試合開始から55分、バトレがアシスト役を務めたことで、勝敗は決定的となった。サイドからの彼女の危険なクロスが6ヤードボックス内で大混乱を招き、マエル・ラクラールが不意にボールをオウンゴールへと弾き込んでしまったのだ。ハーフタイムのインタビューで、この決定的な先制ゴールとチームの戦術について振り返ったこのサイドバックは、次のように語った。「ボールがゴールに入ったのはラッキーだった。 「相手はかなり低いブロックを敷いているので、我々は頻繁に内側へ切り込んでいます。外からのシュートも効果的です。我々は良い試合を展開しており、相手はそれほど飛び出してきていません。隙を見つけてゴールへ迫るには、冷静さが必要です。」