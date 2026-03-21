アレクサンダー・イサクが復帰！アルネ・スロット監督が、負傷から復帰したリヴァプールの1億2500万ポンドのストライカーがどの試合から出場可能になるかを明かした

26歳のこの選手は、パルク・デ・プランスでの先発出場にはまだ十分なコンディションではないものの、ベンチ入りすること自体が戦術的に大きなプラスとなる。元ニューカッスルのこの選手は、今シーズンの中盤の大部分を欠場していたが、回復の経過を見る限り、シーズン終盤において重要な役割を果たすことになるだろう。

「彼は出場可能だ」とスロット監督はブライトン戦を前に記者団に語った。「問題は、『準備ができている』とはどういう意味かということだ。もし、ちょうど1年前にカラバオ・カップ決勝で我々と対戦し、あの日は我々の手には負えないほど素晴らしかったあの選手を期待しているのなら、数ヶ月の離脱を経て、それが可能かについては疑問があると言わざるを得ない。しかし、数分間なら起用できると期待している」

オランダ人監督は、回復プロセスを急ぐことはできないと強調し、次のように述べた。「彼がチームと一度も合同練習をしていないため、現時点で何が期待できるかは断言できない。たった1回の練習で45分や90分プレーできるわけではないからだ。

「もし練習試合を行うとしたら、3対3の形式になるだろう。現在、フェデリコ［キエーザ］、カーティス［ジョーンズ］、ジョー［ゴメス］しか出場可能な選手がいないからだ［トップチームの他の選手はガラタサライ戦後の回復期間中である］。U-21代表チームはいるが、アレックスは国際試合期間中にプレーできる状態にはまだない。もし準備ができていれば、スウェーデン代表に合流していただろう。」