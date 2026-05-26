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アレクシア・プテラスの次なる舞台はWSLか？ 2度のバロンドール受賞者がバルセロナを退団、イングランド移籍が噂される。
カタルーニャの時代の終わり
バルセロナは、プテラスが今シーズン限りで退団すると発表した。トップチームで14シーズン活躍した30歳のMFは、水曜午前中にスポティファイ・カンプ・ノウで行われる送別イベントでファンに別れを告げる。
クラブは、キャプテンとして世界中のロールモデルとなり、女子サッカーの成長を牽引した彼女を称賛した。2012年、18歳でレバンテから加入した彼女は、その後、現代サッカーの伝説となった。
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記録保持者であり、常勝王
輝かしいキャリアで歴史に名を残したプテジャス。バルサで507試合に出場し、歴代2位。1位のメラニー・セラーノとは9試合差だ。
さらに232得点を挙げ、クラブ歴代最多得点者となった。卓越したリーダーシップでチームを牽引し、バルセロナに38のタイトルをもたらした。うちチャンピオンズリーグ4回、国内リーグ10回、コパ・デ・ラ・レイナ10回、スペイン・スーパーカップ6回、コパ・デ・カタルーニャ8回で、「常勝の象徴」としてのレガシーを確固たるものとしている。
世界舞台での逆境を乗り越える
このミッドフィルダーは、チーム栄光だけでなく個人としても女子サッカーの基準を高めてきた。バルセロナ女子として初めてバロンドールを受賞し、2021年と2022年の2度制した。
この期間中、FIFAザ・ベストとUEFA年間最優秀選手賞も獲得。スペイン代表としてはワールドカップ制覇とUEFAネーションズリーグ2連覇を達成した。クラブは声明で、彼女の並外れた粘り強さと精神力を称え、重傷から復活したことを讃えた。
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プテラスの次は？
彼女の輝かしい一章が幕を閉じようとしている。次なる舞台への注目が高まる中、プテラスが女子スーパーリーグで才能を発揮する可能性に期待が膨らむ。今季リーグ優勝のマンチェスター・シティ、2位のアーセナルが彼女の動向を注視している。ロンドン・シティ・ライオネッスも有力な候補だ。