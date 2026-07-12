ワールドカップ準々決勝のイングランド戦。44分、1－0でリードしたノルウェーは、オデゴールがソルロートへ絶妙スルーパスを送った。 ソルロートとハーランドは一瞬、ストーンズを2対1の状況に追い込んだ。ライスとオライリーが急いで戻る中、多くの観衆はハーランドへの横パスで追加点が生まれると予想した。しかしソルロートは減速し、自らストーンズをかわそうとした。

シュートはブロックされ、イングランドGKジョーダン・ピックフォードにキャッチされた。この決定機を逃した直後、3分後にジュード・ベリンガムに同点弾を許した。元イングランド代表FWでBBC解説者のアラン・シアラーは「イングランドは運が良かった。ソルロートは早くハーランドへスルーパスを出すべきだった。彼はその機会を逃し、密集地帯に突っこんでしまった」と批判した。