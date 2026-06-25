ESPNによると、バルセロナで14年間多数のタイトルを獲得したプテラスは退団し、ロンドン・シティ・ライオネッスへの加入で合意した。スペイン代表の彼女はスペインでのキャリアに区切りをつけ、NWSLのオファーも検討したが、最終的に女子スーパーリーグの同クラブを選択した。

彼女がロンドンを選択した理由は、ヨーロッパに残り、母国に近い場所でプレーしたいという強い希望があったためだ。また、愛するバルセロナと定期的に対戦する可能性のある他大陸の強豪クラブへの移籍は避けたかったという。



