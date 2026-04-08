アル・ハムダンとアル・ヒラル…プロ化委員会の決定で、アル・ナスルに「激しい」危機が。

騒動は、選手が冬の移籍市場でアル・ヒラルとの契約を解除し、アル・ナスルへ移籍したことが発端。登録からわずか48時間後に試合に出場した。

この事態を重く見たヒラルは、移籍登録と契約解除の正当性を疑問視し、選手への処分と出場停止を求めてプロ委員会に正式申し立てを行った。

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これを受け、プロ委員会は土曜深夜、申し立てを形式的には受理したが、実質的な審査は却下したと発表した。

この決定は、移籍前にアル・ヒラルとアル・ハマルが結んでいた契約解除の適法性について所管当局の最終判断がまだ下されていないため、苦情の審議は時期尚早との判断に基づく。

ただし委員会は、この決定でクラブの道が完全に閉ざされるわけではないと強調した。サウジアラビアスポーツ仲裁センターへの異議申し立てが認められており、ヒラルが希望すれば仲裁手続きで争いを続けることができる。



