アレクシア・プテラスが加入！ ロンドン・シティ・ライオネッスは、バルセロナを退団した2度のバロンドール受賞者を正式に獲得した。

プテラスの獲得は、カン氏がイングランドサッカーの伝統的な序列を覆すつもりであることを最も明確に示している。2023年12月のクラブ買収後、カン氏は女子選手専用の最新トレーニングセンターなどインフラに多額投資。その成果はすぐ現れ、クラブは2025-2026シーズンWSLデビューで6位に入った。 そして今回、プテラスのような世界的なスーパースターの加入は、世界最高水準の環境を完成させる最後のピースとみなされている。

「アレクシア・プテラスは女子サッカーの才能、献身、ビジョンの頂点を体現する」とカン氏は発表した。 「彼女が独立系で『女性第一』を掲げる当クラブへの加入を決断したことは、ロンドン・シティとキニスカが築き上げているものに対する力強い支持の証です。これは単なる契約以上の意味を持ち、このスポーツの未来に対する大胆な宣言でもあります。私たちは共に最高レベルで戦いつつ、次世代の女性アスリートたちのために新たなビジネスチャンスと育成の道を切り拓いていきます。」