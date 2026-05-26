アレクシア・プテラスの次なる舞台はWSLか？ 2度のバロンドール受賞者がバルセロナを退団、イングランド移籍が噂される。

バルセロナは、プテラスが今シーズン限りで退団すると発表した。トップチームで14シーズン活躍した30歳のMFは、水曜午前中にスポティファイ・カンプ・ノウで行われる送別イベントでファンに別れを告げる。

クラブは、キャプテンとして世界中のロールモデルとなり、女子サッカーの成長を牽引した彼女を称賛した。2012年、18歳でレバンテから加入した彼女は、その後、現代サッカーの伝説となった。