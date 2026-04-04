アレクサンダー・イサクはどこへ？！　負傷から復帰したにもかかわらず、リヴァプールの1億2500万ポンドの男がマンチェスター・シティとのFAカップ決戦を欠場した理由――その真相

試合を前に、アルネ・スロット監督は、このストライカーのコンディションと、試合レベルのスピードを取り戻すまでに必要な期間について、現実的な見方を示した。オランダ人監督は、イサクがチームに復帰したとはいえ、長期にわたる離脱を経て、これほど激しい試合で先発として起用できる状態には程遠いと指摘した。

試合前にTNT Sportの取材に応じた同監督は次のように語った。「こうした判断は常に、医療スタッフ、パフォーマンススタッフ、そして選手本人と協力して行うものだ。 我々は、1、2回の練習だけで、延長戦の可能性もあるようなこの試合にいきなり投入するよりも、もう少し練習を重ねたほうが彼にとって良いという結論に至った。現状としては、水曜日の試合には出場可能になることを願っているが、今日の試合は彼にとって時期尚早だった。」