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アレクサンデル・セルロートの謎めいた負傷が、アトレティコ・マドリーのディエゴ・シメオネ監督に大きな頭痛の種をもたらしている理由
セルロート、1カ月の離脱後も戦列復帰ならず
『ムンド・デポルティーボ』によると、セルロートは筋拘縮を負ってから1カ月が経過した現在も、マハダオンダでピッチ上のトレーニングを行えずにいる。ノルウェー代表の同選手は、アトレティコのチームメートとの全体練習にもまだ復帰していない。この負傷により、FWは新シーズンのアトレティコ・マドリー公式戦最初の5試合をすでに欠場。長引く不在は、シメオネ監督の攻撃陣に大きな穴を生んでいる。
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メディカル声明がFWの回復過程の遅れを明らかにする
クラブは8月12日、FWのコンディション悪化を公式に発表した。当時、メディカルスタッフは回復を管理するため、個別のトレーニングスケジュールを見込んでいた。
「アレクサンダー・セルロートは、クラブのメディカルサービスの診断により筋拘縮を患っている」と、アトレティコは声明で認めた。「ノルウェー人ストライカーは個別セッションでトレーニングを行い、その経過によって全体練習への復帰時期が決まる」
しかし、その1カ月後となっても、このストライカーは依然としてピッチに立てていない。長引く離脱により、シメオネの前線で重要な役割を担わせるプランは狂わされている。
シメオネ、継続的な戦術再編を余儀なくされる
セルロートの不在は、シーズン序盤における本職のFW不足をさらに深刻化させた。 フリアン・アルバレスは夏の移籍を巡る憶測と体調不良の影響で合流が遅れ、水曜日にアンフィールドで行われたリヴァプール戦でようやく初先発を果たした。
一方で、移籍期限最終日に加入した ジョナサン・デイヴィッドも、移籍市場の終盤に到着した。これによりシメオネ監督は、アデモラ・ルックマンを本来のポジションではないセンターフォワードで起用せざるを得ず、アレックス・バエナとイ・ガンインも前線で穴埋めを担った。
セルロートには今夏の退団が盛んに取り沙汰されており、ユヴェントスが本格的な関心を示したほか、トルコからも問い合わせがあった。しかし、アトレティコは3000万ユーロ超というクラブの評価額を下回る金額では、このFWを売却することを拒んだ。
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ノルウェー人FW、ブレーク明けの戦列復帰を目指す
アトレティコは現在、次の代表ウィーク前に7日間で3試合という過酷な日程に臨む。日曜日にレアル・ソシエダとアウェーで対戦し、水曜日にはオサスナをホームに迎え、さらに次の日曜日にはダービーでライバルのレアル・マドリーと戦う。
ソルロトが来週序盤に全体練習へ劇的な復帰を果たさない限り、これらの重要な試合を欠場する可能性は極めて高い。現時点で現実的な復帰時期は、メンディソローサでのアラベス戦が行われる10月10日とみられている。
シメオネ監督は、今後の3週間の中断期間が、このスカンジナビア人FWに完全なコンディションを取り戻すための十分な時間をもたらすことを期待している。ソルロトが戦列に戻れば、アトレティコは攻撃面で欠いていた前線の起点をようやく取り戻すことになる。
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