アレクサンダー・ズベレフが「自身の悪魔を打ち破った」！全仏オープンでの劇的な決勝戦の後、世界のメディアが称賛を送っている。

『レキップ』：「ドイツ人選手の優勝まで89年――ヤンニク・シンナーが2回戦で敗退した後、ズベレフは2週間にわたり圧倒的な優勝候補として期待に応え続けた。」

ル・フィガロ紙：「神経をすり減らす決勝の末、ズベレフは自身の魔物を倒し初グランドスラムを制した。」

ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト：「コボッリの奮闘及ばず、ローラン・ギャロスはズベレフのものに。第5セットでコボッリが崩れ、涙の抱擁。イタリアはピエトランジェリ、パナッタ、シンナーに続き、新たなグランドスラム制覇を逃した。」

トゥットスポルト：「おとぎ話は第5セットで幕を閉じた。ローラン・ギャロスはドイツ人の手に。決勝セットではズベレフが試合を支配し、開始時と同じように勝利を収めた。」