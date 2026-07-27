ここ数日、最も大きな話題として繰り返し浮上している名前は、ベシクタシュや他の欧州クラブとの関連が伝えられている元リヴァプールのダルウィン・ヌニェスだ。さらに、カリム・ベンゼマももはや不可侵の存在とは見なされていない。アル・イテハドから加入したのはわずか6か月前で、その間に13試合に出場し、9ゴール5アシストを記録しているにもかかわらず、アル・ヒラル首脳陣はすでに彼に対していくつかの解決策を提示したものの、実現には至らなかったとみられる。その中には、別のサウジリーグ所属クラブへの移籍（最近昇格したクラブも含む）もあったが、チャンピオンズリーグを5度制した1987年生まれのベンゼマはこれを拒否した。