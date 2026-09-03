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アレクサンドル・ゴロヴィンに衝撃のモナコ退団の可能性、ロシアの強豪がプレーメーカー獲得へ 움직く
ゴロビン、期限前のモナコ退団を検討か
ゴロヴィンは、9月10日にロシアの移籍市場が閉まる前にモナコを離れる可能性がある。公国クラブと母国の2クラブの間で、交渉は正式に始まっている。
『Nice-Matin』によると、30歳の攻撃的MFはモナコ退団に前向きで、ロシア復帰を望んでいる。ゼニトとスパルタク・モスクワが、ともに獲得に向けて積極的に動いている。2029年まで契約を残しているものの、ゴロヴィンは新たな挑戦を求めている。モナコは、すべての当事者が納得できる解決策を見つけるべく、関心を示す両クラブと協議を進めている。
- Getty Images Sport
モナコ、移籍破談を受けて売却に前向きか
モナコは所属選手に対するオファーを検討しており、今回の退団の可能性もその流れの中にある。ティアゴ・スクーロGMは水曜午後、報道陣に対してクラブが引き続き選手売却に前向きであることを認めた。
この方針は、フォラリン・バログンとラミーヌ・カマラの双方について、プレミアリーグ移籍が破談となったことを受けたものだ。その結果、フランスのクラブは受け入れ可能な合意に達した場合、ゴロビンの退団を認める構えを見せている。
交渉は進展しており、ゼニトとスパルタクは時間切れとなる前に条件面での合意を目指している。モナコは、財政面で折り合いがつき、なおかつゴロビンの母国復帰という希望もかなえる解決策を模索している。
フレンチ・リヴィエラでの6年後
ゴロビンは2018年7月にモナコへ加入し、チームの中心的存在へと成長した。MFは公国での在籍期間中、全公式戦で270試合に出場している。今季もモナコにとって重要な先発選手であり続けている。すでにシーズン序盤の数週間で決定的な働きを見せており、公式戦3試合で1得点1アシストを記録している。
ピッチ上で重要な役割を担っているにもかかわらず、ロシアへ戻ることを望む本人の意向を受け、交渉は迅速に進められている。モナコは現在、ゴロビンを失うことの影響と、クラブ全体の移籍戦略とをてんびんにかけている。
- AFP
ロシアの移籍期限が刻一刻と迫る
今後数日が、ゴロビンのロシアサッカー復帰が実現するかどうかを左右することになる。国内移籍市場は9月10日まで開いているため、ゼニトとスパルタクの両クラブにとって、条件を最終決着させるまでの時間は限られている。モナコは、他の大型移籍の破談を受け、競技面での目標と財務管理のバランスを取らなければならない。
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