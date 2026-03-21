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アレクサンダー・イサクが復帰！アルネ・スロット監督が、負傷から復帰したリヴァプールの1億2500万ポンドのストライカーがどの試合から出場可能になるかを明かした
イサク、競技復帰へ着実に近づく
『Slot』は、イサクが4月8日に行われるリヴァプール対PSGのチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦に出場可能となる見込みであることを報じた。移籍金1億2500万ポンドのこのストライカーは、12月下旬に足の骨折で離脱して以来、まだチーム練習に完全復帰していない。
- AFP
スロット監督、試合へのコンディションについて期待値を調整
26歳のこの選手は、パルク・デ・プランスでの先発出場にはまだ十分なコンディションではないものの、ベンチ入りすること自体が戦術的に大きなプラスとなる。元ニューカッスルのこの選手は、今シーズンの中盤の大部分を欠場していたが、回復の経過を見る限り、シーズン終盤において重要な役割を果たすことになるだろう。
「彼は出場可能だ」とスロット監督はブライトン戦を前に記者団に語った。「問題は、『準備ができている』とはどういう意味かということだ。もし、ちょうど1年前にカラバオ・カップ決勝で我々と対戦し、あの日は我々の手には負えないほど素晴らしかったあの選手を期待しているのなら、数ヶ月の離脱を経て、それが可能かについては疑問があると言わざるを得ない。しかし、数分間なら起用できると期待している」
オランダ人監督は、回復プロセスを急ぐことはできないと強調し、次のように述べた。「彼がチームと一度も合同練習をしていないため、現時点で何が期待できるかは断言できない。たった1回の練習で45分や90分プレーできるわけではないからだ。
「もし練習試合を行うとしたら、3対3の形式になるだろう。現在、フェデリコ［キエーザ］、カーティス［ジョーンズ］、ジョー［ゴメス］しか出場可能な選手がいないからだ［トップチームの他の選手はガラタサライ戦後の回復期間中である］。U-21代表チームはいるが、アレックスは国際試合期間中にプレーできる状態にはまだない。もし準備ができていれば、スウェーデン代表に合流していただろう。」
最後の突撃に必要な火力
スロット監督は、イサクの復帰がシーズン終盤の快進撃のきっかけになると考えている。ストライカーが決定力を取り戻すには時間がかかるだろうが、リヴァプールは今シーズン、多くの試合で試合を支配しながらも決定的な結果に結びつけられていない。監督は、世界最高額の移籍金で獲得したフォワードの一人をチームに復帰させることに意欲を示している。
「ファンと同じくらい、彼の復帰を楽しみにしている。なぜなら、我々の試合の90％で相手チームよりも多くのチャンスを作っていたと言っても過言ではないからだ」と彼は付け加えた。「もし世界最高のストライカーの一人がプレーしていれば、通常ならもっと多くの勝ち点を獲得できていただろう。」
- Getty Images Sport
次は何が待っているのでしょうか？
イサクが回復を続け、復帰に向けて準備を進める中、リヴァプールは土曜日にプレミアリーグでブライトンと対戦する。リヴァプールは現在、30試合で勝ち点49を獲得し、順位表で5位につけている。3位のマンチェスター・ユナイテッドとは勝ち点6差だが、ユナイテッドはリヴァプールより1試合多く消化している。
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