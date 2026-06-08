一方『Sport』紙は、プテラスがまだ「最終決定」を下していないと報じている。同紙によると、彼女は複数の選択肢を「検討中」で、どのクラブにも「明確な承諾」はしていないという。それでもロンドン・シティ・ライオネセスへの加入が実現すれば、大きな快挙となる。

同クラブは、ワシントン・スピリットや先月のCL決勝でバルセロナが破ったリヨンを所有する億万長者ミシェル・カンの下、昨季WSLに参入し6位で終えた。今年後半に3度目のバロンドールも狙えるプテラスが加われば、戦力は一気に向上する。

また、昨夏世界最高額で加入したフランス代表MFグレース・ゲヨロも、期待通りの結果を残せていない。だが、ゲヨロとプテラスが中盤でコンビを組めば、状況は一変し、元パリ・サンジェルマン主将の能力がさらに引き出されるだろう。