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アレクサンダー・ソルロートは、ワールドカップ準々決勝のイングランド戦で2点差にできる絶好機があったにもかかわらずアーリング・ハーランドにパスを出さなかった理由を説明した。
2点リードのチャンスを逃した
ワールドカップ準々決勝のイングランド戦。44分、1－0でリードしたノルウェーは、オデゴールがソルロートへ絶妙スルーパスを送った。 ソルロートとハーランドは一瞬、ストーンズを2対1の状況に追い込んだ。ライスとオライリーが急いで戻る中、多くの観衆はハーランドへの横パスで追加点が生まれると予想した。しかしソルロートは減速し、自らストーンズをかわそうとした。
シュートはブロックされ、イングランドGKジョーダン・ピックフォードにキャッチされた。この決定機を逃した直後、3分後にジュード・ベリンガムに同点弾を許した。元イングランド代表FWでBBC解説者のアラン・シアラーは「イングランドは運が良かった。ソルロートは早くハーランドへスルーパスを出すべきだった。彼はその機会を逃し、密集地帯に突っこんでしまった」と批判した。
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ソルロスが意思決定プロセスを説明する
延長戦の末、イングランドが2-1で勝利した後の会見で、ソルロートはこう語った。「1タッチして顔を上げるとストーンズがパスをブロックしていた。もう1タッチしたが、あれは残念だった。 自分が彼を動かすのではなく、彼の動きを待ってしまった」とソルロートは説明した。アトレティコ・マドリードのストライカーは、本来はハーランドへパスを出すつもりだったが、その窓は閉じたと感じたという。
さらに「あの場面で狙っていたのはアーリングへのパスだけ。だがコースがないと感じたのでシュートした」と続けた。
ソルバッケン、紙一重の差を嘆く
この痛烈な敗北に、ノルウェーは「もしあの時…」と悔やんだ。ソルロートはVG紙に「心重い。こういう時こそ、もっとうまくやれたはずだ」と語った。 「またチャンスは来ると分かっているが、最大の舞台で準決勝進出をかけているので、やはり心は重い」 ノルウェーのステール・ソルバッケン監督は、スタジアムの酷暑と高湿度が判断ミスの一因となったかを問われた。
「分析すれば、確かにその可能性はある。アレックスは40～50メートルを全速力で走り、エルリングへパスを出すベストなタイミングを探したが、見つからず時間切れになった」とソルバッケン監督は語った。その上で、このレベルでは紙一重が勝敗を分けるとも指摘した。「2－0にリードを広げる絶好機だったが、やはり紙一重だ。 それを暑さのせいにするのは難しい」
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敗れたものの、ノルウェーにとって歴史的なワールドカップとなった。
イングランド（準決勝でアルゼンチンと対戦）に敗れはしたものの、ノルウェーはベスト8進出し、ワールドカップ史上最高の成績を残した。1998年以来の出場であることを考えれば、この快挙は特に印象的だ。 これまでは1938年と1998年のベスト16が最高だった。
個人ではハーランドが7得点を挙げ、8ゴールで並んだリオネル・メッシとキリアン・ムバッペに次ぐ位置につけた。一方、ソルロートは5試合に出場も、ゴールもアシストもなく大会を終えた。
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