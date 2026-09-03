モナコは所属選手に対するオファーを検討しており、今回の退団の可能性もその流れの中にある。ティアゴ・スクーロGMは水曜午後、報道陣に対してクラブが引き続き選手売却に前向きであることを認めた。

この方針は、フォラリン・バログンとラミーヌ・カマラの双方について、プレミアリーグ移籍が破談となったことを受けたものだ。その結果、フランスのクラブは受け入れ可能な合意に達した場合、ゴロビンの退団を認める構えを見せている。

交渉は進展しており、ゼニトとスパルタクは時間切れとなる前に条件面での合意を目指している。モナコは、財政面で折り合いがつき、なおかつゴロビンの母国復帰という希望もかなえる解決策を模索している。