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アレクシア・プテジャスがブライトン戦の重要な勝利でロンドン・シティ・ライオネセス加入後初ゴールを記録
プテジャスがロンドン・シティで初ゴールを記録
プテジャスはプリンシズ・パークで行われた試合の29分、女子スーパーリーグでの初ゴールを決め、ロンドン・シティ・ライオネスに先制点をもたらした。MFはチアマカ・ヌナドジエの横を抜く左足フィニッシュを決め、バルセロナでの14シーズンを経て加入したクラブでの初得点を記録した。
プテジャスはピッチに立った73分間を通してテンポを支配し、42本のパスのうち33本を成功。絶えず脅威を生み出した。ロンドン・シティは彼女の存在を最大限に生かし、守備の堅さと決定力の高いフィニッシュを両立させ、ボール保持では優勢だったものの鋭さを欠いたブライトンを上回った。
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土壇場の途中投入が勝ち点をもたらす
ブライトンはボール支配率52％を記録し、期待得点でも上回ったが、同点に追いつく絶好機を3度逃した。するとロンドン・シティは、デルフィーヌ・カスカリーノのインパクトある途中出場もあり、後半アディショナルタイム深くに追加点を奪って2-0の勝利を決定づけた。
63分に途中出場したカスカリーノは、すぐさま相手守備陣を押し広げた。そして間もなくルシア・コラレスに正確なアシストを送り、コラレスが質の高いシュートを決めて試合を完全に決定づけた。接戦となったリーグ戦で、ホームチームは単純なボール支配率よりも決定力の高い効率性が重要であることを証明した。
新たな競争的挑戦を求めて
この勝利は、プテジャスがなぜこの新たな章を選んだのかをまさに示している。本人は最近『The Athletic』に対し、「別のリーグ、WSLに行くことはモチベーションになる。すべての試合に競争力がある。リーグでそういう種類の競争を経験してみたい」と語っていた。
競争の拡大に向けた彼女の取り組みは、ピッチの外にも及んでいる。今週、彼女はスペインにおける女子スーパーリーグの独占放映権を持つ新たなYouTubeチャンネル『Eleven TV by Alexia』を立ち上げた。これらの権利を確保することで、プテジャスはこの競争的な環境をスペインのファンに示し、イングランド・フットボールの商業的な裾野を積極的に広げようとしている。
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イングランド女子代表の今後はどうなるのか？
ロンドン・シティは今後の国内戦で、複数の舞台にわたってこの好調な勢いをさらに伸ばしていくことを目指す。クラブは次戦で女子リーグカップのイプスウィッチ・タウン戦に臨み、その後、10月4日（日）に女子スーパーリーグでトッテナムとの注目の一戦を迎える。プテジャスが完全にチームへ溶け込んだことで、上位争いに挑むだけの確かな土台が整っている。
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