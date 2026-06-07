アレクサンダー・ズベレフは日曜日、全仏オープン決勝でフラビオ・コボッリを破り、自身初のグランドスラムタイトルを獲得した。この歴史的快挙は各国のメディアで報じられている。
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アレクサンダー・ズベレフが「自身の悪魔を打ち破った」！全仏オープンでの劇的な決勝戦の後、世界のメディアが称賛を送っている。
『レキップ』：「ドイツ人選手の優勝まで89年――ヤンニク・シンナーが2回戦で敗退した後、ズベレフは2週間にわたり圧倒的な優勝候補として期待に応え続けた。」
ル・フィガロ紙：「神経をすり減らす決勝の末、ズベレフは自身の魔物を倒し初グランドスラムを制した。」
ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト：「コボッリの奮闘及ばず、ローラン・ギャロスはズベレフのものに。第5セットでコボッリが崩れ、涙の抱擁。イタリアはピエトランジェリ、パナッタ、シンナーに続き、新たなグランドスラム制覇を逃した。」
トゥットスポルト：「おとぎ話は第5セットで幕を閉じた。ローラン・ギャロスはドイツ人の手に。決勝セットではズベレフが試合を支配し、開始時と同じように勝利を収めた。」
アレクサンダー・ズベレフは、ついにボリス・ベッカーという「重荷」から解放された。
AS：「ついに王者だ！結果が良ければ遅すぎることはない。ドイツや、両親と兄に指導を受けたロシアにも同じ格言があるなら、ズベレフはグランドスラム制覇という最後の目標を達成し、まさにそれを証明した。」
マルカ紙：「ズベレフはパリで圧倒的な強さを示し、偉大なテニス選手としての地位を確立した。彼はついに肩の重荷を下ろした。同胞のボリス・ベッカーでさえ、大舞台での彼の力を疑問視していた。」
『テレグラフ』紙：「ズベレフは緊張を乗り越え、ついにグランドスラム初制覇。両者ともアンフォースドエラーを重ねたが、最終的にはズベレフが勝利し、喜びと安堵の涙を流しながらコートに倒れ込んだ。」