アレクシア・プテラスがバルセロナに要求を突きつける。スペイン代表のスター選手は、契約期間が残り少なくなっている中、より「高額な」オファーを検討している。

キャプテンは、自身が引き続きチームの中心的なリーダーであることは確約されているが、チームが今後どのように進化していくのか、明確な青写真を見たいと考えている。彼女は現在、クラブが過渡期に入り、退団するベテラン選手の穴をアカデミー出身の選手で埋めていくのか、それとも競争力を維持するためにトップクラスの選手を獲得するつもりなのか、その判断を慎重に検討している。 さらに、コーチ陣についても重要な疑問が残っている。報道によると、彼女はペレ・ロメウ監督が引き続き指揮を執るのかどうか明確な回答を求めており、この透明性は、彼女が今後もチームにコミットするための絶対条件となっている。