プテジャスはプリンシズ・パークで行われた試合の29分、女子スーパーリーグでの初ゴールを決め、ロンドン・シティ・ライオネスに先制点をもたらした。MFはチアマカ・ヌナドジエの横を抜く左足フィニッシュを決め、バルセロナでの14シーズンを経て加入したクラブでの初得点を記録した。

プテジャスはピッチに立った73分間を通してテンポを支配し、42本のパスのうち33本を成功。絶えず脅威を生み出した。ロンドン・シティは彼女の存在を最大限に生かし、守備の堅さと決定力の高いフィニッシュを両立させ、ボール保持では優勢だったものの鋭さを欠いたブライトンを上回った。