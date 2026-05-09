2023年にレアル・マドリードから中東に移籍して以来、タイトル獲得を続けるベンゼマにとって、この勝利は大きな節目だ。2024-25シーズンにアル・イッティハドでサウジ・プロリーグとキングスカップの2冠を取ったのに続き、サウジアラビアでの3つ目の主要タイトルとなった。 2月初めにアル・ヒラルに移籍したベテランストライカーは、すでにチームに不可欠な存在であり、決勝ではエルナンデスの決勝点をアシストした。