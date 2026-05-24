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FC Barcelona v OL Lyonnes - UEFA Women's Champions League Final 2026Getty Images Sport
Mohamed Saeed

翻訳者：

アレクシア・プテラスがバルセロナを4度目の欧州制覇に導き、女子チャンピオンズリーグの最優秀選手に選ばれた。

アレクシアプテッラス
バルセロナ
チャンピオンズ リーグ
オリンピック・リヨン
女子サッカー

バルセロナのキャプテン、アレクシア・プテラスが2025-26シーズンUEFA女子チャンピオンズリーグ最優秀選手に選ばれた。スペイン代表MFは、チームが4度目の欧州タイトルを獲得したノックアウトステージでの活躍で欧州最高の座を取り戻した。

  • キャプテンにふさわしい個人賞

    UEFA技術観察グループは、アレクシア・プテラスを2025-26シーズン女子チャンピオンズリーグの最優秀選手に選んだと発表した。発表はオスロでの決勝直後。バルセロナはOLリヨンを4-0で下し、欧州での強さを示した。

    大会を通じてチームの要として活躍し、女子サッカー界で最も影響力のある選手であることを証明した。

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  • Alexia Putellas Barcelona Women 2025-26Getty Images

    成功を支える驚異的な数字

    今シーズン、プテラスは11試合に出場し7得点7アシストを記録。直接関与した得点は14回で、これはチャンピオンズリーグ最多だ。

    さらにパス成功率86.73％を誇り、最高速度は時速25.77kmに達した。卓越した技術と走力が、バルセロナの優勝を支えた。


  • ボンマティの独走に終止符

    プテラスがこの賞を受賞したのは、2021-22シーズンに続き2度目。2023年から3年連続で受賞していたチームメイトのアイタナ・ボンマティの連覇を止め、バルセロナの選手層の厚さを示した。

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-LYONAFP

    ヨハネスも表彰された

    OLリヨンのアメリカ代表リリー・ヨハネスが、チャンピオンズリーグ10試合で3ゴールに関与し、今シーズンの「最優秀新人賞」を獲得した。この賞は21歳未満の若手選手を対象に、大会で特に活躍した選手に贈られる。

    昨夏アヤックスから加入したヨハネスは、リヨンの決勝進出を支えた。一方、ベストイレブンはバルセロナが席巻した。

    チームメイトのエヴァ・パヨル、パトリ・ギジャロ、マピ・レオン、GKカタ・コルも選出された。さらに、シーズン最優秀ゴール賞は、アトレティコ・マドリード対トゥウェンテ戦で決めた見事なボレーを記録したチェルシーからレンタル中のユリア・バルテルが受賞した。

    ベストイレブン：カタ・コル、エミリー・フォックス、ウェンディ・ルナール、マピ・レオン、セルマ・バチャ、パトリ・ギジャロ、メルチー・デュモルネイ、アレクシア・プテラス、ペルニール・ハーダー、エヴァ・パヨル、アレッシア・ルッソ

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