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アレクサンダー・イサクよりも上？ バイエルン・ミュンヘンの首脳陣から高く評価されたハリー・ケイン、5億ポンドの移籍金は「それだけの価値がある」と語られる
ケインのバイエルンとの契約はいつ満了するのですか？
ブンデスリーガ王者バイエルンは、チームの象徴的存在である背番号9の選手と2027年までの契約を結んでいる。彼は136試合で133ゴールを叩き出し、数々の記録を塗り替えてきた。ケインはすでにトッテナムとイングランド代表の両方で歴代最多得点記録を保持している。
ドイツでタイトル獲得の呪いを解いた32歳の不朽のスターは、クラブと代表の両方でさらなる主要タイトルを追い求めている。彼は2026年のチャンピオンズリーグ制覇を視野に入れ、その夏には再びワールドカップの舞台に立つ予定だ。
もし彼がそのいずれか、あるいは両方のタイトルを獲得すれば、バロンドール受賞への有力な候補となるだろう。世界的なサッカー界におけるその地位を考慮すれば、バイエルンが新たな契約条件を提示しようとしているのも不思議ではない。
バイエルンはケインの売却を一切考えていないが、名誉会長のホーネスは『キッカー』誌に対し、2025年にスウェーデン人FWイサクがニューカッスルからリヴァプールへ移籍した際に英国サッカー史上最高額選手となった事例に触れ、次のように語っている。「（2023年に彼に1億ユーロを投じたのは）多少のリスクはあった。だが、彼はここ数年、我々のために信じられないほど素晴らしいプレーを見せてくれている。 コストパフォーマンスを考慮すれば、1億5000万ユーロだと言えるだろう。だが、リヴァプールのアレクサンダー・イサクが1億5000万ユーロ（1億3100万ポンド／1億7300万ドル）で移籍した事実がある。もし彼が1億5000万ユーロの価値があるなら、ハリーは2億5000万ユーロ（2億1800万ポンド／2億8900万ドル）の価値があるということになる。」
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移籍市場において、ケインの価値はどれくらいになるだろうか？
その数字は多少誇張されているかもしれないが、ケインが記録し続けている驚異的な成績を考えれば、彼がどのような局面においても持つ価値は否定できない。元トッテナムでのチームメイトであるフリーデルは、史上最高の得点王の一人である彼を、計り知れない価値を持つ存在と見なすことができると述べている。
ホーネス氏の評価額や、ケインの価値が2億ポンド以上になるかどうかについて問われたフリーデルは、英国のトップオンラインカジノをランク付けしているGambling.comを通じて、GOALに次のように語った。 「ああ、3億ポンド、4億ポンド、5億ポンドだってあり得る！彼は本当に、本当に、本当に素晴らしい選手だ。だがそれ以上に重要なのは、年齢を重ねるにつれて、彼は素晴らしい人間になっているということだ。
「彼について、私が悪いことを言えるはずもないし、言うつもりもない。もし誰かが彼を批判しようものなら、私は真っ先に彼を擁護するだろう。だって彼は本当に素晴らしいから。もしチームが彼を欲しがり、支払える金額があるなら、彼はそれだけの価値がある。それが私のハリー・ケインに対する見方だ。」
ケインはアリアンツ・アレーナで新契約を結ぶことになるだろうか？
ケインのプレミアリーグ復帰が噂されており、そこではアラン・シアラーの通算得点記録に挑むことになるかもしれない。一方、サウジ・プロリーグやMLSのクラブからも関心が寄せられているとされている。
本人からは、新たな挑戦を求めているという兆候は一切見られない。彼は2025年11月に次のように語っている。「この移籍は、私の人生における最高の決断の一つだった。 ここでの一瞬一瞬を心から楽しんでいる。新しいリーグでの経験、バイエルン・ミュンヘンのようなチームでの経験、そしてヨーロッパの夜を過ごすこと、ドイツリーグの雰囲気、そして様々な文化や選手たちに囲まれること――これらはすべて、私のキャリアにおける素晴らしい一歩だったと思う。」
ブンデスリーガの強豪との契約延長の可能性について、彼は次のように付け加えた。「もっと長く在籍することにはかなり前向きだ。今のチームの状況やプレーぶりを見ると、我々はヨーロッパでも最高のチームの一つだと感じている。だから、他のチームを見て『あそこに行けばもっと成長できる』とは思わない。
「今後数ヶ月のうちに、将来やバイエルンがどうしたいかについて話し合いがあるだろう。しかし、僕はここで本当に幸せだし、近い将来に何かが変わるようには思えない。」
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負傷状況：ケイン、レアル・マドリード戦出場に向けコンディション調整中
ケインはここ最近、軽い怪我を抱えており、トーマス・トゥヘル監督は、ウルグアイや日本との最近の親善試合において、通算78ゴールを記録するこのイングランド代表スター選手を起用せず、彼のコンディションに関して不必要なリスクを避ける方針をとった。
バイエルンが国内リーグ戦に復帰する土曜日のフライブルク戦は欠場が決定しているが、来週火曜日に控える、注目のチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦、レアル・マドリード戦には間に合う可能性がある。