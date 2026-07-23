ローマがリストアップしている複数の候補の中で、今後注目を移す可能性がある選手として、ライプツィヒに所属する2005年生まれのアタッカー、アントニオ・ヌサは間違いなくその1人だ。ノルウェー代表の一員として臨んだ最近のワールドカップでも大きな存在感を示した。昨季は35試合出場で5ゴール4アシストを記録しており、ヌサは所属クラブからコレクションの目玉とも言える貴重な戦力と見なされているほか、新監督のマルティン・デミチェリスも戦力として期待を寄せている。2024年夏に2100万ユーロで獲得され、2029年6月までの契約を結んでいるこのノルウェー代表には非常に高い評価額が付いている。その背景には、プレミアリーグのクラブを含む他クラブからの関心もある。