ロンドン・シティのエデル・マエストレ監督は、4人にデビューの機会を与えた中で、チームの一体感に大きな手応えを示した。スターGKのメアリー・アープスはプレシーズン中のコンディションの問題によりベンチにとどまったが、エレネ・レテが違和感なくその穴を埋めた。マエストレ監督はプテジャスについて、ピッチ上での能力だけでなく、ロッカールームにもたらすリーダーシップも高く評価した。

「アレクシアは、ほかの選手たちに何をもたらせるか、そのすべてを理解している。なぜなら、彼女がピッチ上でできることだけではなく、私たちを助けてくれるあらゆる要素があるからだ」とマエストレ監督は説明した。

「こういうタイプの選手がスカッドにいることは非常に重要だ。なぜなら、彼女は高い基準を体現しているし、彼女のパフォーマンス、そして私たちが求める基準に到達するために助けとなるリーダーシップという点で、彼女がこのプロジェクトに関わっていることは重要だからだ。

「最も大きな影響は、チームとしての戦い方にあった。全員が非常によくつながっていた。選手たちを中心に築いているケミストリーこそ、今日において最も重要なことだ」