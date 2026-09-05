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アレクシア・プテジャスがWSLのライバルたちに警告、「うれしい」ロンドン・シティ・ライオネセスのデビューでマンチェスター・ユナイテッドを沈める
プテジャスは白星発進
バロンドールを2度受賞しているプテジャスは、ロンドン・シティ・ライオネスがユナイテッドを2-1で破って2026-27シーズンのウィメンズ・スーパーリーグを白星発進した一戦で、華々しくイングランドでの挑戦をスタートさせた。スペイン人MFはコッパージャックス・コミュニティ・スタジアムで新天地の主将を務め、観戦したオーナーのミシェル・カンを喜ばせた。
スコア以上に、ホームチームの勝利ははるかに余裕のあるものだった。ユリア・ジギオッティ・オルメのオウンゴールと、後半のダニエル・ファン・デ・ドンクのフリック弾で、ロンドン・シティ・ライオネスは動きの鈍いユナイテッド相手に試合を完全に支配。ユナイテッドは97分まで最初の枠内シュートすら打てず、シミ・アウージョのゴールで終盤に1点を返すのがやっとだった。
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フィジカル色の強いリーグで改善の余地あり
チームとして支配的なパフォーマンスを見せた一方で、プテジャスは新たな環境の激しい要求に今も適応している最中だと認めた。今夏加入した同選手は勝ち点3の獲得を喜びつつ、チーム全体のプレーは今後さらに進化していくとファンに約束した。
プテジャスはBBCに対し、「とてもうれしい。いい入りができたので、本当に本当にうれしい。私はまだ学んでいるところ。これが初戦だから。このリーグはフィジカルだ。私は、ボールは常に足より速く動くと考えるタイプの選手なので、そういう部分を改善していきたい」と語った。
さらに、「まだ初戦なので、もちろんもっと改善しなければならない。私たちのサポーターに、これからもっともっといいサッカーを届けていく。勝ち点3でスタートできてとてもうれしいし、このまま進んでいく」と続けた。
高い基準を設定し、連係を築く
ロンドン・シティのエデル・マエストレ監督は、4人にデビューの機会を与えた中で、チームの一体感に大きな手応えを示した。スターGKのメアリー・アープスはプレシーズン中のコンディションの問題によりベンチにとどまったが、エレネ・レテが違和感なくその穴を埋めた。マエストレ監督はプテジャスについて、ピッチ上での能力だけでなく、ロッカールームにもたらすリーダーシップも高く評価した。
「アレクシアは、ほかの選手たちに何をもたらせるか、そのすべてを理解している。なぜなら、彼女がピッチ上でできることだけではなく、私たちを助けてくれるあらゆる要素があるからだ」とマエストレ監督は説明した。
「こういうタイプの選手がスカッドにいることは非常に重要だ。なぜなら、彼女は高い基準を体現しているし、彼女のパフォーマンス、そして私たちが求める基準に到達するために助けとなるリーダーシップという点で、彼女がこのプロジェクトに関わっていることは重要だからだ。
「最も大きな影響は、チームとしての戦い方にあった。全員が非常によくつながっていた。選手たちを中心に築いているケミストリーこそ、今日において最も重要なことだ」
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プテジャスの次は何だ？
この勝利により、ロンドン・シティは説得力のある形でシーズンのスタートを切った。次戦は今週末、WSLでウェストハムと対戦する。プテジャスは、ウェストハムのホームでチームを勝利に導き、勝ち点3の獲得を目指す。
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