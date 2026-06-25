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アレクシア・プテラスがロンドン・シティ・ライオネッスへの移籍に合意。バルセロナのアイコンがWSLで新たな挑戦に挑む
バルセロナのレジェンド、アメリカからのオファーを断りロンドンを選択
ESPNによると、バルセロナで14年間多数のタイトルを獲得したプテラスは退団し、ロンドン・シティ・ライオネッスへの加入で合意した。スペイン代表の彼女はスペインでのキャリアに区切りをつけ、NWSLのオファーも検討したが、最終的に女子スーパーリーグの同クラブを選択した。
彼女がロンドンを選択した理由は、ヨーロッパに残り、母国に近い場所でプレーしたいという強い希望があったためだ。また、愛するバルセロナと定期的に対戦する可能性のある他大陸の強豪クラブへの移籍は避けたかったという。
- AFP
億万長者のオーナーが、チャンピオンズリーグ制覇というエリートな野心を後押し
この歴史的契約は、ロンドン・シティ・ライオネスの億万長者オーナー、ミシェル・カンの大胆なビジョンがもたらした直接的な成果だ。彼女はクラブを女子チャンピオンズリーグの強豪へ成長させる決意をしている。
チームはトップリーグ初シーズンを6位で終え、欧州大会出場に必要なトップ3入りを逃したが、発展途上にある。それでも、カン氏が計画する最先端トレーニング施設の構想は、プテラスにとって大きな魅力となった。
ワールドカップに向けた準備が、コンフォートゾーンからの脱却を促す
プテラスは注目度の高い移籍を機に、2027年ワールドカップと2028年オリンピックへ万全を期す。女子スーパーリーグという新環境で、2023年ワールドカップ優勝者は長期にわたって慣れ親しんだ快適ゾーンから意図的に抜け出し、自らを追い込む。
クラブ幹部は移籍市場でさらに大物補強へ着々と動いており、ロンドン・シティ・ライオネッスは世界屈指のディフェンダー、マピ・レオン獲得目前。実現すれば、プテラスはバルセロナで長年共に戦った元チームメイトと再会する。
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メッシ以来の最多得点王が、かけがえのない功績を残した
バルセロナを2年連続4冠に導いたプテラスがカタルーニャを去る。昨季は21得点13アシストで引退。バルサ通算232得点は女子クラブ歴代1位、男子を含めてもメッシに次ぐ。
その卓越した個人技で2021年と2022年にバロンドールとFIFA「ザ・ベスト」を連続受賞し、女子サッカーの基準を書き換えた。バルセロナが今後も欧州の優勝候補であることは言うまでもないが、彼女は今、その集中力を英国へと向け、新たな舞台でも頂点を狙う。