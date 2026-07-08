Getty Images
翻訳者：
アレクシア・プテラスが加入！ ロンドン・シティ・ライオネッスは、バルセロナを退団した2度のバロンドール受賞者を正式に獲得した。
「ライオネッス」にとっての画期的な瞬間
ロンドン・シティ・ライオネッスは、スペイン代表MFアレックス・プテラスの加入を発表した。バルセロナでチャンピオンズリーグ複数回制覇を遂げ、2度のバロンドールに輝いた世界屈指のMFがフリーで加入する。
この契約は、ミシェル・カン体制下で変革を進めるクラブにとって大きな転機となる。W杯優勝経験がありバロンドールを2度受賞した彼女を獲得したことで、ロンドン・シティは単なる補強ではなく、キニスカ・グローバル・エコシステム内で国内および欧州制覇へ導く卓越性の象徴を得た。
- Getty Images
プテラス、イングランドでの挑戦に備える
カタルーニャで多くのタイトルを獲得したプテラスにとって、ロンドンへの移籍は新たなスタートだ。彼女はWSLの強豪と戦うチームの中核となり、10回のリーグ優勝と4回の女子CL制覇で培った経験と勝利のメンタリティをもたらす。
移籍についてクラブ公式サイトのインタビューを受けた彼女は、次のように語った。「ロンドン・シティ・ライオネスで新たな挑戦ができることをとてもうれしく思います。クラブの野心と、女子専用クラブとして成長しようという強い決意に深く共感しています。 ピッチではタイトル争いに挑み、チームに貢献したいです。ピッチ外ではユース育成に情熱を注ぎ、ミケーレと共にイングランドと世界の女子サッカー発展を目指します。」
ミシェル・カンの大胆なビジョン
プテラスの獲得は、カン氏がイングランドサッカーの伝統的な序列を覆すつもりであることを最も明確に示している。2023年12月のクラブ買収後、カン氏は女子選手専用の最新トレーニングセンターなどインフラに多額投資。その成果はすぐ現れ、クラブは2025-2026シーズンWSLデビューで6位に入った。 そして今回、プテラスのような世界的なスーパースターの加入は、世界最高水準の環境を完成させる最後のピースとみなされている。
「アレクシア・プテラスは女子サッカーの才能、献身、ビジョンの頂点を体現する」とカン氏は発表した。 「彼女が独立系で『女性第一』を掲げる当クラブへの加入を決断したことは、ロンドン・シティとキニスカが築き上げているものに対する力強い支持の証です。これは単なる契約以上の意味を持ち、このスポーツの未来に対する大胆な宣言でもあります。私たちは共に最高レベルで戦いつつ、次世代の女性アスリートたちのために新たなビジネスチャンスと育成の道を切り拓いていきます。」
- Getty Images
WSLおよびその先への影響
プテラス選手のイングランドでの活躍は、バークレイズ・ウィメンズ・スーパーリーグ全体に変革をもたらすと期待されている。ピッチ上の戦術的な強みだけでなく、彼女の商業的な魅力と世界的な知名度により、ファンの関与や観客動員数が過去最高を記録すると見込まれている。ロンドン・シティは、プテラス選手の指導力を活用し、アカデミーやユース育成プログラムを活性化させ、革新の象徴としての地位を確立しようとしている。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。