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アレクサンダー・イサクはどこへ？！ 負傷から復帰したにもかかわらず、リヴァプールの1億2500万ポンドの男がマンチェスター・シティとのFAカップ決戦を欠場した理由――その真相
スウェーデンのストライカーがエティハド遠征を欠場
マンチェスター遠征において、特にこの一戦の重要性を考慮すれば、イサクが少なくともベンチ入りするだろうという期待は高まっていた。元ニューカッスルのこの選手は、腓骨骨折を含む重度の足首の怪我により、12月から戦線離脱していた。しかし、移籍金1億2500万ポンド（1億6500万ドル）のこの選手を、メンバーから完全に外すという判断が下された。 医療スタッフとコーチ陣は慎重を期し、ペップ・グアルディオラ率いるチームとのハイテンポな試合での短時間の出場よりも、選手の長期的な戦力維持を優先したようだ。
- AFP
最終決定の説明
一部のサポーターはサプライズ招集を期待していたが、イサクのコンディションの現実を考えると、招集は時期尚早だった。101日間のリハビリを経て、2回のトレーニングセッションの強度では、シティとのFAカップの激戦に求められる身体的負荷に耐える準備としては不十分であると判断された。
『ザ・アスレティック』のジェームズ・ピアースはソーシャルメディアを通じて状況をさらに明らかにし、再発のリスクを冒すような決断をクラブが急ぐことはないことを確認した。ピアースはXに次のように投稿した。「3ヶ月以上の離脱を経て、わずか2回のフルトレーニングを行っただけでは、アレクサンダー・イサクを起用するには時期尚早であるという判断が下された。」
スロットは慎重な姿勢を説明している
試合を前に、アルネ・スロット監督は、このストライカーのコンディションと、試合レベルのスピードを取り戻すまでに必要な期間について、現実的な見方を示した。オランダ人監督は、イサクがチームに復帰したとはいえ、長期にわたる離脱を経て、これほど激しい試合で先発として起用できる状態には程遠いと指摘した。
試合前にTNT Sportの取材に応じた同監督は次のように語った。「こうした判断は常に、医療スタッフ、パフォーマンススタッフ、そして選手本人と協力して行うものだ。 我々は、1、2回の練習だけで、延長戦の可能性もあるようなこの試合にいきなり投入するよりも、もう少し練習を重ねたほうが彼にとって良いという結論に至った。現状としては、水曜日の試合には出場可能になることを願っているが、今日の試合は彼にとって時期尚早だった。」
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マンチェスター・シティ対リヴァプールの先発メンバー
マンチェスター・シティ（4-2-3-1）：ジェームズ・トラフォード、マテウス・ヌネス、アブドゥコディル・フサノフ、マルク・ゲヒ、ニコ・オライリー；ロドリ、ベルナルド・シルバ；アントワーヌ・セメニョ、ライアン・シェルキ、ジェレミー・ドク；アーリング・ハーランド
控え：ティジャニ・ラインダース、ネイサン・アケ、オマル・マルムシュ、マテオ・コバチッチ、ニコ・ゴンサレス、ライアン・アイト＝ヌリ、ジャンルイジ・ドンナルンマ、サヴィーニョ、フィル・フォーデン
リヴァプール (4-2-3-1)：ジョルジオ・ママルダシュヴィリ；ジョー・ゴメス、イブラヒマ・コナテ、ヴァージル・ファン・ダイク、ミロス・ケルケズ；ライアン・グラヴェンベルフ、カーティス・ジョーンズ；モハメド・サラー、ドミニク・ソボシュライ、フロリアン・ヴィルツ；ヒューゴ・エキティケ
控え：アレクシス・マカリスター、フェデリコ・キエーザ、コディ・ガクポ、アンドルー・ロバートソン、フレディ・ウッドマン、ジェレミー・フリンポン、トレイ・ニョニ、キアラン・モリソン、リオ・ングモハ