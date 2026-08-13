輝かしい実績を誇るアタッカーの加入は、モントリオールにとって極めて重要なタイミングで実現した。フィリップ・ウラフロワ暫定監督の下、18試合で勝ち点16にとどまり、イースタン・カンファレンス14位に沈んでいるためだ。

モントリオールの最高責任者ルカ・サプートは、この注目の新戦力加入を歓迎した。「アレクシス・サンチェスの加入は、我々のスポーツプロジェクトにおける重要な一歩を意味する。アレクシスは、世界最高レベルのフットボールで培った卓越した技術力と経験を備えている。

「彼の人間性、リーダーシップ、そして競争心あふれるメンタリティーは、我々のクラブのアイデンティティーと野心に完全に合致している。ピッチ上でもロッカールームでも、彼が即座にインパクトをもたらすと強く信じている」