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アレクシア・プテラスがゴールを決めるなど、バルセロナ・フェメニがレアル・マドリードを大差で下し、リーガF7連覇をほぼ確定させた
バルセロナがエル・クラシコを制す
バルセロナ・フェメニは、スペイン女子サッカー界における絶対的な支配力を再び示した。ブラウグラナはアルフレド・ディ・ステファノ・スタジアムでの試合開始の笛が鳴るやいなや試合を支配し、前半だけで驚異的な76％のボール支配率を記録した。 試合の均衡が破られたのは開始18分、バトレがペナルティエリアの端でボールを受けると、ミサ・ロドリゲスの頭上を越える強烈なシュートを放った。マドリードは容赦ない攻撃のプレッシャーに苦戦し、先制点直後にガルベスがゴールライン上で決定的なクリアを見せたものの、試合の主導権は完全にアウェイチームが握り続けた。
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プテラスが歴史的な得点記録を更新
後半に入っても、アウェイチームはホームチームの守備陣を圧倒し続けた。後半開始6分、キャロライン・グラハム・ハンセンが卓越したドリブル技術でマークを振り切り、ペナルティエリア内にクロスを送った。プテラスはこれを確実に決め、この日チーム2点目となるゴールを冷静に決めた。このゴールには歴史的な意義があり、首都のクラブであるレアル・マドリードがCDタコンを正式に吸収して以来、バルセロナがマドリード相手に記録した通算100ゴール目となった。 キャプテンは依然として「メルンゲス」にとっての悪夢であり続け、エル・クラシコ史上最多得点者としての輝かしい記録をさらに伸ばしている。
バトジェはローブロックの突破について振り返る
試合開始から55分、バトレがアシスト役を務めたことで、勝敗は決定的となった。サイドからの彼女の危険なクロスが6ヤードボックス内で大混乱を招き、マエル・ラクラールが不意にボールをオウンゴールへと弾き込んでしまったのだ。ハーフタイムのインタビューで、この決定的な先制ゴールとチームの戦術について振り返ったこのサイドバックは、次のように語った。「ボールがゴールに入ったのはラッキーだった。 「相手はかなり低いブロックを敷いているので、我々は頻繁に内側へ切り込んでいます。外からのシュートも効果的です。我々は良い試合を展開しており、相手はそれほど飛び出してきていません。隙を見つけてゴールへ迫るには、冷静さが必要です。」
- AFP
リーグと欧州カップ戦の2冠が目前に
この最新の勝利により、ペレ・ロメウ監督率いるチームは、残り18ポイントしか争われることがない状況で、首位を13ポイント差で独走している。今シーズン22勝1敗というほぼ完璧な成績を考えると、このリードは覆すのが不可能に近いものと言える。 この圧巻の3-0の勝利は、スポティファイ・カンプ・ノウで行われるレアル・マドリードとのチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦を前に、チームに絶好の自信をもたらした。3月24日の第1戦ですでに6-2という衝撃的な勝利を収めているバルセロナは、国内タイトル獲得を確実なものにしながら、決勝進出も大本命と目されている。