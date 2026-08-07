アル・ヒラルが関心を示す中、バルセロナは中盤のスターに4000万ユーロを要求

アル・ヒラルとの交渉は依然として苛立たしい膠着状態にある一方で、カサドは欧州全土でも大きな注目を集めている。この才能あるMFには、複数の主要リーグから具体的な関心が寄せられている。

プレミアリーグ、セリエA、ブンデスリーガのクラブはいずれも、カタルーニャにおける彼の不透明な状況を注視している。報道によると、バルセロナの下部組織出身のカサドは、他の欧州リーグへの移籍の可能性を前向きに捉えているという。こうした広範な評価にもかかわらず、現時点で欧州の獲得候補クラブから正式オファーは提示されていない。現時点で具体的な提案を提出しているのはアル・ヒラルのみである。