AFP
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アレクシア・プテラスがバルセロナに要求を突きつける。スペイン代表のスター選手は、契約期間が残り少なくなっている中、より「高額な」オファーを検討している。
スポーツプロジェクトが優先される
『ムンド・デポルティーボ』の報道によると、プテラスは経済的な利益よりもスポーツ面でのプロジェクトを優先しているという。ジョアン・ラポルタ会長が彼女の残留を公に保証しているにもかかわらず、女子サッカー部門のスポーツディレクターであるマルク・ビベスは、正式なオファーはシーズン終了まで持ち越される可能性があると示唆している。 このミッドフィルダーは、バルセロナからのオファーが、海外から提示されている高額な条件には及ばないだろうことを十分に承知している。しかし、彼女にとって動機となるのは金銭ではない。契約を結ぶ前に、チームが欧州サッカーの頂点に留まり続けることを確実にしたがっているのだ。
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明確な説明を求める声
キャプテンは、自身が引き続きチームの中心的なリーダーであることは確約されているが、チームが今後どのように進化していくのか、明確な青写真を見たいと考えている。彼女は現在、クラブが過渡期に入り、退団するベテラン選手の穴をアカデミー出身の選手で埋めていくのか、それとも競争力を維持するためにトップクラスの選手を獲得するつもりなのか、その判断を慎重に検討している。 さらに、コーチ陣についても重要な疑問が残っている。報道によると、彼女はペレ・ロメウ監督が引き続き指揮を執るのかどうか明確な回答を求めており、この透明性は、彼女が今後もチームにコミットするための絶対条件となっている。
これからが正念場の1ヶ月
最終決定の正式な期限は設けられていないものの、4月上旬の過密日程を終えた後に状況を評価する予定だ。 この重要な期間には、リーガFとチャンピオンズリーグ準々決勝でのレアル・マドリードとの3試合が含まれる。プテラスは、チームとの深い絆を繰り返し語ってきたことから、この一連の試合を自身のキャリアにおける決定的な瞬間と捉えている。自身の選択肢を検討し、勝利を目指すプロジェクトを求めつつも、彼女はバルセロナに対する思いを「私の人生そのもののクラブだ」と明言し、その想いを明確に示している。
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象徴的なシンボルを守り続ける
キャプテンの契約は6月に正式に満了する。1年間の延長オプションはあるものの、双方がこれを無効にすることを選択できるため、拘束力はない。現時点では、バルセロナがタイトル総なめを狙う中、彼女はピッチでのプレーに全力を注いでいる。チームは現在リーガFで首位を走り、コパ・デ・ラ・レイナの決勝に進出しており、欧州制覇の最有力候補としての地位を保っている。