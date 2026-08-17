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アル・ヒラルが契約解除を巡る争いの中、カリム・ベンゼマの後継者としてイングランド代表スターに注目
アル・ヒラル、ベンゼマの後継者としてワトキンスを獲得候補に
アル・ヒラルは今夏の移籍市場で、すでにベンゼマ後のチームづくりに向けた準備を進めている。インザーギは、来季の前線をけん引する最優先ターゲットとしてアストン・ビラFWワトキンスをリストアップした。『MaxiFoot』によると、サウジアラビアの強豪は陣容の若返りを図るため、38歳のフランス人との決別を検討している。
ただし、ワトキンス獲得に向けたいかなる動きも、ベンゼマの継続中の契約問題を解決することが絶対条件となる。2022年のバロンドール受賞者は、双方合意の契約解除に応じる前に、契約最終年分の報酬全額の支払いを求めている。この金銭面での要求により、現在は選手とアル・ヒラルの交渉がこう着状態にある。
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インザーギ、ベンゼマとのタッチライン際の緊張を軽視
金曜夜に行われたアル・ヒラルのアル・ファイサリー戦4-2の勝利では、緊張感が表面化した。試合序盤に得点を決めていたにもかかわらず、ベンゼマは試合終了20分前に若手のカデル・メイテとの交代を命じられると、不満を隠さなかった。試合後にメディア対応したインザーギ監督は、ベテランスターを巡る騒動の沈静化を図った。
「そのことについては試合後に話した」とインザーギ監督は語った。「彼が毎試合プレーしたいと思うのは当然のことだし、私もFWだったから理解できる。あの時、私たちにはクラブの未来を担う別の若い選手、カデル・メイテがいた。試合後に私はカリムと冗談を言い合っていたし、彼とは敬意ある関係を築いている。彼は偉大なチャンピオンであるだけでなく、非常に優れたプロフェッショナルでもある」
若返り策が退団の可能性の背景にある
インザーギ監督が試合後に外交的なコメントを残したにもかかわらず、同じ報道によれば、アル・ヒラルの経営陣は依然としてベンゼマとの契約解除に踏み切る考えだという。この決定の背景には、サウジ・プロリーグ全体で適用されている厳格な外国籍選手枠の制限がある。
クラブ首脳陣は来季に向けてチーム全体の年齢構成を引き下げることを望んでいる。『AS』によれば、インザーギ監督は、2025-26シーズンにアストン・ビラで55試合21得点を記録したイングランド代表FWワトキンスを理想的な候補と見ているという。
- AFP
最終支払い条件を巡る膠着状態が続く
今後の展開は、ベンゼマとクラブ首脳陣の間で行われる金銭面の交渉に完全にかかっている。アル・ヒラルは、フランス人のベテランが外国人選手枠を空けるまでは、ワトキンス獲得に向けた正式な動きを進めることができない。
ベンゼマが契約解除の条件を受け入れれば、アル・ヒラルは直ちにワトキンス獲得への動きを加速させる。合意に達するまでは、今夏の別れを示す明確なシグナルがあるにもかかわらず、元レアル・マドリー主将はアル・ヒラルの選手のままだ。
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