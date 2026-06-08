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アレクシア・プテラスがWSLへ！ 2度のバロンドール受賞者がバルセロナを退団し、ロンドン・シティ・ライオネッスと個人条件で合意。
プテラスがロンドン・シティ・ライオネッスと個人条件で合意
プテラスはバルサ退団が正式発表される前からロンドン・シティ移籍が噂されていた。契約更新時期を迎えた今夏、彼女はカタルーニャ残留ではなく新挑戦を選び、バルサでの長いキャリアに区切りをつけた。
ムンド・デポルティーボ紙によると、彼女はバルサのライバルとなるクラブへの移籍を避け、アーセナル、チェルシー、マンチェスター・シティ、マンチェスター・ユナイテッドのオファーを断ったという。中米やサウジアラビアからの提案も辞退したとされる。
NWSL（全米女子サッカーリーグ）移籍も噂されたが、常に最有力だったロンドン・シティ・ライオネッスと個人合意に達したと『ガーディアン』が伝えている。
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WSL初参戦の6位チームにとって大きな快挙
一方『Sport』紙は、プテラスがまだ「最終決定」を下していないと報じている。同紙によると、彼女は複数の選択肢を「検討中」で、どのクラブにも「明確な承諾」はしていないという。それでもロンドン・シティ・ライオネセスへの加入が実現すれば、大きな快挙となる。
同クラブは、ワシントン・スピリットや先月のCL決勝でバルセロナが破ったリヨンを所有する億万長者ミシェル・カンの下、昨季WSLに参入し6位で終えた。今年後半に3度目のバロンドールも狙えるプテラスが加われば、戦力は一気に向上する。
また、昨夏世界最高額で加入したフランス代表MFグレース・ゲヨロも、期待通りの結果を残せていない。だが、ゲヨロとプテラスが中盤でコンビを組めば、状況は一変し、元パリ・サンジェルマン主将の能力がさらに引き出されるだろう。
スペインの2027年女子ワールドカップ出場に朗報
ロンドン・シティへの移籍でバルセロナ時代のようにタイトルを量産できるかは不透明だが、代表での野心には好機となるかもしれない。イングランド移籍が実現すれば欧州大会に出場できず出場時間は減るだろうが、世界最高峰のリーグでプレーできる。来夏のワールドカップに向けた理想的な準備になる可能性もある。
彼女は2023年の大会で決勝のイングランド戦（1-0）制したスペイン代表の一員だったが、前十字靭帯（ACL）の負傷で7試合中3試合の先発にとどまり、本来の力を示せなかった。
来夏こそ主役になりたいと彼女は考えている。スペインは今回も優勝候補で、金曜の予選ではイングランドを4-0で下し、ブラジル本大会の出場権をほぼ獲得。逆にイングランドをプレーオフへ追いやった。その一戦でプテラスは2得点を挙げた。
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スター選手が続々加入する夏：ロンドン・シティに加入した注目選手はプテラスだけではない
選手一人だけでチームは成り立たない。プテラスの加入が即座にロンドン・シティをタイトル候補にするわけではない。それでも彼女は元バルセロナ主将として今夏最大の注目株だ。さらに、カン監督のプロジェクトにはもう一人スターが加わる。
バルサでチームメイトだったマピ・レオンも移籍間近で、世界屈指のセンターバックとして守備を強化し、若手の成長にも貢献するだろう。
さらに、元イングランド代表GKメアリー・イアプスも加入する見込みで、守備の安定が期待される。 パリ・サンジェルマンとの契約が今夏で満了となるため、母国で新たなステップを踏む見込みだ。エレネ・レテの波乱含みのシーズンを受けた布陣で、ゴールマウスに安定をもたらすはずだ。24歳の彼女は今夏スペインに戻るという噂もあったが、ロンドンで新契約を締結。アープスから多くを学ぶ機会を得るだろう。