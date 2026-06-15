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Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Donny Afroni

翻訳者：

アレクサンダー・イサクとヴィクトル・ヨケレスのゴールで、スウェーデンはチュニジアに大勝し、ワールドカップを華々しくスタートした。

アレクサンデル・イサク
ヴィクトル・ギェケレシュ
スウェーデン
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スウェーデン 対 チュニジア
チュニジア

スウェーデンは2026年ワールドカップのグループFでチュニジアを5-1で下し、首位に立った。アレクサンダー・イサクとヴィクトル・ギョケレスの得点がチームを牽引し、モンテレイでの試合でアフリカ勢を圧倒した。

  • スウェーデンのスター選手たちが調子を上げ、イサクが活躍

    イサクは世界的な舞台で圧倒的なパフォーマンスを見せ、リヴァプールでの苦難のデビューシーズンを過去のものとした。彼はチュニジア戦で個人技で得点を挙げ、追加のチャンスも創出。ポッター監督率いるチームは大会前の期待に応えた。

    7分にはブライトンのヤシン・アヤリが先制。チュニジア系の血を引くMFは、混戦からこぼれたボールをPA角から左足で叩き込んだ。

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  • Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026(C)Getty Images

    チュニジア、猛威を振るう攻撃陣の封じ込めに苦戦

    チュニジアは予選で誇った守備を武器に大会に臨んだが、開始30分も持たなかった。スウェーデンの2点目は左サイドを突破したイサクのカウンターから生まれた。リヴァプール所属のイサクは内へ切り込み、DFをかわしてファーサイドへ正確なカーブを叩き込んだ。

    前半終了間際、チュニジアはハンニバル・メジュブリのクロスをオマル・レキクがヘディングで合わせ1点を返した。

  • ギョケレスは相手の守備のミスを突いた

    59分、スウェーデンのハイプレスが機能し、チュニジアの反撃の芽は摘まれた。イサクが再びエリア際でキャプテン・スキリに猛プレスをかけて致命的なミスを誘発。こぼれたボールをアーセナルのギョケレスが落ち着いて押し込み、追加点。

    この得点でスウェーデンは完全にリラックスし、本命らしいプレーを見せた。終盤には途中出場のマティアス・スヴァンベリがすぐさま結果を残した。 投入直後、イサクのヒールパスを押し込み4-1。VARでオンサイドが確認された。アディショナルタイムにはアヤリがこぼれ球を押し込み5-1の完勝となった。

  • FBL-WC-2026-MATCH12-SWE-TUNAFP

    スウェーデンをオランダ戦が待ち受ける

    この結果、オランダと日本の引き分けもあり、スウェーデンはグループFで3ポイント差の首位に立った。一方、チュニジアは決勝トーナメント進出へ苦戦が予想される。

    スウェーデンは6月20日、勝ち点2を失ったオランダと対戦する。オランダは首位の座を争うため、是が非でも勝たい。同日、チュニジアも日本を破り、早すぎる敗退を避けたい。

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