップ・ウラフロワ暫定監督の下、18試合で勝ち点16にとどまり、イースタン・カンファレンス14位に沈んでいるためだ。
モントリオールの最高責任者ルカ・サプートは、この注目の新戦力加入を歓迎した。「アレクシス・サンチェスの加入は、我々のスポーツプロジェクトにおける重要な一歩を意味する。アレクシスは、世界最高レベルのフットボールで培った卓越した技術力と経験を備えている。
「彼の人間性、リーダーシップ、そして競争心あふれるメンタリティーは、我々のクラブのアイデンティティーと野心に完全に合致している。ピッチ上でもロッカールームでも、彼が即座にインパクトをもたらすと強く信じている」
- AgenciaLOF
ライバル戦でデビューのチャンス
モントリオールは、国内での7試合勝利なしという悲惨な流れを止めるべく、このベテランFWの存在感に期待を寄せている。公式デビューは早ければ今週末にも訪れる可能性があり、新天地はイースタン・カンファレンスのライバルであるD.C.ユナイテッドとのアウェー戦に臨む。新加入FWにとって当面の課題は、現在MLSでも屈指の得点力不足に陥っている前線を再び活性化させることだ。
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