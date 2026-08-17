金曜夜に行われたアル・ヒラルのアル・ファイサリー戦4-2の勝利では、緊張感が表面化した。試合序盤に得点を決めていたにもかかわらず、ベンゼマは試合終了20分前に若手のカデル・メイテとの交代を命じられると、不満を隠さなかった。試合後にメディア対応したインザーギ監督は、ベテランスターを巡る騒動の沈静化を図った。

「そのことについては試合後に話した」とインザーギ監督は語った。「彼が毎試合プレーしたいと思うのは当然のことだし、私もFWだったから理解できる。あの時、私たちにはクラブの未来を担う別の若い選手、カデル・メイテがいた。試合後に私はカリムと冗談を言い合っていたし、彼とは敬意ある関係を築いている。彼は偉大なチャンピオンであるだけでなく、非常に優れたプロフェッショナルでもある」