Getty Images Sport
翻訳者：
アレクシア・プテラスがバルセロナを4度目の欧州制覇に導き、女子チャンピオンズリーグの最優秀選手に選ばれた。
キャプテンにふさわしい個人賞
UEFA技術観察グループは、アレクシア・プテラスを2025-26シーズン女子チャンピオンズリーグの最優秀選手に選んだと発表した。発表はオスロでの決勝直後。バルセロナはOLリヨンを4-0で下し、欧州での強さを示した。
大会を通じてチームの要として活躍し、女子サッカー界で最も影響力のある選手であることを証明した。
- Getty Images
成功を支える驚異的な数字
今シーズン、プテラスは11試合に出場し7得点7アシストを記録。直接関与した得点は14回で、これはチャンピオンズリーグ最多だ。
さらにパス成功率86.73％を誇り、最高速度は時速25.77kmに達した。卓越した技術と走力が、バルセロナの優勝を支えた。
ボンマティの独走に終止符
プテラスがこの賞を受賞したのは、2021-22シーズンに続き2度目。2023年から3年連続で受賞していたチームメイトのアイタナ・ボンマティの連覇を止め、バルセロナの選手層の厚さを示した。
- AFP
ヨハネスも表彰された
OLリヨンのアメリカ代表リリー・ヨハネスが、チャンピオンズリーグ10試合で3ゴールに関与し、今シーズンの「最優秀新人賞」を獲得した。この賞は21歳未満の若手選手を対象に、大会で特に活躍した選手に贈られる。
昨夏アヤックスから加入したヨハネスは、リヨンの決勝進出を支えた。一方、ベストイレブンはバルセロナが席巻した。
チームメイトのエヴァ・パヨル、パトリ・ギジャロ、マピ・レオン、GKカタ・コルも選出された。さらに、シーズン最優秀ゴール賞は、アトレティコ・マドリード対トゥウェンテ戦で決めた見事なボレーを記録したチェルシーからレンタル中のユリア・バルテルが受賞した。
ベストイレブン：カタ・コル、エミリー・フォックス、ウェンディ・ルナール、マピ・レオン、セルマ・バチャ、パトリ・ギジャロ、メルチー・デュモルネイ、アレクシア・プテラス、ペルニール・ハーダー、エヴァ・パヨル、アレッシア・ルッソ