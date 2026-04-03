アレクサンダー・イサクよりも上？ バイエルン・ミュンヘンの首脳陣から高く評価されたハリー・ケイン、5億ポンドの移籍金は「それだけの価値がある」と語られる

その数字は多少誇張されているかもしれないが、ケインが記録し続けている驚異的な成績を考えれば、彼がどのような局面においても持つ価値は否定できない。元トッテナムでのチームメイトであるフリーデルは、史上最高の得点王の一人である彼を、計り知れない価値を持つ存在と見なすことができると述べている。

ホーネス氏の評価額や、ケインの価値が2億ポンド以上になるかどうかについて問われたフリーデルは、英国のトップオンラインカジノをランク付けしているGambling.comを通じて、GOALに次のように語った。 「ああ、3億ポンド、4億ポンド、5億ポンドだってあり得る！彼は本当に、本当に、本当に素晴らしい選手だ。だがそれ以上に重要なのは、年齢を重ねるにつれて、彼は素晴らしい人間になっているということだ。

「彼について、私が悪いことを言えるはずもないし、言うつもりもない。もし誰かが彼を批判しようものなら、私は真っ先に彼を擁護するだろう。だって彼は本当に素晴らしいから。もしチームが彼を欲しがり、支払える金額があるなら、彼はそれだけの価値がある。それが私のハリー・ケインに対する見方だ。」