アル・ハムダンとアル・ヒラル…プロ化委員会の決定で、アル・ナスルに「激しい」危機が。

アル・ヒラルは、先日の冬の移籍期間中に宿敵アル・ナスルへ移籍した元選手アブドゥッラー・アル・ハムダンに対し、法的措置を継続している。この対応はスポーツ界で大きな議論を呼んでいる。
契約解除と移籍の経緯を巡り、アル・ヒラルは法的措置に向けた手続きを進めており、関係者の間では議論が続いている。
アル・ヒラルは、先日の冬の移籍期間中に宿敵アル・ナスルへ移籍した元選手アブドゥッラー・アル・ハムダンに対し、法的措置を継続している。この対応はスポーツ界で大きな議論を呼んでいる。
契約解除と移籍の経緯を巡り、アル・ヒラルは法的措置に向けた手続きを進めており、関係者の間では議論が続いている。
騒動は、選手が冬の移籍市場でアル・ヒラルとの契約を解除し、アル・ナスルへ移籍したことが発端。登録からわずか48時間後に試合に出場した。
この事態を重く見たヒラルは、移籍登録と契約解除の正当性を疑問視し、選手への処分と出場停止を求めてプロ委員会に正式申し立てを行った。
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これを受け、プロ委員会は土曜深夜、申し立てを形式的には受理したが、実質的な審査は却下したと発表した。
この決定は、移籍前にアル・ヒラルとアル・ハマルが結んでいた契約解除の適法性について所管当局の最終判断がまだ下されていないため、苦情の審議は時期尚早との判断に基づく。
ただし委員会は、この決定でクラブの道が完全に閉ざされるわけではないと強調した。サウジアラビアスポーツ仲裁センターへの異議申し立てが認められており、ヒラルが希望すれば仲裁手続きで争いを続けることができる。
メディア関係者のアブドゥッラー・アル・ハニヤン氏は、サウジアラビアのアル・ヒラルクラブが法的手続きの継続を固持していることから、この件が近いうちに決着する見込みは薄いとの見解を示した。
同氏はラジオ局「アル・アラビアFM」で、問題が長期化する可能性を指摘。クラブが最近の下した判決への控訴を検討しているほか、選手アブドゥッラー・アル・ハムダンに対する新たな申し立てを紛争解決委員会へ提出する案も内部で議論されているという。
また、クラブ経営陣は和解を望まず、法的手段で解決しようとしているという。
一方、アル・ナスルはシーズン終盤の重要な時期に同選手が出場停止となることを懸念し、事態の悪化を恐れているという。
アル・ハムダンはジョルジェ・ジェズス監督のオファーで今シーズン後半からアル・ナスルに加入した。
ここまで10試合に出場し、4得点1アシストを記録している。