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アル・ヒラルが関心を示す中、バルセロナは中盤のスターに4000万ユーロを要求
サウジアラビアからのオファーをバルセロナが拒否
カサドのバルセロナにおける長期的な将来は、夏の移籍市場が進む中でも依然として不透明だ。サウジ・プロリーグのアル・ヒラルは、22歳MFの獲得に向けて正式に動き出している。『Mundo Deportivo』によると、バルセロナは7月にアル・ヒラルから届いた最初のオファーを拒否した。
その最初のオファーが退けられて以降、両クラブの交渉は大きく停滞している。今回の移籍は現時点で成立からほど遠い状況だ。今夏、この若きスペイン人がクラブを離れることになるなら、両者は今後、妥協点を見いだす必要がある。
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評価額の隔たりが移籍の可能性を阻む
交渉成立を阻む最大の障害は、選手の金銭的評価額に大きな隔たりがあることだ。バルセロナは強気の姿勢を崩さず、3000万ユーロを超える基本移籍金を要求している。さらに、この下部組織出身選手の最終的な取引総額を4000万ユーロ近くにしたい考えだ。しかし、アル・ヒラルは現時点で、そうした高額な条件に応じる意思はない。
両クラブ間の摩擦が続く一方で、個人条件の話し合いは非常に進展している。カサドとサウジアラビアのクラブの間には、極めて良好な関係と強い一体感がある。
欧州の強豪クラブが未解決の状況を注視
アル・ヒラルとの交渉は依然として苛立たしい膠着状態にある一方で、カサドは欧州全土でも大きな注目を集めている。この才能あるMFには、複数の主要リーグから具体的な関心が寄せられている。
プレミアリーグ、セリエA、ブンデスリーガのクラブはいずれも、カタルーニャにおける彼の不透明な状況を注視している。報道によると、バルセロナの下部組織出身のカサドは、他の欧州リーグへの移籍の可能性を前向きに捉えているという。こうした広範な評価にもかかわらず、現時点で欧州の獲得候補クラブから正式オファーは提示されていない。現時点で具体的な提案を提出しているのはアル・ヒラルのみである。
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移籍交渉は依然として完全に停滞している
移籍市場が最終局面に入る中、選手にとって現時点で最も具体的な選択肢として残っているのはアル・ヒラルからのオファーである。しかし、最終合意は両クラブが巨額の資金面での隔たりを埋められるかに完全にかかっている。バルセロナとの大きな金銭的差異が、現在もこの交渉全体を苛立たしい膠着状態にとどめている。アル・ヒラルは、カタルーニャのクラブを納得させるために最初のオファーを増額するかどうかを決断しなければならない。バルセロナが4000万ユーロの要求額を引き下げるか、あるいは欧州のライバルクラブが正式なオファーを提出しない限り、カサドの当面の去就は依然として不透明なままだ。
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