アレクサンデル・セルロートの謎めいた負傷が、アトレティコ・マドリーのディエゴ・シメオネ監督に大きな頭痛の種をもたらしている理由

クラブは8月12日、FWのコンディション悪化を公式に発表した。当時、メディカルスタッフは回復を管理するため、個別のトレーニングスケジュールを見込んでいた。

「アレクサンダー・セルロートは、クラブのメディカルサービスの診断により筋拘縮を患っている」と、アトレティコは声明で認めた。「ノルウェー人ストライカーは個別セッションでトレーニングを行い、その経過によって全体練習への復帰時期が決まる」

しかし、その1カ月後となっても、このストライカーは依然としてピッチに立てていない。長引く離脱により、シメオネの前線で重要な役割を担わせるプランは狂わされている。