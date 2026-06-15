イサクは世界的な舞台で圧倒的なパフォーマンスを見せ、リヴァプールでの苦難のデビューシーズンを過去のものとした。彼はチュニジア戦で個人技で得点を挙げ、追加のチャンスも創出。ポッター監督率いるチームは大会前の期待に応えた。

7分にはブライトンのヤシン・アヤリが先制。チュニジア系の血を引くMFは、混戦からこぼれたボールをPA角から左足で叩き込んだ。