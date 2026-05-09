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アル・ヒラルがサウジアラビア国王杯で優勝し、カリム・ベンゼマが再びトロフィーを獲得した。
ブルースが劇的な逆転劇を演じる
アル・ヒラルは序盤のピンチを乗り越え、ムハンマド・ビン・サルマン皇太子が観戦する中、奇跡の決勝進出を果たしたアル・ホルードを2-1で下した。 開始4分、ラミロ・エンリケに先制されたが、前半終了間際に2得点を奪って逆転。42分、ナセル・アル・ダウサリが同点弾。前半アディショナルタイムにはテオ・エルナンデスが決勝点を叩き込んだ。
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ベンゼマのサウジアラビアでの輝かしい活躍
2023年にレアル・マドリードから中東に移籍して以来、タイトル獲得を続けるベンゼマにとって、この勝利は大きな節目だ。2024-25シーズンにアル・イッティハドでサウジ・プロリーグとキングスカップの2冠を取ったのに続き、サウジアラビアでの3つ目の主要タイトルとなった。 2月初めにアル・ヒラルに移籍したベテランストライカーは、すでにチームに不可欠な存在であり、決勝ではエルナンデスの決勝点をアシストした。
外国資本による所有の経緯
敗れたものの、アル・ホルードは米国投資家ベン・ハーバーグの買収により、サウジアラビアの決勝に進出した初の外資系クラブとなった。リーグではアル・ヒラルから12位下ながら、地域密着型モデルで急成長し、既存秩序を揺るがした。
- AFP
首都ダービー、優勝をかけた一戦
アル・ヒラルは祝賀ムードから一転、5月12日のアル・ナセルとの「首都ダービー」へ急ピッチで準備を進める。31試合で77点を獲得し2位のインザーギ率いるチームは、首位の5点差ながら1試合少ない。 敗れれば優勝はアル・ナスルのものになるが、勝てば2冠を目指すアル・ヒラルが運命を握る。