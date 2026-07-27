ここ数年でサウジ・プロリーグへ移籍した多くの選手たちの運命は、実に興味深い。レアル・マドリーの元センターフォワード、カリム・ベンゼマ（2022年バロンドール受賞）も例外ではない。現在はアル・ヒラルに所属しているが、シモーネ・インザーギ監督が率いるチームの補強戦略をめぐってクラブと対立する状況に入っている。
翻訳者：
アル・ヒラル、カリム・ベンゼマを巡る衝撃的な事態。シモーネ・インザーギ体制に加わったのはわずか6カ月前だが、クラブは新たな補強を進めるために放出を望んでいる。
アル・ヒラルの立場
スペイン紙『Sport』によると、アル・ヒラルの経営陣はフランス人FWに対しても、新戦力獲得に向けた給与枠を確保するため、新たな所属先を見つける必要があると伝えたという。ウェストハムの元ウインガーであるクリセンシオ・サマーフィルを8000万ユーロでローマから引き抜いた後、サウジアラビアの同クラブはさらに大型投資を行い、攻撃陣にもう1人の選手を加えたい考えだという。最大の夢はバイエルン・ミュンヘンに所属するコロンビア代表ルイス・ディアスの獲得だが、補強に動く前にアル・ヒラルはまず数件の放出をまとめたい考えのようだ。
ベンゼマが拒否
ここ数日、最も大きな話題として繰り返し浮上している名前は、ベシクタシュや他の欧州クラブとの関連が伝えられている元リヴァプールのダルウィン・ヌニェスだ。さらに、カリム・ベンゼマももはや不可侵の存在とは見なされていない。アル・イテハドから加入したのはわずか6か月前で、その間に13試合に出場し、9ゴール5アシストを記録しているにもかかわらず、アル・ヒラル首脳陣はすでに彼に対していくつかの解決策を提示したものの、実現には至らなかったとみられる。その中には、別のサウジリーグ所属クラブへの移籍（最近昇格したクラブも含む）もあったが、チャンピオンズリーグを5度制した1987年生まれのベンゼマはこれを拒否した。
高額年俸
ベンゼマは2027年6月30日まで有効な契約を順守する意向で、年俸5000万ユーロという破格の報酬を受け取り続けることを望んでいる。この条件はアル・イテハド移籍時に勝ち取ったもので、同クラブは2年半を経て別れを決断していた（ベンゼマは2023年夏にレアル・マドリーから加入）。その理由は、サウジ・プロリーグ最高給の選手であるクリスティアーノ・ロナウドに可能な限り近い、より高額な給与を求めていたためだ。
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