アレクシア・プテラスがバルセロナを4度目の欧州制覇に導き、女子チャンピオンズリーグの最優秀選手に選ばれた。

UEFA技術観察グループは、アレクシア・プテラスを2025-26シーズン女子チャンピオンズリーグの最優秀選手に選んだと発表した。発表はオスロでの決勝直後。バルセロナはOLリヨンを4-0で下し、欧州での強さを示した。

大会を通じてチームの要として活躍し、女子サッカー界で最も影響力のある選手であることを証明した。